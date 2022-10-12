Польские власти забеспокоились. Как заявил в эфире радиостанции RMF FM посол Польши при киевском режиме Бартош Чихоцкий, комментируя операции российской армии, «началась новая фаза войны». По мнению польского дипломата, «русские нацеливаются, пусть и не всегда успешно, на электростанции и сети передачи энергии, если с ними будет покончено, жизнь здесь (на территории б. УССР — С. С.) станет намного сложнее, тогда, возможно, начнется отток гражданского населения». Новый исход прогнозируют и в Ватикане. «Мы решили уделить внимание зиме, зная, что она станет серьезным испытанием, — заявил на днях генеральный секретарь Международной католической миграционной комиссии отец Роберт Витилло и добавил: — Мы пытаемся обеспечить пастырскую заботу о беженцах, работаем с местными епископами, чтобы найти священников, способных работать» как на территории б. УССР, так и за ее пределами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Но куда именно двинутся люди, проживающие в областях, временно контролируемых киевским режимом? Полномочный представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер считает, что вторая волна переселенцев из б. УССР пока «не будет большой». Вместе с тем, по его словам, ситуация у соседей сегодня «нестабильная и динамичная», поэтому Польша должна быть готовой к тому, что могут возникнуть различные вызовы, «в том числе связанные с положением на линии фронта» и «нехваткой сырья и тепла». Шефернакер также отметил, что киевский режим «в первую очередь готовится к внутренней миграции: чтобы Львов и другие приграничные области принимали беженцев с востока». Однако западные регионы б. УССР не резиновые, к тому же удары наносятся и по их инфраструктуре. Поэтому логично ожидать, что не только беженцы с востока, но и жители этих областей начнут вскоре в массовом порядке переходить границу с Польшей.

Варшава к этому готовится. Во-первых, польское правительство приняло решение обязать проживающих в «центрах коллективного размещения» беженцев оплачивать половину расходов на свое проживание. Планируется, что это начнется с середины ноября. Во-вторых, в начале нынешней недели, как сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Воншик, по всей стране началась инвентаризация 62 тысяч убежищ и пунктов временного размещения в рамках проверки состояния «гражданской обороны и защиты населения». Воншик утверждает, что это «обычная мера» и «Польше ничего не угрожает». Но при этом он подчеркнул, что «мы готовимся к самым мрачным сценариям, это то, чему мы привержены, мы готовы к ним, хотя они вряд ли произойдут». Вопрос в том, о каких именно «мрачных сценариях» идет речь. В польских соцсетях царит напряжение, рассматриваются различные версии, вплоть до того, что «правительство объявит о новой волне пандемии и загонит поляков под землю».

(сс) Silar Беженцы с территории бывш. УССР на пункте выдачи помощи в Кракове

Однако, скорее всего, часть инфраструктуры гражданской обороны может быть задействована в размещении беженцев с территории б. УССР. Польские гуманитарные организации считают, что «именно зимой следует ожидать очередную большую волну». Правительство Польши в этой ситуации говорит, что у него все под контролем. На местах настроения несколько иные. «Люблинское воеводство готовится к очередной — зимней — волне беженцев», — сообщает Radio Lublin. Акцент делается на том, чтобы «максимально ограничить эту волну». По словам главы Волонтерского центра Люблина Юстины Орловской, «в контексте зимы мы пытаемся отправить как можно больше» помощи в б. УССР, поскольку «имеет больше смысла помогать тем, кто находится в более безопасных регионах» б. УССР, чем принимать их в Польше. Аналогичного мнения придерживается и люблинский воевода Лех Справка. Между тем, по данным Львовской консалтинговой группы, лишь 13% беженцев, уже выехавших за границу, планируют вернуться домой. Частично это связано с тем, что им просто некуда ехать, поскольку их дома уничтожены. Учитывая, что разрушение инфраструктуры на территории б. УССР начинает приобретать обвальный характер, перспектива удержать людей на местах представляется проблематичной.

Так что Польше предстоит справляться и, похоже, самой. Как заявила в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, есть несколько стран — членов ЕС, которые приняли на себя первую волну беженцев, прежде всего, это касается Польши. Однако «мы видим, что они перемещаются дальше» в другие государства, поэтому на сегодня «страной с наибольшим количеством беженцев» из б. УССР «на душу населения является Чехия, Польша находится на втором месте, Эстония — на третьем, а Литва — на четвертом». По словам Юханссон, этим государствам следует оказать поддержку, в том числе финансовую. Но также очевидно, что масло будет размазываться по всему бутерброду, а не только по его польской части. Тем более что возможен вариант, когда активизируется поток беженцев в ЕС с Ближнего Востока и из Северной Африки. Польша отказалась в свое время принимать таких мигрантов. Поэтому под предлогом необходимости помочь странам, принимающим беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, польскому правительству Евросоюз может отказать в выделении необходимых сумм.

(сс) Jan Beránek Встреча беженцев с территории бывш. УССР на вокзале в Праге

Это краткосрочные последствия. Есть и долгосрочные. Польский журнал Myśl Polska указывает на то, что, к примеру, в Варшаве большинство выходцев из б. УССР «проживают в депрессивных районах, то есть в районах, известных высоким уровнем криминальной активности», отчего они могут начать интегрироваться и входить в кооперацию с местным «преступным миром». И «дополнительной проблемой является формирование так называемых моноэтнических гетто, питательной среды для какой-либо радикализации». Пока польские политики и средства массовой информации замалчивают данные тенденции. Но рано или поздно этот нарыв лопнет, а гной растечется по всему польскому обществу.