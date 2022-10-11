Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Москва будет жёстко отвечать на теракты, организованные представителями киевского неонацистского режима на территории России, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика киевского режима

Российский президент отметил, что в руках следствия находится достаточное количество доказательств причастности киевского неонацистского режима к террористическому акту на Крымском мосту, где 8 октября произошёл взрыв. Путин убеждён, что этот теракт устроили спецслужбы Киева, а направлен он был на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры Российской Федерации.

«Вот как растёт доверие к президенту, а не эти ваши данные соцопросов», — пишет Константин Р.

Огромное количество пользователей сошлось во мнении, что именно такого подхода со стороны руководства России к этому вопросу ждал российский народ.

«Только таким и должно быть выражение озабоченности, а не уговоры и бесконечные китайские предупреждения», — отметила Оксана С.

Некоторые комментаторы уверены, что принцип «око за око» по отношению к террористической деятельность киевского режима применять недостаточно, поскольку следует отвечать на теракты таким образом, чтобы нацисты боялись даже дышать, лишь бы не спровоцировать ещё больший гнев России.

«Только так. За каждый взрыв на территории России отвечать нужно в десятикратном размере», — указывает Артём Л.

«То, что было сегодня утром, получается, ещё даже не ответ на террористические акты! Видимо, эти удары по нацистам были лишь приветствием от нового командующего спецоперацией», — подметил Виктор Н.

Часть людей полагает, что Россия даже ещё не начала отвечать на киевские теракты, а энергосистема преступного режима уже начала давать сбои.

«Сегодня было последнее предупреждение. Замечу, не ответ, а предупреждение. Пусть подумают, каким может быть ответ!» — написала Ильсия К.

«Если что, то будет нанесён удар по «центрам принятия решений». Теперь буквально», — пишет Андрей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Москва сделала всё от себя возможное, чтобы привести Киев в чувство, но его нацистская сущность требует оперативного вмешательства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

«Россия, как могла, избегала уничтожения инфраструктуры [на территории бывш. УССР]. Но киевские болваны и их западные хозяева буквально не оставили нам выбора. Если киевский режим продолжит — [территория бывш. УССР] вернётся в каменный век», — предупреждает Татьяна П.

Нашлись и те, кто считает, что у киевского режима ещё есть шанс остаться существовать хоть в каком-то виде. Если исчезнет их главарь — Владимир Зеленский и они сядут за стол переговоров, то есть маленький, но всё-таки шанс, что Кремль сменить гнев на милость.

«По идее, сейчас самое время американцам слить Зеленского и попробовать организовать новые переговоры, чтобы уберечь для нацистов какую-то территорию рассадника. Надеюсь, мы не будем снова наступать на эти грабли с переговорами», — поделился своим мнением Михаил П.

«Так что пусть Зеленский скорее подписывает капитуляцию, пока у него есть такая возможность», — советует Елена З.

Напомним, 10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности о том, что Москва будет жёстко отвечать на теракты, организованные представителями киевского неонацистского режима на территории России.