В начале октября в Москве стартовал марафон комедийных выступлений Moscow StandUp Show. Мероприятие регулярное и даже привычное для многих жителей столицы, однако своевременное ли? По всей видимости, организаторов события не смутила ни специальная военная операция, ни начавшаяся в стране частичная мобилизация. О том, почему так происходит, какие артисты выступают перед публикой в столь непростое время, а также как на это реагируют пользователи сети, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Начать следует с афиши мероприятия, которая «пестрит» именитыми артистами, привлекающими бонусами от партнеров, относительно демократичными ценами и конечно же обещанием «окунуться в атмосферу юмора». Но главным «преимуществом» подобного марафона, как заявляют всё те же организаторы, считается возможность «забыть обо всём на несколько часов». Многие могут возразить, отметив, что именно такие концерты способны сохранять спокойствие населения на фоне массовых волнений касательно событий последних семи месяцев. При этом такие люди полностью забывают о том, что проведение этих же перформансов может негативно влиять на граждан: попадая в иллюзию праздника и веселья, посетители отстраняются от текущей информационной повестки, впоследствии проявляя равнодушие к судьбам соотечественников, а также солдат, сражающихся на фронте.

Вопреки известной фразе «спрос рождает предложение» можно отметить, что в регулярной организации подобных марафонов виноваты не только покупающие билеты зрители, но и сами организаторы, которые, по всей видимости, предлагают не самый малый гонорар приглашенным комикам. Так, с минимальными интервалами на сцене выступают Даниил Ковтун, Катя Котофеева, Рамис Ахметов, Эмин Амирханов, Сергей Снурников и многие другие. Очевидно, что ранее упомянутые артисты преследуют цель не только развлечь зрителя, но и получить гонорар, опасаясь, что такой возможности в будущем для них может и не быть. Ситуация очевидная, но неоднозначная. Однако чуть больше «ясности в картину» добавляют комментарии пользователей непосредственно под самими анонсами мероприятий с участием звёзд комедийного жанра.

«Какой концерт может быть во время чумы?» — пишет пользователь siroj7777.

«Не до выступлений…» — убежден пользователь djanny89.

«Неудачное время для концертов!» — констатирует charintseva. oksana.

«А разве нормально сейчас выступать? В стране такие события происходят…» — недоумевает olenkady.

Skitterphoto Микрофон

С начала спецоперации многие популярные музыканты стали воздерживаться от концертной деятельности, еще часть эстрады примкнула к ним после объявления частичной мобилизации, однако их коллег из области комедийного жанра почему-то ничего не останавливает. Подобным отношением стендап-комики лишь подтверждают тот факт, что отторжение аудитории — вопрос времени. Однако пока что столичные бары и клубы забиты битком посетителями, демонстративно игнорирующими всё то, что переживает Россия в последнее время.