Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что поставки киевскому неонацистскому режиму американских систем противовоздушной обороны сделают конфликт на территории бывшей УССР более длительным и болезненным для Киева, но не изменят целей России, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Сколько лет америкосы мечтали как-то спровоцировать Россию! Наконец нашли идиотов, готовых им поспособствовать», — написала Татьяна Р.

Многие пользователи уверены, что какое бы вооружение Запад ни отправил киевскому режиму, хуже от этого будет только жителям на территории бывшей УССР.

«Конечно! Они вообще не жалеют [жителей территории бывш. УССР]. Скоро они оставят от этой территории мокрое место! Но их цель понятна», — считает Маша К.

Некоторые комментаторы отмечают, что задумкой США в этом конфликте является столкновение двух братский народов, один из которых они натравливают на другой. Поэтому чем больше смертей будет, тем ближе окажутся Штаты к своей изначальной цели.

«Американцам всего-то и надо, что повоевать с Россией до последнего [жителя территории бывш. УССР], а когда доверчивые миньоны закончатся, то тут же пойдут с Москвой договариваться. Для США это всё геополитика и экономика, а для России — трагедия братского народа», — указывает Андрей Б.

Часть людей полагает, что киевский режим и сам не прочь уничтожить всё своё население, а США, пока Россия занята боевыми действиями на территории бывшей УССР, будут пытаться решать свои экономические и политические проблемы на мировой арене.

«Зеленскому уже терять нечего. О людях он никогда и не думал», — отметила Надежда В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«США всегда зарабатывают на крови», — указывает Иван Г.

«Афганистан, Ливия, Сирия, теперь [территория бывш. УССР]. Неужели мировое сообщество не видит очевидного? Или не хочет видеть? Схема стандартная: накачать оружием и развалить всё изнутри, вогнав народы в хаос», — пишет Ирина С.

Ряд пользователей указывает на то, что средства ПВО, поставляемые Западом на территорию бывшей УССР, в любом случае не окажут существенного воздействия на ход ведения спецоперации. Другие же убеждены, что такие поставки приводят к эскалации, которая может в будущем обернуться обменом ядерными ударами.

«Против наших «Калибров» никакое ПВО нацистам не поможет. Там достаточно пару ракет по цели пустить, чтобы лишить их противовоздушной обороны», — написала Ильсия К.

«Если американцы поставят более мощное вооружение нацистам, то это рано или поздно закончится ядерной войной. Лучше бы они вовремя остановились, потому что мы отступать не собираемся», — отметил Николай М.

Нашлись и те, кто считают, что Россия должна вывести из строя всё, что есть у Киева, чтобы никакие средства ПВО не помогли нацистам остановить ход специальной военной операции.

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«Пока обсуждают, надо раздолбить всю инфраструктуру [на территории бывш. УССР] как можно скорее, до зимы», — указывает Валерий К.

Напомним, 11 октября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что поставки киевскому неонацистскому режиму американских систем противовоздушной обороны сделают конфликт на территории бывшей УССР более длительным и болезненным для Киева, но не изменят целей России.