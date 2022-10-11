Американский президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому поддержку, в том числе предоставить киевскому режиму «продвинутые» системы ПВО. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена с Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Байден пообещал продолжить предоставление [киевскому режиму] всего необходимого для обороны, в том числе передовые системы ПВО», — сообщили в Белом доме.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что непонятно, когда эти системы ПВО киевскому режиму поставят и каким образом. Иные добавили, что если речь о комплексе ПВО Patriot, то в Саудовской Аравии они уже продемонстрировали свою «эффективность». Другие отметили, что, возможно, выборы в палату представителей США повлияют на дальнейшую помощь киевскому режиму и есть вероятность, что Киев не получит системы ПВО, так как до выборов предоставление систем ПВО киевскому режиму могут не успеть одобрить.

«Не поможет», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Через 4 недели Байден не будет решать никакие вопросы. Выборы в парламент они уже завалили», — написал Серьёзный.

«Поэтому надо бить сейчас каждый день [по] инфраструктуре, чтоб восстанавливать нечего было», — добавил I Lost.

«Вполне логично, агонию подопытных надо продлевать. Странно, что сразу не дали», — с сарказмом добавила еще одна участница обсуждения.

«Обещанного три года ждут? Или больше?» — смеется Lada K.

«Хорошая возможность протестировать американскую технику на вшивость и, в случае чего, доработать нашу. Кстати, толку от ПВО против «кинжалов»?» — отметил Андрей Андреевич.

«Главное, чтобы доехало. А то всякое случается…» — не без сарказма пишет Дмитрий.

«Попрошайка всё-таки выпросил! Дозвонился ж, разбудил дедугана, нажаловался!» — отреагировал Эл.

Ministerie van Defensie Система NASАMS

«А [Зеленский] ещё дальнобойные ракеты просил. И третью мировую на десерт. Когда уже американцы очнутся и вместе с Трампом соберутся и вынесут самоходного деда на свалку истории?» — задался вопросом Игорь.

«Есть и положительные стороны. Зеленский разорит Америку!» — иронизирует Olga.

«Вот и посмотрим, насколько они современные», — написал Сергей Сергеевич.

«Да мы помним, как «помогли» американские системы ПВО Саудовской Аравии при противостоянии с Йеменом», — добавила ir sidakova.

«Как оно работает в Саудовской Аравии — видели. Очень хочется увидеть, как «Патриоты» (речь о комплексах ПВО Patriot — О. П.) в очередной раз обделаются на весь мир. Это будет epic fail», — прокомментировал Aleksey.

«Он сроки предоставления не указал. Так что предоставим, как будет лишняя, а вы ждите», — шутит Денис.

«8 ноября выборы в [палату представителей] США, Байден может не успеть, вернее, Конгресс не одобрит уже», — пишет Tom S.

«Давно пора сделать так, чтобы это вооружение вообще не заезжало на территорию [бывш. УССР]. От слов «вообще» и «никогда», — подытожила Ирина В.