Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) не оставляет попыток сколотить в ЕС фронт против «брюссельского леволиберального мейнстрима». В минувшее воскресенье, 9 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял личное участие в фестивале VIVA22, организованном в Мадриде испанской правоконсервативной партией VOX. «Небольшая группа бюрократов в Брюсселе утверждает, что именно они делают Европу, сказал Моравецкий, — сообщает польский портал Onet. — Но Европу делают суверенные государства и сила их традиций, а не брюссельская бюрократия, Европейский союз инвестирует в бюрократию, его институты расширяют свои полномочия, чего мы не можем допустить», — добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Заодно премьер-министр Польши обрушился на Москву. Он спросил, слышал ли кто-нибудь, чтобы «Россия или Китай извинялись за что-либо». Зато «на нас постоянно оказывают давление, заставляя извиняться за наши ценности, однако я не буду извиняться за то, что я поляк и христианин». По словам Моравецкого, «некоторые европейские элиты позволили себе соблазниться дешевыми газовыми контрактами и поверили, что Москва является надежным союзником». Но «Кремль действовал как наркоторговец и продавал газ по дешевке — это мы видим сегодня через инфляцию, высокие цены на энергоносители и кровь». Необходимо учиться на ошибках. «Научилась ли Еврокомиссия на своих ошибках с Brexit? — задался вопросом польский премьер. — Нет, она пыталась научить итальянцев, как им следует голосовать на выборах. Это ужасно». Он подчеркнул, что «мы все еще можем двигаться вперед с такими силами, как VOX в Испании. Мы можем вместе создать общее, лучшее будущее, но мы должны дать право голоса народам, чтобы именно они создавали Европу». Однако в данном случае российский фактор является все же для Моравецкого отвлекающим маневром.

Дело в том, что в ситуативной коалиции, которую собрала испанская партия на фестивале в Мадриде, отношение к Москве неоднозначное. Позиция Польши известна и непримирима. Что касается VOX, то, с одной стороны, ее фракция во время голосования в комитете по иностранным делам испанского парламента поддержала резолюцию, в которой содержится осуждение якобы «незаконных» референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но вместе с тем в этом тексте говорится о необходимости укрепления связей Испании с НАТО и США. Не это ли было определяющим для VOX? Да и, с другой стороны, некоторые испанские издания упрекали до недавнего времени эту партию в том, что она не интересуется происходящим на территории б. УССР, а свой аккаунт в Twitter использует преимущественно для нападок на «испанское правительство, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен» и «защиты своих польских и венгерских партнеров». Спорным выглядит и «осуждение» референдумов в видеобращении к участникам VIVA22 лидера итальянской партии «Братья Италии» Джорджи Мелони. В условиях негативного отношения к ней Брюсселя ей сейчас предстоит сформировать правительство, так что, возможно, Мелони просто не хочет давать повод для открытия против нее нового фронта.

Pis.org.pl Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий

Наконец, следует сказать, что среди почетных гостей, обратившихся по видеосвязи к участникам VIVA22, были также экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее Трамп возложил ответственность за переход конфликта на территории б. УССР в горячую фазу на администрацию действующего американского президента Джо Байдена. «Я не говорю, что они (Россия и б. УССР — С. С.) любят друг друга, но войны бы не было, Путин никогда бы не вторгся. На самом деле они его дразнили и подначивали, если посмотреть внимательно, наша страна и наше так называемое руководство его подначивали. Я слушал и говорил, глядите, они почти принуждают его сделать то, о чем они говорят. Такая тупая была риторика», — сказал Трамп в эфире радиостанции Real America’s Voice. Орбан в свою очередь постоянно говорит об ошибочности политики Брюсселя в отношении Москвы и особенно о вреде для самих европейцев антироссийских санкций. Его видеообращение к участникам VIVA22 было сосредоточено на том, что «мы должны продолжать бороться за национальные интересы: должны защищать наши границы и наш суверенитет от бюрократов в Брюсселе, мы не можем позволить миллионам нелегальных иммигрантов вторгнуться в ЕС». Он также призвал «защитить наш образ жизни и нашу культуру, защитить детей и семьи от глобалистской идеологии».

Поэтому личный визит Моравецкого в Мадрид носил, судя по всему, зондирующий характер относительно возможности заручиться помощью в борьбе с Брюсселем, продолжающим планомерно атаковать «Право и Справедливость». Однако вряд ли VOX окажется в состоянии чем-то серьезно помочь Варшаве. Эта испанская партия находится в оппозиции, и даже проправительственные польские эксперты сомневаются в ее способности привлечь партнеров для формирования правящей коалиции. Парадоксальным образом PiS могла бы помочь Москва. Российские успехи в борьбе с киевским режимом показали бы европейским странам тупиковость действий Брюсселя и отвлекли бы их от Польши. Но с поляками есть одна беда: когда речь заходит о русских, у варшавского салона напрочь отказывают мозги и логика.