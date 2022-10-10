Посольство Соединенных Штатов в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию б. УССР в связи с опасностью. Соответствующее заявление 10 октября было опубликовано пресс-службой американского посольства.

Иван Владимиров. Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году. 1926

Американских граждан призвали не посещать территорию б. УССР, а тех, кто там находится, призвали немедленно ее покинуть, пользуясь наземным транспортом, «если это безопасно». Также американцев призвали не участвовать в мероприятиях и избегать массовых скоплений людей.

Призыв дипломатического представительства США обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения считают, что американским гражданам не стоит покидать территорию б. УССР, а своими глазами увидеть, чего добилась американская власть и как все эти восемь лет жил Донбасс. Иные призвали американских наемников покинуть территорию б. УССР. Были и те, кто призвал обратить внимание, что жителей б. УССР не призывают покидать территорию страны, их судьба американцам безразлична.

«Это ж как американцы были уверены в безнаказанности, что даже не могли подумать, что могут бить по Киеву, Львову и другим городам, отдаленным от фронта», — задумался один из участников обсуждения.

«Не выпускать американских граждан. Пусть любуются последствиями демократии, принесённой властями их страны», — не выдержала Марина М.

«Крысы бегут первые!» — пишет Алла Н.

«И наёмников своих заберите, а то становится опасно и непредсказуемо», — с сарказмом призвала Ольга И.

«Теперь они поймут, что такое жить в Донецке и Луганске», — прокомментировала Nikau H.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел центра Донецка

«Бежать надо было раньше», — отреагировала Наталья.

«Как по мне, посольство США нужно было в первую очередь разнести», — считает Филипп.

«А что такое, восьмилетний Донбасс заглянул в киевское окошко?» — задалась вопросом Варвара К.

«А лучше останьтесь и на своей шкуре почувствуйте, каково это!..» — с возмущением добавила Наталья.

«Безопасно было вчера. Уже опоздали», — комментирует Lex.

«Следует призвать всех наших граждан покинуть ЕС и США. Реакция Запада будет бесценной!» — написала Ольга.

«А что же не призывают [жителей б. УССР] покинуть? Или до последнего [жителя б. УССР]?» — задалась вопросом Жанна.

«Зря они так. Надо оставаться и переживать за [жителей б. УССР] вместе с ними», — не без сарказма отреагировал Alexander.

«США призывают только своих. Но не [жителей б. УССР]. С этого бы сделали вывод [жители б. УССР], что они никому не нужны…» — прокомментировала Жасмина.

«А они (граждане США. — М. Р.) ещё есть на [территории б. УССР]?.. Или это Америка своим наемникам и военным намекнула?..» — подытожила Иринка Л.