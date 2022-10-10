Всё совпало. Или, как говорят в таких случаях, пазл сошёлся. Хотя мне не нравится слово «пазл». Командующим СВО назначили Сергея Владимировича Суровикина. А тем временем террористы, ведомые киевским режимом, совершили подрыв Крымского моста. И жители территории б. УССР бросились праздновать то, что испортили конструкцию, а заодно убили мирных людей. Киевские злодеи воинственно потрясали кулаками, пока обычные граждане фотографировались на фоне баннера — марки с горящим Крымским мостом.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа русских

Однако, как это часто бывает с киевским режимом, перемога обернулась зрадой. Говоря по-русски, если вдруг кто не понял: победа стала предательством и поражением. Мост подорвали 8 октября, а уже утром 10-го в Киеве и других городах подконтрольной Зеленскому территории начались ракетные прилёты.

Первые снаряды ударили по улице Владимирской. На ней в доме под номером 33 располагается командование СБУ. Понятно, что в реальности, учитывая фактор войны, его оттуда вывезли, но всё же… Меж тем снаряды ложились рядом — возле оперного театра и возле парка Шевченко. В своё время, когда я жил в Киеве, это был один из моих стандартных прогулочных маршрутов. После поразили уже ключевые объекты инфраструктуры — прежде всего, энергетического сектора территории б. УССР.

Та частично осталась без света и связи. Кое-где даже без воды. Жители территории б. УССР едва ли не впервые почувствовали себя так, как их предводители заставляли чувствовать себя севастопольцев и крымчан, устроив сначала водную, а после энергетическую блокаду. При этом жизнь в Киеве и том же Днепропетровске не останавливалась. Мои знакомые свободно перемещались по городу, хотя не без страха. Но нельзя говорить, что ракетные удары полностью сломили дух тех же киевлян. Вряд ли. Скорее реакция многих из них оказалась, как в том анекдоте:

«— Пойдём, кум, в клуб москалей бить.

— Пойдём! А что, если они нас?

— А нас то за что?»

Так или иначе, подобные ракетные удары по инфраструктуре киевского режима будут действительно эффективны только, если станут осуществляться регулярно. При этом без каких-либо сотрясений воздуха, угроз и комментариев — в стиле «пусть попробуют перейти красные линии». Только методичная работа может изменить ситуацию внутри киевского режима настолько, что это вызовет последующие изменения на фронте, где в любом случае будет решаться исход войны. И сейчас к тому готовятся как в ВСУ, так и в российских частях, где подготавливают мобилизованных.

Неделя таких регулярных ракетных ударов — и массовое сознание на территории б. УССР вполне может измениться. Однако это не означает того, что Зеленский и его шайка постараются сохранить жизни своих граждан. Скорее наоборот: каждый убитый житель б. УССР для Зеленского — лишь повод говорить о себе и ещё раз о себе. Киевский режим в принципе купается в крови своих сограждан и в собственном тщеславии. Он жаждет того, чтобы находить всё новые и новые поводы для выпрашивания денег и оружия у Запада. А тот, в свою очередь, радуется тому, что столкнул два когда-то братских народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

И тут важно понимать, что шайка Зеленского практически обеспечена средствами на пятьдесят жизней вперёд и делает ещё больше денег на крови своих же сограждан. Именно так, и за терроризм, за людоедство шайки Зеленского будут расплачиваться (и уже расплачиваются) обычные люди. В этом нет ничего хорошего. Да, мне сейчас наверняка возразят в стиле: но ведь многие жители территории б. УССР радовались взрыву на Крымском мосту, ударам беспилотников по Крыму и даже «лепесткам» в Донецке. Действительно, многие расчеловечиваются — и расчеловечиваются быстро.

Однако нам самим крайне важно сохранить человечность, милосердие, здравый смысл, сострадание. И это не просто красивые слова — это образ действия. Пусть жители территории б. УССР фотографируются у баннеров с горящими мостами. Мы себе этого позволить не имеем морального права. Жертвы среди мирного населения и во Львове, и в Горловке, и в Кривом Роге, и где бы то ни было ещё могут вызывать лишь боль, скорбь и сочувствие. Иначе можно превратиться в чудовище самому.

Воронка войны будет только расширяться. И важно одержать победу не только над врагом внешним, но и над врагом внутренним. И путь к этой победе окажется долгим. Тут важно понять главное: эту войну можно остановить исключительно нашей Победой. Других вариантов нет. А потому каждый из нас бьётся сегодня на своём участке фронта.