Сеть: «Вот хитрый!» — Зеленскому нужны наблюдатели у границ с Белоруссией
Владимир Зеленский предложил на границе с Белоруссией разместить международных наблюдателей «для мониторинга ситуации с безопасностью», попросив лидеров стран «Большой семерки» поддержать его предложение, сообщает 11 октября ТАСС.
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По словам Зеленского, киевский режим не планировал против Белоруссии «военных мер». Он предложил «решение» о размещении международных наблюдателей, чтобы «снять… нарративы, которые звучат» от белорусского президента Александра Лукашенко «о какой-либо угрозе» со стороны киевского режима.
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«На границе [территории, подконтрольной киевскому режиму] и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью…» — сказал он, попросив страны G7 поддержать его предложение.
Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что Зеленский таким образом хочет втянуть в конфликт на территории б. УССР другие страны. Иные провели аналогию с миссией ОБСЕ, сотрудники которой в Донбассе передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам.
«Что [ж] ты… 2 года не просил на линию соприкосновения Донбасса их приехать?» — задался вопросом Dmitry.
«В состав миссии войдут армии России и Белоруссии», — иронизирует Захар Б.
«Нашел самоубийц…» — отреагировал А. Б.
«Эх, вот хитрый, всё пытается официально партнёров затянуть на [территорию б. УССР], хоть тушкой, хоть чучелком», — отреагировала Бусурина.
«Он видимо сильно хочет, чтоб Батька ввёл военных на [территорию б. УССР]», — задумался K. A. K.
«Знаем мы этих «наблюдателей», координаты целей передавать будут и разведку проводить», — отметил Belarus.
«Миротворцы ставятся только с согласия двух сторон… Он уже объявил войну Белоруссии?» — спросил Vladimir.
«Нет, Зеля. Европа хочет, чтоб [киевский режим] воевал до последнего [жителя бывш. УССР]. А с Россией или Белоруссией — не важно», — пишет Александр Ч.
«[Жители бывш. УССР]! Вы до сих пор не можете сообразить, что вас и в НАТО не берут, чтоб не было обязанности воевать за вас, и сейчас никто не вступится! Только суют оружие — нате и воюйте… [Умирайте] за американские интересы и не смейте никакого мира подписывать! До последнего [жителя бывш. УССР], сказано вам!..» — подытожила Татьяна Х.
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