Стоит признать, что одним из самых щедрых подарков Минкультуры РФ за последние годы для молодежи стал введенный в сентябре 2021 года проект «Пушкинская карта». Банковская карта с заранее начисленным денежным номиналом позволяет любому гражданину страны в возрасте от 14 до 22 лет оплатить стопроцентную стоимость билетов на различные культурные мероприятия. Превосходно, правда?

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Однако ключевым упущением этого проекта служит тот факт, что хоть денежный лимит по карте в 2022 году и был увеличен, составив 5 тыс. рублей, многие её обладатели по-прежнему не знают, куда же можно сходить. Специально для тех, кто желает не потратить подаренные начисления впустую и грамотно «окультуриться» в Москве в последние месяцы 2022 года, материал ИА REGNUM.

Мюзикл «Шахматы»

Где проходит: Театр МДМ.

Впервые показанный на британской сцене в 1984 году мюзикл попал в Москву ещё в октябре 2020 года и с того момента успел пережить пандемию коронавируса, закрепившись в статусе одной из самых востребованных постановок в столице. Руководит «Шахматами» режиссёр Евгений Писарев, а в центре сюжета оказываются российский и американский гроссмейстеры, ведущие увлекательную и опасную борьбу. Как всему хорошему рано или поздно приходит конец, так и востребованному мюзиклу в стенах МДМ осталось недолго: уже 16 октября творческая команда представит постановку в последний раз. Однако билеты на заключительные выступления всё ещё можно приобрести!

Официальный сайт мюзикла «Шахматы» Артисты

Спектакль «Омон Ра»

Где проходит: Московский художественный театр им. А. П. Чехова.

«Омон Ра» является дебютным романом писателя Виктора Пелевина, впоследствии переросшим в полноценную театральную постановку. Героем трагикомедии стал юноша Омон Кривомазов, мечтающий об абсолютной свободе космоса, но вынужденный бороться с человеческой несправедливостью на земле. В качестве режиссёра постановки выступает Михаил Рахлин, знакомый столичным зрителям по мюзиклу «Всё о Золушке». Премьера «Омона Ра» состоялась совсем недавно — 24 сентября 2022 года, но насладиться спектаклем внутри одного из старейших театров Москвы можно будет вплоть до 16 ноября 2022 года.

Vk.com/pelevin34 Виктор Пелевин

Концерт «Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром»

Где проходит: концертный зал «Измайлово».

Данное мероприятие однозначно подойдёт для ценителей творчества таких культовых рок-групп, как Queen, Scorpions, Nirvana, Deep Purple и многих других. Уже 3 декабря на сцене столичного концертного зала «Измайлово» выступит оркестр Olympic Orchestra, который исполнит главные хиты ранее упомянутых коллективов, объединив их с экспериментальным звучанием на стыке сразу нескольких жанров. Мировая рок-музыка в Москве — уже совсем скоро!

Es.fanpop.com Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY

Выставка «Петр Великий. Путешествия в Европу»

Место проведения: Государственный исторический музей.

Выставочный проект, посвящённый личности и деятельности первого русского императора. В ходе выставки посетители получат возможность ознакомиться с более чем 340 экспонатами, связанными с поездками Петра I в европейские страны. Помимо этого, в пространстве экспозиции собрана уникальная информация о деятельности государя, его интересах и вкладе в развитие культурных связей России. Для всех желающих выставка открыта каждые выходные до 13 ноября 2022 года включительно.

Петр Великий

Спектакль «Что с тобой теперь?»

Место проведения: Театр Российской армии.

Театр Российской армии всегда радовал жителей и гостей Москвы насыщенной и впечатляющей программой. Так, в 2022 году особым успехом среди зрителей пользуется пьеса Юлии Белозубкиной «Что с тобой теперь?». Спектакль, действие которого происходит в 1937–1938 гг, посвящен тяжелой участи детей репрессированных родителей. Однако узнать, через что именно проходили герои того времени, можно, попав до 10 ноября на одну из постановок.

Показ фильма «Солярис» Андрея Тарковского

Место проведения: Кинотеатр «Иллюзион».

Есть режиссёры, чьи фильмы обладают успехом даже спустя многие годы. Одним из таких является Андрей Тарковский. Вновь прикоснуться к небезызвестной научно-фантастической драме культового постановщика можно в кинозале столичного «Иллюзиона» до 19 октября. Кстати, тоже по «Пушкинской карте».