Так часто Россию британцы не вспоминали с февраля, с самого начала СВО. Тогда они дружно, вместе со своим правительством, кричали о «российской агрессии» и о том, какой плохой и злой в России президент. Прошло чуть больше семи месяцев, британские СМИ продолжают придумывать и распространять антироссийскую пропаганду, выворачивать новости о происходящем на территории бывш. УССР наизнанку, отрицать киевский нацизм и игнорировать зверства ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Тем временем британские подданные, уже позабывшие о смерти Её Величества королевы Елизаветы II и озабоченные вопросами выживания в период экономического и энергетического кризиса, начали сомневаться в том, что киевский режим на самом деле «белый, пушистый и нуждающийся в помощи». Эти сомнения в первую очередь начали появляться с увеличением бюджета помощи, которую британское правительство планирует отправить в Киев. Многих британцев интересует, как жить дальше, ведь эксперты страшат отключением электричества и исчерпанием запасов газа, а все, что слышно от нового премьер-министра, это слепое «Мы будем поддерживать Киев столько, сколько придется».

С 8 октября в социальных сетях обсуждают теракт на Крымском мосту. Не обошлись без внимания британцев и ракетные удары, которые 10 октября прогремели по всей территории бывш. УССР, оставив население без связи и электричества.

Часть пользователей отметила, что много ума не надо для того, чтобы предсказать последствия теракта на Крымском мосту, который не только является важным объектом инфраструктуры, но и символом воссоединения Крыма с Россией.

«Понятно было, что это произойдет после того, как они решили подорвать мост», — написал @LordllRaiden.

«Они сначала выпускают марки со взрывающимся мостом, а потом чего-то другого хотят?» — добавил @ZeePete.

«А что киевские власти ожидали увидеть после того, как они отправили смертника, чтобы взорвать мост? Они ждали, что Путин пришлет им стаю белых голубей, которые будут разбрасывать оливковые ветки по всему Киеву?» — поинтересовался @sparkyexpress.

В комментариях напомнили, что ВСУ бомбят территорию Донбасса уже на протяжении восьми лет каждый день, а Киев в это время сидел и радостно воспевал нацистский режим.

«А дети Донбасса этому подвергались на протяжении восьми лет», — прокомментировала @simpson_hilary.

«Вы знали, что киевский режим стал нацистским в 2014 году и с того момента изводил Донбасс, или вам было плевать? Они каждый день обстреливали мирное население на протяжении восьми лет, отказывались пускать воду в Крым, запрещали использование русского языка. И вы еще удивляетесь?» — прокомментировал @balajiworld.

Цитата из видео: «Пожар на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

Ряд пользователей до сих пор удивляет, на что именно надеются киевские власти и население, которое их поддерживает.

«Они сначала палкой в Россию тыкают, а потом кричат: «Мы жертвы, помогите нам». Чего они ожидали?» — поинтересовался @LasithFer.

«США и Зеленский должны радоваться, что Путин не стер Киев с лица земли», — посоветовал @PrimeNumber20.

«Киев никогда не победит. Они должны быть счастливы, если у них получится оставить себе хотя бы часть страны. Россия еще не играет по-настоящему, иначе там бы уже ничего не осталось. Если медведя долго раздражать, то он тебя пополам распилит», — добавил @Andrej25 741 124

Часть пользователей напомнили, что ранее британские спецслужбы и СМИ уверяли, что российская армия отступает и у России закончились все ресурсы. В соцсети возник вопрос, если СМИ сейчас соврали, может быть, они изначально правду не писали?

«Вы нам сказали, что у России закончились ракеты еще пару месяцев назад, а сегодня они аж 75 штук по Киеву выпустили», — написал @CryptoCoinShops.

«Господствующие медиа и пресса лгут вам о происходящем на территории бывш. УССР. Почитайте о перевороте в 2014 году, о Минских соглашениях, о 14 тысячах погибших в Донбассе и о батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это прокси-война, и демократия тут ни при чем», — написал @dpollock2.

В комментариях также обратились к российскому президенту с просьбой не прекращать обстрелы территории бывш. УССР, чтобы киевские нацисты наконец поняли, что они не останутся безнаказанными.

«Я разочарован в том, что России потребовалось так много времени, чтобы проучить этого комика. Он очень долгое время думал, что он велик. Но Киев должен пасть. Путину следует быть немного порешительнее, чтобы все быстрее закончилось», — считает @JohnWickwaMams.