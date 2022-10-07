Давайте будем откровенны — территорию бывш. УССР нам не спасти. Как бы ни пыжились своими «контрнаступами» киевские пропагандисты, как бы ни надували щёки киевские генералы, вещая о бесперебойных поставках западного оружия и как бы ни корчили страшные рожи свидомые «говорящие головы», пугая Россию — существующий ныне киевский режим обречен. Финансово-экономически она уже банкрот, и только «добрая воля» её кредиторов (а мы все понимаем, почему они столь великодушны) не позволяет киевскому режиму объявить о своей неплатёжеспособности и закрыть лавочку. Один день реальной войны — и вся инфраструктура территорий бывш. УССР посыпалась, как карточный домик; да, её, с горем пополам, ещё можно исправить — сегодня. А завтра, если киевские упыри вновь возжелают устроить России очередную пакость — например, попытавшись взорвать мосты через Дон в Ростове? Ответ будет ещё более массированным — и уже после него энергетика, связь и транспорт бывш. УССР лягут безвозвратно. А вслед за ними, по принципу домино — рухнет логистика, розничная торговля, и, как апофеоз всего этого кошмара — в Киеве элементарно нечего будет есть. В Киеве! Богатейшем в плане продовольствия государстве! Тем не менее именно таков возможный сценарий развития событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Спасти бывш. УССР созданием унии с нашим государством мы не только не сможем — мы окажемся втянутыми в эту войну. Не нашу войну! Поэтому все те благоглупости, что изрекали уста уважаемых панов Косиняка-Камыша, Цезария Пшибыльского, Мацея Гдулы, Ярослава Говина и Чеслава Белецкого на VII Европейском конгрессе органов местного самоуправления — надо немедля крепко-накрепко забыть и больше постараться никогда не вспоминать. Никакой унии! Польше незачем ввязываться в войну за американские интересы в ущерб интересам европейским — тем более, что никаких вариантов её победоносного завершения не существует. Единственно, чего мы сможем этой унией добиться — это того, что мы проиграем эту войну вместе с киевским режимом…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

Бывш. УССР нам не спасти. Но избавить жителей территорий бывш. УССР от войны мы можем. К нашему глубочайшему сожалению, не всех. Но весьма и весьма значительную часть. После российской атаки 10 октября, жертвами которой стали электростанции и объекты жизнеобеспечения во Львове, Тарнополе, Станиславуве — воссоединение Галиции и Волыни с матерью-Польшей становится более чем актуальным даже с сугубо гуманитарной точки зрения. Мы можем спасти семь миллионов человек, избавив их от ежедневного, ежечасного, ежеминутного страха смерти, от бессильного ожидания очередных прилётов ракет, от отключений электроснабжения, связи, а ввиду наступающей зимы — и от отопления. Исключительно из человеколюбия мы обязаны согласиться с результатами референдумов в пяти западных областях бывш. УССР — если, конечно, тамошние власти проявят политическую волю к их проведению. А такие референдумы сегодня — насущное требование дня, далее оставаться в составе территорий б. УССР бывшим польским воеводствам более не имеет смысла. Понятно, что далеко не все политики киевского режима готовы взять на себя риски, связанные с такими референдумами — но рано или поздно, уверен, такие плебисциты всё же состоятся. И мы, поляки, будем обязаны принять их результаты.

Мы можем спасти семь миллионов человек — и мы обязаны их спасти.

Просто потому, что мы — люди…