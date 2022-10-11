Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Представители Минобороны РФ утверждают, что «цель удара достигнута». Все обозначенные объекты, среди которых отмечаются системы военного управления, связи и энергетики киевского неонацистского режима, были уничтожены согласно заранее спланированному сценарию российского оборонного ведомства.

«Дядя Вова разозлился, и, как я понял, Крымский мост был последней красной линией, которую перешагнул Киев», — поделился своим мнением Аюбджон Н.

Многие пользователи отметили, что работа российских военных их впечатлила, поскольку на протяжении всего понедельника они находили в социальных сетях подтверждения успешных попаданий высокоточным оружием России по очень важным инфраструктурным и военным объектам нацистов.

«Красиво сработали!» — пишет Мария Л.

«Идеальная работа! Молодцы, военнослужащие России! Крепкого здоровья и низкий поклон», — написала Ирина П.

«Спасибо, Владимир Владимирович! Продолжайте лечить киевский режим от нацизма!» — обращается Наталья П.

Некоторые комментаторы опасаются, что такие массированные удары могут оказаться лишь разовой акцией, чего допустить, считают граждане, ни в коем случае нельзя, поскольку только такое мощное давление способно оказать на киевский режим усмиряющее воздействие.

«Главное — не останавливаться на достигнутом. Едем дальше!» — призывает Сергей Б.

«Это всего лишь первый эпизод, так сказать. Дальше тоже будут удары по центрам управления и по инфраструктуре критической врага», — уверена Лина З.

Часть людей полагает, что после теракта на Крымском мосту, который устроили киевские спецслужбы, глупо было ожидать, что Москва спустит нацистам с рук их преступления.

«Ну как вам, поросята, понравилось? 8 октября вы радовались взрыву на Крымском мосту, а сегодня что-то с кислыми минами сидите. Давайте, похлопайте в ладоши, поскачите, поязвите в комментариях. Самое интересное впереди, ведь Путин не всегда озвучивает свои планы, а они о-го-го какие!» — предупреждает Роман Ч.

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Ряд пользователей указывает на то, что массированные удары в ответ на теракты — это то, что может привести население на территории бывшей УССР в чувства.

«В новостях сегодня показывали гарну дивчину, киевлянку, которая с голливудской улыбкой взахлёб рассказывала, как они счастливы всей семьёй, узнав о взрыве на Крымском мосту, где люди погибли. Наверное, после сегодняшних ударов по Киеву её «счастье» стало абсолютным. Главное, чтобы это «счастье» у них теперь не заканчивалось, чтобы напрочь отбило желание совершать теракты и удары по России», — указывает Лариса Д.

Нашлись и те, кто уверены, что, чем жёстче работает российская армия, тем сильнее становится Россия как перед внешними угрозами, так и перед внутренними.

«Враги России, внешние и внутренние, не довольны, трясёт их и корёжит. Значит, правильное решение принял наш Верховный главнокомандующий. Значит, нужно продолжать и развивать начатое», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

Напомним, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.