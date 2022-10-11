На российской дешевой энергии строилось благополучие Евросоюза. Соответствующее заявление 10 октября сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, призвав искать новые источники энергии в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Наше благополучие опиралось на дешёвую энергию из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать другие источники энергии внутри Европы, насколько возможно, а не заменять одну зависимость на новую…» — сказал он.

Политик также добавил, что Российская Федерация и КНР больше не будут «основой для экономического роста» Евросоюза, что «требует серьезной реструктуризации экономики» ЕС.

Боррель также добавил, что ЕС долгое время опирался на дешевые товары из КНР, а также — на экспорт в Китай технологий, инвестиций и сложной продукции, а сейчас доступ на рынок Китая усложняется. В связи с этим политик считает, что «грядут серьезные перемены», которые могут привести к «политическим проблемам».

Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Боррель по сути признался в том, что Европа все это время грабила Россию, получая дешевые энергоресурсы. Иные добавили, что Евросоюз своими руками лишил себя дешевых российских ресурсов.

«Не читал оригинал, но если перевод точен, то это просто чудовищно. Глава европейской дипломатии открыто признал, что ЕС 30 лет тупо выкачивал из России по дешёвке ресурсы, а из Китая — дешёвые товары через его дешевую рабочую силу. Это все, что вы хотели знать о неоколониализме. XXI век на дворе, но чувство дежавю не оставляет», — заметил Andrey K.

«А что они тогда выпендривались? За такого партнера, который обеспечивает благополучие, надо было держаться, а не высокомерно бухтеть и поддерживать тех, кто выступает против него», — написал Dmitry S.

«То есть сами всё прекрасно понимают, но вместо развития нормальных добрососедских отношений разговаривали с Россией сквозь зубы и уничижительно, а когда Россия ответила, что это ее не устраивает, то начали вводить санкции и орать на весь мир, что Россия покусилась на мировой порядок, на тот порядок, где они задарма скупают то, без чего сами не могут. Ну не твари ли лицемерные?!» — задался вопросом Evgen.

«ЕС, вступив в НАТО, понял, что не имеет своей политики. Дружить надо с соседями, а не с навязанным другом с другого континента», — пишет Vikt.

«Ещё не наступили холода. Ещё нет голода. А мозги уже прочистились. Представляю, что мы услышим к началу января — февраля», — добавил ARKTUR.

president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем

«Зима близко, скачите теперь всей Европой, чтоб согреться», — шутит Акмал.

«Взрывные волны с [территории б. УССР] до Брюсселя, что ль, дошли, мозги на место встали? Вот это круто! Только поздно и без толку», — комментирует Елена.

«Дошло наконец-то, что Россия больше не будет плясать под дудку Европы», — отметил Roman.

«У него иногда случаются проблески сознания?» — с сарказмом спросила Наталья К.

«Капитан Очевидность даёт жару», — иронизирует Tim K.

«Так мы и Африку с Азией грабить уже не дадим», — добавил Eugen.

«Да, Европа, хватит на нашей шее сидеть», — призвала Jannet.

«Так бы и говорил: пора осознать, что Россия больше не будет для вас дойной коровой», — прокомментировала Медведица.

«Неужели осознал? Зима укрепит это осознание», — смеется Ольга.

«Они начали что-то подозревать. Что-то из той оперы, что халява закончилась», — пишет Анита.

«Скоро опять к миру призывать начнут», — считает Roman.

«Прямо иллюстрация словосочетания когнитивный диссонанс. Вот как это выглядит. Так какого лешего своими руками вы эту базу своего благополучия разрушили? Зачем? Нет, эти самоубийцы безнадежны. Они заслужили своё неблагополучие», — пишет Ио.

«Ну Норвегия им в помощь!» — добавила Lyudmila U.

«Дошло. Ресурсы из России — это привилегия…» — подытожил Евгений Ж.