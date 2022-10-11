Заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сделанное в ходе совместных учений подразделения тактических ядерных операций, подразделения дальнобойной артиллерии и эскадрильи ВВС армии КНДР, о том, что он не видит надобности вести переговоры с врагами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Такую категоричную позицию северокорейский лидер обозначил после того, как днём ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США готовы к переговорам с Корейской Народной Демократической Республикой без каких-либо предварительных условий.

«Молодец! С врагами если и разговаривать, то только на языке силы», — считает Анна С.

Подавляющее большинство комментаторов оказалось солидарно с мнение главы Северной Кореи. Граждане уверены, что если какая-либо страна представляет прямую угрозу твоей Родине, то вести разговор с ней необходимо только с позиции силы.

«Вот! Хоть один умный человек! Это всё равно, что уговаривать педофила-рецидивиста: «Ну не надо, пожалуйста, хулиганить», — отметил Юрий М.

«Правильно считает, что враги могут сказать только то, чтобы в очередной раз обмануть и запугать. Делать нужно то, что считаешь нужным для безопасности своей страны и никаких пустых разговоров», — указывает Лариса Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что логику поведения лидера Северной Кореи следовало бы перенять некоторым руководителям в Российской Федерации, которые то и дело стремятся заключить какой-нибудь договорняк с представителями вражеской стороны.

«Вот правильно — враги, честно и прямо. А мы всё реверансы делаем — «недобросовестные партнёры», «недружественные государства», — отметил Валерий Ф.

«Человек просто понимает, что нет смысла тратить на это время, ведь кроме провокаций они ничего больше не могут», — уверена Эльмира В.

«Правильно говорит. Вот и нам надо следовать примеру. Что толку говорить с террористами? Может быть, Зеленский всё-таки приползёт и сдастся, но только после военной победы над нацистами», — указывает Сергей Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что позиция Ким Чен Ына показывается, что Северная Корея обладает суверенитетом и не готова им поступиться.

«Красавчик! Делает то, что считает нужным. И все знают, на что он способен», — подметила Светлана П.

«КНДР идёт в своём направлении и не прогибается перед гегемоном», — пишет Инна Х.

Ряд пользователей указывает на то, что переговоры с такими мошенниками, как США и их марионетки, как правило оборачиваются для доверчивых стран подлым обманом и стратегическим проигрышем.

«США всё ещё пытаются развести конфликт между собой и Северной Кореей, но с ними вот уже даже говорить никто не хочет», — написала Диана К.

«Как же надоели Штаты со своими провокациями. Они уже просто напросто всем наскучили и вызывают лишь раздражение», — поделилась своим мнением Лиля Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, 10 октября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в ходе совместных учений подразделения тактических ядерных операций, подразделения дальнобойной артиллерии и эскадрильи ВВС армии КНДР, что не видит надобности вести переговоры с врагами.