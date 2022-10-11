Сеть раскритиковала американский мультик о блокаторах гормонов для детей
Американская организация Planned Parenthood, специализирующаяся на прерывании беременности, подверглась сильной критике в социальных сетях за создание мультфильма, который учит подростков принимать блокаторы гормонов.
Авторы мультфильма убеждают детей, что им стоит начать принимать блокаторы для замедления полового созревания и для того, чтобы у них «было больше времени» подумать, хотят ли они сделать операцию по смене пола. Объясняется, что данные препараты останавливают выработку тестостерона и эстрогена, замедляя рост волос на лице и начало месячных.
Американские интернет-пользователи раскритиковали ролик, а многие сочли его дезинформацией.
«Зачем вообще ребенку или его родителям блокировать половое созревание???» — написал один из пользователей Twitter.
«Почему «Planned Parenthood» теперь дает медицинские советы детям? Это незаконно», — написал другой пользователь, на что получил ответ: «Почему Planned Parenthood вообще получает государственные деньги? Это тоже должно быть незаконно».
«Я всегда думал, что «Planned parenthood» занимается евгеникой и торгует абортами. Теперь я понимаю: все дело в деньгах от правительства, которые им выделяют политики, подкупленные фармацевтическими компаниями. Planned parenthood — это чистое зло», — отметил gastrobot.
«Уму непостижимо! Почему это не является преступлением? Нацеливание на несовершеннолетних не разрешено сигаретным компаниям, алкогольным напиткам, тату-салонам, индустрии развлечений для взрослых, но Planned Parenthood получает пропуск?» — негодует diver_down47.
«Они называют это «Запланированное родительство», а не ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ДЕТСТВО! Скорее всего, они использовали для этого средства налогоплательщиков. Стыдно, что они могут существовать в США», — осуждает Taxpayingfoolsweare…
«Это проталкивается, потому что это приносит прибыль индустрии. Нет никаких причин блокировать естественную биологическую функцию, если нет диагностированной медицинской причины. Индустрия продвигает блокаторы полового созревания и транс-операции под видом «помощи» подросткам, но, по моему мнению, все дело в огромных деньгах», — рассуждает GirGoesCrazy.
«Почему организация Planned Parenthood теперь дает медицинские советы детям? Это незаконно», — подчеркивает theworldisgoingcrazy.
«Эти дорогостоящие процедуры гарантируют пожизненные отношения с компанией Pfizer», — указывает be_offended.
«В 1998 году табачным компаниям было запрещено использовать мультфильмы для привлечения детей. Удивительно, что людям начало сходить с рук спустя 25 лет. Прогресс?» — иронизирует johnnyapplesee.
«Я могу поддержать их, если они переключат внимание на блокаторы старости. Старение — это не то, на что я надеялся», — шутит Smithicus500.
«Я помню времена, когда мы были предметом зависти всего мира. Самая смелая, самая свободная, самая процветающая и сильная нация в мире. Теперь Киев становится чемпионом за свободу», — убежден boogerbutt.
«Что касается Киева, вы ошибаетесь. Зеленский — левый глобалист, как и демократы здесь. Он такой же коррумпированный. Единственная причина, по которой демократы вливают НАШИ налоговые доллары в киевский режим, заключается в том, что (1) они могут делать вид, что заботятся о свободе, и (2) чтобы отвлечь внимание от того факта, что Киев помог отмыть деньги преступной семье Байдена», — отвечает usernamenot.
«Киевский режим — один из самых коррумпированных в мире. Это убежище для отмывания денег, наркотиков, торговли людьми, а также Байдена и демократов», — считает tmm1 102 779.
«Обратите внимание, что в этом мультфильме не говорится о побочных эффектах, как в рекламе других лекарств на телевидении. Они должны перечислить побочные эффекты: остеопороз, переломы, повреждения печени и почек, низкий рост, бесплодие и т.д. Все, что они говорят ребенку, — это принять волшебную таблетку, чтобы все его проблемы ушли», — подмечает Hatlady.