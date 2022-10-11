В Киеве, а также в Киевской области с 11 октября в связи с повреждением инфраструктуры вводят почасовые отключения электричества. Об этом 11 октября, как сообщает издание «Страна», сообщили в компании «ДТЭК».

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

«График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8.00 — 12.00, 20.00 — 24.00», — сообщает в своем телеграм-канале издание «Страна».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, по их мнению, это «бумеранг» за Крым и Донбасс «вернулся».

«Результат дружбы с Западом», — отреагировал GVS.

«График отключений скоро подготовит Сергей Владимирович Суровикин, а для Киева документ завизирует лично Рамзан Ахматович», — с сарказмом добавил Mikael S.

«Кастрюльки (обращение к сторонникам так называемого майдана — М. Р.), еще есть желание поржать над комендантским часом в Донецке?» — задалась вопросом Ирина А.

«Бумеранг всегда возвращается! Это вам за Донбасс!» — пишет Елена П.

«Привет из Крыма! Пусть ещё воду два раза в день отключают…» — добавила Anna.

«Ничего, перетопчатся. Может, проймет и поймут, как оно — смеяться над Донбассом и селфиться на фоне горящих мостов. Бумеранг, однако», — прокомментировала Елена Ю.

«Судя по всему, это только начало. Руководство России поняло, что вести боевые действия надо по-настоящему, иначе… По крайней мере, теперь мы можем быть спокойны, что будет делаться всё возможное для победы», — добавил San Z.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Сложно победить, когда твоё гуманное поведение выставляют за слабость. Уничтожение инфраструктуры — это тоже гуманные действия… Может, на [территории б. УССР] народ поймёт, что пора снимать [киевскую] верхушку и договариваться. Не поймут? Инфраструктуры много, есть ведь ещё мосты и прочие объекты. В рамках процедуры декоммунизации (объявленной, кстати, [киевским руководством]) можно и их снести…» — пишет Сергей.

«А вот не надо было наш мостик трогать», — отреагировала Ольга.

«Так вот теперь сами, на своей шкуре почувствуют, как жили в Крыму и в Донбассе из-за их пакостей и бомбёжек. Бумеранг возвращается», — комментирует Валюшка.

«Побудьте Донбассом», — написала Мавлюда У.

«Мы в Крыму сидели без света в 2015 [году], и эти посидят, не смертельно. Как говорится, пришло время собирать камни», — добавила Yaha.

«Я не рада тому, что сейчас переживают простые люди [на территории б. УССР]! Но меня постоянно гложет мысль, что это их наказание за молчание по отношению к Донбассу, за растоптанные флаги СССР их нацистами!» — прокомментировала Любовь.

«А как теперь круглосуточно доносить до населения волю Зеленского и «правду» о необходимости люто ненавидеть «клятых москалей»? Как они теперь без телевизиров-то?» — с сарказмом спросила Tanya Vl.

«Ну уж нет, надо сделать, чтобы никакого графика отключения в принципе не было. Полное средневековье!» — подытожила Ирина.