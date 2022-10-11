Объявление в розыск Службой безопасности киевского неонацистского режима зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой и официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Удачи им!» — написал Саша Г.

Многие пользователи не смогли воспринять такую новость всерьёз, поскольку объявлять в розыск высших действующих политических, внешнеполитических и военных деятелей соседнего государства — это признак несусветной глупости, граничащей с дебильностью.

«Клоуны! Идите, поймайте их! Ха-ха!» — смеётся Никита У.

Некоторые комментаторы связали подобные решения со стороны киевского режима с новой партией наркотических веществ, которая попала на стол Владимира Зеленского — главаря неонацистов.

«Медведев в розыске? Ну т.е. никто среди нациков не в курсе, где он? Что они там у себя курят-то такое забористое? Прям лютая запрещёнка какая-то, если кучка людей в тумане тупит коллективно», — считает Катя С.

«Вот это уже какой-то сверхжёсткий порошок в офис Зеленского подвезли. Видимо, стиральный», — шутит Василий М.

Часть людей удивилась, что в списке на розыск отсутствует фамилия президента Российской Федерации.

«А почему сразу Путина в розыск не объявили?» — удивляется Анна С.

«Более дебильного решения СБУ представить себе тяжело. А чего они Путина в розыск не объявили? Он вам сегодня весточки прямо в Киев прислал, ждёт приглашения», — отметил Иван С.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Ряд пользователей указывает на то, что все попытки киевского режима применить свои спецслужбистские и правоохранительные инструменты в отношении высших российских должностных лиц оборачивались для Киева самыми тяжёлыми последствиями.

«Помнится, нацисты Шойгу уже вызывали на допрос. Чем, кстати, тогда окончилось это дело?» — интересуется Олег Б.

«СБУ, конечно, насмешили. Вот только на ракетные обстрелы это никак не повлияло. Скоро на [территории бывш. УССР] не будет электричества и о новых лицах Российской Федерации, объявленных в розыск, никто не узнает», — пишет Антон Ф.

Нашлись и те, кто уверены, что таким образом нацисты пытались перебить информационный повод, вызванный ракетными ударами России по инфраструктуре киевского режима.

«Если проследить, когда СБУ решила объявить в розыск ключевые фигуры в руководстве России, то выяснится, что это произошло во время массированного ракетного обстрела со стороны России. Москва уничтожает инфраструктуру киевского режима, народ это видит и, чтобы хоть как-то перебить эту информационную повестку, они выкидывают объявления в розыск Медведева, Захаровой, Конашенкова и т.д. Судя по всему, обстрел российским высокоточным оружием был настолько суровым, что перебить его этой клоунадой не удалось», — считает Валентин П.

Напомним, 10 октября пресс-служба МВД бывшей УССР сообщила о том, что Служба безопасности киевского неонацистского режима (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову и официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.