Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева объявили в розыск представители киевского режима. Соответствующая информация имеется в базе данных МВД киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведева разыскивает СБУ, «поиск» политика начат 10 октября. Киев обвиняет председателя Совета безопасности России в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» оккупированной киевским режимом территории.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в этой новости повод для юмора, напомнив, что когда-то министра обороны России Сергея Шойгу киевский режим вызывал на допрос.

«А вдруг он сам явится? Не боятся?» — задалась вопросом Наталья Г.

«Шойгу уже вызывали на допрос в Мариуполь», — напомнил Nikolay B.

«Он ведь может и найтись», — прокомментировала Татьяна Л.

«Они что, обиделись?» — пошутил Danil K.

Иероним Босх. Корабль дураков

«А чего его искать? Он же, в отличие от Зеленского, ни от кого не прячется», — комментирует Dina E.

«Надеются, что [по территории бывш. УССР] перестанет прилетать?» — с сарказмом спросила Лариса.

«Страна-карикатура! Хотя, чему удивляться? Какой [глава киевского режима Владимир Зеленский], такая и страна», — написала Фатиния.

«Ну, клоуны есть клоуны…» — иронизирует lena_elena.

«Занят он пока, пусть позже приходят», — не без сарказма добавил Сергей.

«Сейчас создадут рабочую группу. Запросят дополнительное финансирование с Запада. А так же бинокли и компасы для проведения поисковых мероприятий», — пошутил «ДМ».

«А что его искать? Приезжайте в Москву. Он встретит», — с сарказмом добавила Вита К.

«Шойгу уже искали. Теперь не могут обратно выпихнуть. Димон им вообще костью в глотке встанет», — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«Ещё пускай Путина объявят в розыск! Нет, это, похоже, большая истерика…» — добавила Irina C.

«Скоро в Киеве ждать вежливых адвокатов?» — с сарказмом поинтересовался Vygo R.

«Хорошую рекламу Димону устроили!» — пишет Елена К.

«Не надо его искать, он сам вас найдет и…» — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«А, знаете, он может найтись, заявиться, но я не думаю, что СБУ этому обрадуется», — подытожила Лина.