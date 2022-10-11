Американская организация Planned Parenthood, специализирующаяся на прерывании беременности, подверглась сильной критике в социальных сетях за создание мультфильма, который учит подростков принимать блокаторы гормонов.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1505 (Фрагмент)

Авторы мультфильма убеждают детей, что им стоит начать принимать блокаторы для замедления полового созревания и для того, чтобы у них «было больше времени» подумать, хотят ли они сделать операцию по смене пола. Объясняется, что данные препараты останавливают выработку тестостерона и эстрогена, замедляя рост волос на лице и начало месячных.

Американские интернет-пользователи раскритиковали ролик, а многие сочли его дезинформацией.

«Зачем вообще ребенку или его родителям блокировать половое созревание???» — написал один из пользователей Twitter.

«Почему «Planned Parenthood» теперь дает медицинские советы детям? Это незаконно», — написал другой пользователь, на что получил ответ: «Почему Planned Parenthood вообще получает государственные деньги? Это тоже должно быть незаконно».

«Я всегда думал, что «Planned parenthood» занимается евгеникой и торгует абортами. Теперь я понимаю: все дело в деньгах от правительства, которые им выделяют политики, подкупленные фармацевтическими компаниями. Planned parenthood — это чистое зло», — отметил gastrobot.

«Уму непостижимо! Почему это не является преступлением? Нацеливание на несовершеннолетних не разрешено сигаретным компаниям, алкогольным напиткам, тату-салонам, индустрии развлечений для взрослых, но Planned Parenthood получает пропуск?» — негодует diver_down47.

«Они называют это «Запланированное родительство», а не ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ДЕТСТВО! Скорее всего, они использовали для этого средства налогоплательщиков. Стыдно, что они могут существовать в США», — осуждает Taxpayingfoolsweare…

«Это проталкивается, потому что это приносит прибыль индустрии. Нет никаких причин блокировать естественную биологическую функцию, если нет диагностированной медицинской причины. Индустрия продвигает блокаторы полового созревания и транс-операции под видом «помощи» подросткам, но, по моему мнению, все дело в огромных деньгах», — рассуждает GirGoesCrazy.

fsHH ЛГБТ активист

«Почему организация Planned Parenthood теперь дает медицинские советы детям? Это незаконно», — подчеркивает theworldisgoingcrazy.

«Эти дорогостоящие процедуры гарантируют пожизненные отношения с компанией Pfizer», — указывает be_offended.

«В 1998 году табачным компаниям было запрещено использовать мультфильмы для привлечения детей. Удивительно, что людям начало сходить с рук спустя 25 лет. Прогресс?» — иронизирует johnnyapplesee.

«Я могу поддержать их, если они переключат внимание на блокаторы старости. Старение — это не то, на что я надеялся», — шутит Smithicus500.

«Я помню времена, когда мы были предметом зависти всего мира. Самая смелая, самая свободная, самая процветающая и сильная нация в мире. Теперь Киев становится чемпионом за свободу», — убежден boogerbutt.

«Что касается Киева, вы ошибаетесь. Зеленский — левый глобалист, как и демократы здесь. Он такой же коррумпированный. Единственная причина, по которой демократы вливают НАШИ налоговые доллары в киевский режим, заключается в том, что (1) они могут делать вид, что заботятся о свободе, и (2) чтобы отвлечь внимание от того факта, что Киев помог отмыть деньги преступной семье Байдена», — отвечает usernamenot.

«Киевский режим — один из самых коррумпированных в мире. Это убежище для отмывания денег, наркотиков, торговли людьми, а также Байдена и демократов», — считает tmm1 102 779.

«Обратите внимание, что в этом мультфильме не говорится о побочных эффектах, как в рекламе других лекарств на телевидении. Они должны перечислить побочные эффекты: остеопороз, переломы, повреждения печени и почек, низкий рост, бесплодие и т.д. Все, что они говорят ребенку, — это принять волшебную таблетку, чтобы все его проблемы ушли», — подмечает Hatlady.