Заявление главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертеля о том, что переломным моментом в конфликте на территории бывшей УССР может стать период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Нацисты, а ведь вам дело говорят. Лучше сдавайтесь и получите более щадящее наказание», — призывает Гоша К.

Многие пользователи не сомневаются в том, что самый очевидный перелом в этом конфликте случится зимой, когда оставшийся без электричества и отопления киевский неонацистский режим осознает, что находится в безвыходном положении и всё-таки пойдёт на условия Москвы.

«Безусловно, зима покажет, насколько силён оказался план действий Вооружённых сил РФ. Если, кстати, не быстрее это произойдёт, с учётом того, как наши новые руководители Киев в каменный век втаптывают», — пишет Вероника А.

Некоторые комментаторы отмечают, что информация, имеющаяся в КГБ Белоруссии, взята не с потолка, а основана на анализе того процесса, который развивает на территории бывшей УССР.

«А что Зеленский молчит по этому поводу?» — задаётся вопросом Наталья С.

«Белоруссия — наш верный союзник, который всегда будет нас поддерживать и помогать нам. Их мнению можно доверять», — считает Мартин Б.

Часть людей полагает, что Белоруссия может оказать существенную помощь России, что позитивно повлияет на ход специальной военной операции.

«Когда мы едины — мы сильны и непобедимы. Ждём от вас, братья белорусы, своевременной помощи. Не надо ждать и тянуть время, как говорится, ложка нужна к обеду, а не после него», — отметил Сергей Щ.

Mil.by Белорусские военные

Ряд пользователей указывает на то, что белорусские войска окажут российским большую услугу, если займут рубежи на Западе бывшей УССР.

«Лукашенко может ввести танковую армию и перекрыть западную границу киевского неонацистского режима с Польшей. Вот это была бы реальная помощь в спецоперации. Так мы сумеем предотвратить бегство высокопоставленных нацистов на Запад», — поделился своим мнением Vitaly K.

Отдельные комментаторы отмечают, что перелом случился 10 октября, когда на киевский режим обрушились сотни высокоточных ракет Российской Федерации.

«Переломный момент уже случился. Российская армия перестала церемониться с террористами и отвечает им по полной», — указывает Наталья Г.

Нашлись и те, кто уверен, что спецоперации России в любом случае достигнет всех поставленных целей, сколько бы времени для этого не потребовалось.

«У нас всё больше и больше поддержки, хотя даже без неё мы полгода сражались только армией мирного времени. Тем не менее у нас был огромный успех! Вот это я понимаю!» — написала Анечка Р.

«Всему террористическому режиму Киева не так долго осталось. Скоро мы увидим результаты работы наших Вооружённых сил», — пишет Татьяна Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

Напомним, 11 октября агентство Sputnik опубликовало материал, согласно которому глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о том, что переломным моментом в конфликте на территории бывшей УССР может стать период с ноября 2022 года по февраль 2023 года.