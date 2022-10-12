Заявление постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что принятие решения в Генеральной Ассамблее ООН по поводу формата голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, указывает на двойные стандарты, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

«А вы чего ожидали? Всегда так было, есть и будет. Киев взорвал мост? Европа молчит, а Эстония так вообще их хвалит. Россия ответила на это, так эти ведь сразу закудахтали, что Россия нехорошо поступила. Как-то так», — отметила Анна М.

Многие пользователи пришли к выводу, что позиция ООН по отношению к России не выдерживает никакой критики, поскольку основана на предвзятости.

«Двойные стандарты просто уже достали. Методичка от США», — указывает Анастасия Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН превратилась в инструмент в руках США по продвижению своего диктата. Все, кто против Америки или смеет ей не подчиняться, тут же обвиняются во всех смертных грехах.

«США уже давно ООН превратили в свою частную компанию, которая работает только на них. Сколько стран они бомбили без всяких санкций и резолюций? Только им это можно», — пишет Sonya D.

«Давно пора прикрыть такую бесполезную организацию, как ООН, которая и слова не сказала против США, когда те бомбили Ирак, Ливию, Сирию, Югославию», — пишет Роман Ч.

Часть людей полагает, что настал момент самым серьёзным образом задуматься от создании альтернативной ООН площадки, которая не будет так зависима от Соединённых Штатов Америки.

«Чему тут удивляться? ООН — это филиал Вашингтона. Вообще-то надо создавать новую такую организацию, далеко от США, на Ближнем Востоке, к примеру», — пишет Рафаэль И.

«Пока ООН находится в фашистском государстве США, спонсирующем мировой терроризм, ждать от этой организации объективности и непредвзятости не приходится», — написал Святослав С.

Нашлись и те, кто уверен, что от ООН вообще пора отказаться, поскольку никаких сдерживающих функций эта организация не осуществляет, а лишь создаёт лишнюю головную боль Российской Федерации.

«Организацию Объединённых Наций ждёт судьба Лиги Наций. Ненужная организация, действующая в интересах Запада», — предрекает Людмила Б.

ООН. Крокодил. 1951

Ряд пользователей указывает на то, что отношение к России в ООН указывает на то, в каком направлении движется Россия: по пути суверенитета либо же становится колонией Запада. Раз последние годы Организация Объединённых Наций без остановки винит во всех бедах Россию, значит, у нашей державы великое будущее.

«ООН — отличная организация. По ней можно понять, правильно поступает Россия или нет. Если в ООН все скулят и вопят, значит, РФ всё делает верно», — указывает Кирилл Д.

Напомним, 11 октября постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил журналистам о том, что принятие решения в Генеральной Ассамблее ООН по поводу формата голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, указывает на двойные стандарты.