В последнее время активно идут разговоры о прямом вступлении Белоруссии в специальную военную операцию России на территории б. УССР. Как будто Минск не участвует в ней с 24 февраля. Александр Лукашенко не лукавил, когда говорил, что его республика уже в СВО, и, как мне представляется, делает всё возможное, чтобы помочь союзным силам победить.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Возможное задействование в конфликте белорусской армии, о чём сейчас все говорят, представляется мне ошибочным шагом, который точно не повлияет на изменение ситуации на фронте в нашу пользу, однако может существенно осложнить жизнь нашим военным.

Начнём с того, что военный потенциал Белоруссии, вежливо говоря, весьма скромный. Белорусская армия — это 45 тысяч человек личного состава, не считая гражданского персонала. Формируется она почти полностью из срочников. Число профессионалов-контрактников незначительное. Прибавим к этому полное отсутствие боевого опыта. В рейтинге Global Firepower Белоруссия находится на 52-м месте, уступая Португалии, Чехии, Сингапуру, Бангладеш и Нигерии. Смогут белорусские военные выполнять серьёзные боевые задачи в таком состоянии? Ответ очевиден.

А вот создать дополнительные трудности вполне могут. Длина линии фронта для российской армии на сегодняшний день — примерно 1300 км. В случае вступления Белоруссии она увеличится на 1084 км. Держать её одними белорусскими силами будет невозможно, придётся распылять мобилизованные российские силы.

В прямой досягаемости бандеровской артиллерии находятся два из шести областных центров (Брест и Гомель), а также такие крупные города, как Пинск и Мозырь (где расположен стратегически важный нефтеперерабатывающий завод). При поставках странами НАТО дальнобойных ракет бандеровцы смогут бить и по Минску. Придётся задействовать возможности российской ПВО.

Белоруссия не сможет одновременно наступать на территории б. УССР и держать огромный фронт со странами НАТО — Польшей, Литвой и Латвией (протяжённость границы с ними — 1250 км). А раскачивать оттуда будут, в этом нет никаких сомнений. И засылка ДРГ — это ещё самый оптимистичный сценарий.

Ну и, конечно, вступление Белоруссии в СВО вызовет острейшую социальную напряжённость в республике, чреватую новой попыткой государственного переворота со стороны БЧБ-сообщества. Только уже по законам военного времени, а не «мирного протеста».

Администрация президента Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности

Что же реально полезного может сделать Белоруссия, чтобы помочь своему стратегическому союзнику?

Во-первых, предоставлять России территорию для нанесения авиационных и ракетных ударов по западным и центральным областям на территории б. УССР. Во-вторых, забить все белорусские предприятия российским гособоронзаказом. Организовать на территории Белоруссии новые предприятия по производству, к примеру, китайских квадрокоптеров. В-третьих, принимать на лечение раненых русских бойцов. В-четвёртых, оказывать России полную дипломатическую поддержку на мировой арене.

Также важно продолжать тотальную зачистку белорусского общества от нелояльных России элементов. Сегодня борцы с «режимом Лукашенко» и борцы с Россией — это одни и те же «змагары».

Уверен, что Александр Лукашенко готов помогать России по всем указанным направлениям и внести тем самым свой вклад в нашу общую победу.