Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что в ближайшее время НАТО проведёт плановые учения по ядерным силам сдерживания Steadfast Noon, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг заверил, что манёвры направлены «на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания», поскольку фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира. При этом генсек альянса подчеркнул, что эти учения являются обычными и ежегодными, чтобы никто не придавал им особого значения.

Некоторые журналисты решили спросить главу НАТО, не стоит ли отменить такие учения, поскольку международная обстановка и без того накалена до предела. На что Столтенберг дал решительный отказ, поскольку, по его мнению, это предотвратит эскалацию, а отмена запланированных учений, наоборот, стала бы плохим сигналом.

«Плановые, ага, конечно. Мы вам свято верим», — пишет Сергей Е.

Многие пользователи уверены, что Столтенберг лукавит и учения не носят никакого запланированного характера, хоть и могут пройти под вывеской каких-то заранее подготовленных мероприятий.

«Это они когда плановыми вдруг стали? Позавчера, когда российские ракеты практически всю энергоинфраструктуру нацистов вывели из строя и у вас перед глазами замаячила победа русских?» — интересуется Кирилл Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запада старательно вводит в информационное пространство некую ядерную угрозу, от которой всем немедленно необходимо защищаться.

«И в чём они заключаются, эти учения? Как они будут сдерживать ядерные силы России? Молиться, что ли, собираются?» — удивляется Максим О.

«Ну и кто тут ядерную истерию устраивает?» — спрашивает Мария В.

«Всё нагнетают и нагнетают. Запад реально хочет ядерного удара. Уже неважно, кто его устроит. Им нужен сам факт, чтобы обвинить во всём Россию и окончательно опустить железный занавес», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Часть людей полагает, что НАТО не собирается никого сдерживать, ведь главная цель этого военного блока — добиваться выгоды для своих хозяев.

«Какая лживая личность! «Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира» — это враньё! Главная цель НАТО — это благополучие англосаксов за счёт подавления других стран и захвата их ресурсов», — указывает Miha P.

(сс) Сайт главы Киевского режима Йенс Столтенберг в Киеве

«НАТО — во всех дырах затычка. Задолбали уже. Без их «помощи» давно бы конфликт исчерпал себя [на территории бывш. УССР]», — уверена Кира Д.

Нашлись и те, кто уверен, что сколько бы в НАТО ни готовились к военному конфликту с Российской Федерацией, им всё равно не выжить в радиоактивном Армагеддоне.

«Вот только нужно понимать им, что столкновение с нашей страной НАТО не переживет, и в скором времени этот альянс будет стёрт в пыль», — предупреждает Агап Т.

«Любое полномасштабное столкновение с Россией обернётся как для Запада, так и для всего мира концом существования. Лучшее, что вы можете сделать для сдерживания, это прекратить двигаться в нашу сторону!» — пишет Валентина С.

Напомним, 11 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции о том, что в ближайшее время НАТО проведёт плановые учения по ядерным силам сдерживания Steadfast Noon.