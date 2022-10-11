Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обвинил норвежские власти в попытке нажиться на продаже газа на фоне сокращения поставок топлива из Российской Федерации, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа в Польшу

Польша является одной из стран, которые критикуют Норвегию за то, что та после начала российской спецоперации на территории бывш. УССР зарабатывает «неприлично» много, продавая энергоресурсы. Уточняется, что Норвегия в текущем году получит на $82 млрд больше, нежели в прошлом году.

В связи с этим польский премьер-министр призвал Норвегию поделиться с Киевом «чрезмерными» доходами и обвинил власти этой страны в косвенной наживе на конфликте на территории бывш. УССР.

Заявление Моравецкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения возмутились тому, что польское руководство очень часто, особенно в последнее время, требует у других стран денег. Иные не понимают претензии польской стороны к Норвегии при том, что Соединенным Штатам они подобных претензий из-за цен на их сжиженный природный газ не предъявляют.

«Ну пусть Польша и делится… Если есть чем», — отреагировала Елена.

«Гиена подала голос», — иронизирует Евгений.

«Это только «кровавые коммуняки» делились. Часто в ущерб себе. А у вас же капитализм, бизнес, ничего личного», — с сарказмом добавил Сергей С.

«Демократический газ дешёвым быть не может из-за молекул свободы», — с юмором отметил АВС.

«Еще Черчилль говорил, что Польша — гиена Европы!» — отреагировала Алла М.

«ЕС сам пару лет назад, чтобы пару евро сэкономить, определил, что цены на газ должны рынком определяться, а не привязкой к цене нефти. Теперь пусть наслаждаются», — пишет Olga.

«Раздором в Европе удовлетворен. То ли ещё будет», — смеется Сергей З.

«А то, что компании США СПГ в Европу поставляют в четыре раза дороже, чем для внутреннего рынка, чего поляк не озвучил и не предложил поделиться? Даже как-то странно», — иронизирует один из участников обсуждения.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Пусть установит Норвегии потолок цен», — с сарказмом призвала Avgusta.

«Весь мир [полякам] должен! Кредиторы [ненормальные]», — не выдержал еще один участник обсуждения.

«Наживаться на других — это прерогатива США, только им можно продавать в 4 раза дороже!» — не без сарказма добавила Catherine V.

«Поляки те ещё швондеры, им все должны — репарации, земли, газ. Вот, у кого [представители киевского режима] научились», — написал Sergey S.

«У поляков борзометр зашкаливает», — отреагировала Людмила.

«Да, дожили… При рыночной экономике продавца обвиняют в том, что он… хочет нажиться!..» — не выдержал G. B.

«Опаньки, «отнять и поделить», как-то и подзабылось уже, но настоящие демократии используют лучший исторический опыт», — с сарказмом прокомментировал Denis К., делая отсылку к персонажу повести «Собачье сердце» Шарикову.

«Когда ты кому-то впариваешь что-то за дорого, а покупаешь у него же что-то за копейки… Это капитализм… А когда это тебе начинают дорого продавать — это грабеж…» — подытожил Aleksandr.

Напомним, аналогичное заявление в отношении Норвегии польский премьер-министр делал также в мае текущего года.