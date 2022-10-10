Известие о серии ударов по Киеву 10 октября взорвало соцсети. Некоторые пишут, что это возмездие за теракт на Крымском мосту, другие называют произошедшее актом устрашения. Но все ждут продолжения. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

«Каждое утро киевских террористов должно начинаться так», — считает Игорь Р.

«Надеюсь, это только разминка или пристреливаются, а потом всё сровняют с землёй», — отметил Алексей.

«Ура! Наконец-то мы проснулись, больше надо, пусть в подвалы переселяются и знают: русские долго запрягают, но потом быстро бегут», — замечает Людмила.

«Ну вот и ответочка за мост подоспела», — отметил Георгий Алексеев.

«Осколки от взрыва на Крымском мосту таки долетели до Киева», — считает Ольга.

«Крымский мост отпружинил зраду в Киев!» — соглашается Алексей Плотников.

«Судный день», — считает Татьяна Ивкина.

«Ну что, селфи там с фото Керченского моста делают сейчас хохлы?» — иронизирует Анна.

«Пофоткались с плакатом Крымского моста, теперь в подвалах, как крысы, посидите», — заметила Ирма Тироль.

«Зеля, наверно, в бункере обкакался», — смеется Ирина Осипова.

«Не вижу бегущих в панике людей! А всё почему? Потому что даже в Киеве гражданские знают! Россия не бомбит мирные объекты, жилые дома, школы и сады! Только ублюдочный режим Зеленского на такое способен», — поделилась наблюдением Ирина.

«Чего раньше не били? Всё в гуманность играется! Надеюсь, игры закончились!» — замечает Виктор.

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«Красавчики! Работайте, ВВП, работайте. Злость уже переполняла, очень сильно!» — напутствует Вячеслав Пирковский.

«Только пусть это будет постоянно, а не разовой акцией! Нефтебазы, узловые подстанции, тяговые подстанции, мосты и всё остальное! Не останавливаться!» — призывает Андрей Нагорнов.

«Месть — это блюдо холодное. Надо бы их всерьез и надолго лишить интернета и телевидения. Чтоб излучатель годности и перемог перестал воздействовать», — предлагает Денис Бурдаков.

«От пуска трех-пяти снарядов ничего не измениться — только медийка потрещит и очки наберёт. Враг должен жить без электричества, воды, связи и без возможности доставки. А так дым разнесет ветер, и всё. Газопровод работает, деньги за транзит Киев и получает. Железная дорога работает — на запад металл российских олигархов, а оттуда снаряды и техника для убийства наших военных и мирных», — рассуждает Татьяна Р.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета. Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы киевских террористов, это теракт, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Зеленский 10 октября подтвердил серию взрывов по всей территории бывш. УССР. Один из прилётов превратил в руины территорию парка Шевченко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил серию ударов по столице режима.

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