Когда в должность президента США вступил Джо Байден, сирийская политика США была оторвана от реальности. Администрация Байдена решила пересмотреть цели США, устранив как юридически зыбкую идею обеспечения безопасности сирийских нефтяных объектов, так и невыполнимое желание вытеснить все иранские силы из страны, имеющей давние связи с Ираном. Команда Байдена решила, что пришло время переориентировать цели США на то, чтобы добиться выполнения первоначальной задачи: на разгром террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Эвакуация США

Команда президента дала понять, сначала в частном порядке с делегацией высокого уровня в Сирии в мае 2021 года, а затем публично в неофициальных заявлениях для прессы в июле 2021 года, что Соединенные Штаты сохранят в Сирии ограниченное военное присутствие численностью около 900 военнослужащих и возобновят оказание целевой помощи по стабилизации для восстановления основных услуг, таких как водоснабжение и электричество, в районах, контролируемых силами, поддерживаемыми США. План состоял в том, чтобы делать это до тех пор, пока условия не станут более благоприятными для политического урегулирования сирийской гражданской войны путем переговоров, пишет бывший советник по политике в Ираке и Сирии в аппарате специального посланника президента по Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кристофер Альхури в статье, вышедшей 10 октября в Foreign Affairs.

Такое изменение курса было вызвано признанием того, что, хотя поддерживаемые США силы удерживают значительные участки сирийской территории, политическое и дипломатическое влияние Соединенных Штатов по-прежнему ограничено. Кроме того, альтернативные варианты мрачны.

«Инвестировать значительно больше ресурсов, как финансовых, так и военных, в надежде на достижение неопределенного политического исхода, который вряд ли позволит решить главную проблему в Сирии — то, что режим сирийского президента Башара Асада выиграл войну, — не является ни стратегически, ни политически целесообразным шагом», — отметил автор.

«Тем не менее решение о выводе американских войск в Сирии вскоре после вывода американских войск из Афганистана было бы политически дорогостоящим и еще больше подорвало бы доверие региона к приверженности Соединенных Штатов Ближнему Востоку», — добавил он.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф

Тем не менее, указал Альхури, статус-кво имеет свои риски. В Сирии в непосредственной близости действуют и российские, сирийские и американские силы. В то же время наблюдается значительный всплеск атак поддерживаемых Ираном ополченцев на позиции США и возобновление угрозы турецкого военного вторжения, направленного против курдских сил, поддерживаемых США.

«Учитывая всё это, администрации Байдена необходимо ответить на следующие вопросы: необходимо ли дальнейшее военное присутствие США в Сирии и стоит ли оно того?» — подчеркнул аналитик.

Администрация Байдена, похоже, надеется на изменение — в том числе положительное — нынешних условий и что станет очевидным более удачное урегулирование путем переговоров. Тем не менее с каждым днем риск для американских войск нарастает, а позиции Соединенных Штатов на переговорах с точки зрения того, что можно получить от Асада и России в обмен на уход США, ослабевают, а не укрепляются. Вместо того, чтобы тянуть время, Соединенным Штатам следует сосредоточиться на переговорах о своем уходе, благодаря которому можно эффективнее обеспечить достижение двух основных интересов Вашингтона в Сирии: доступ США к сирийскому воздушному пространству и безопасность сирийцев, которые сражались вместе с американскими силами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает Альхури, по-прежнему является угрозой, но в отличие от периода с 2015 по 2019 год, когда группировка контролировала значительную часть Сирии и Ирака, у нее больше нет безопасного убежища, где она могла бы планировать и проводить террористические атаки, направленные против Запада. Это означает, что силы США выполнили свою первоначальную задачу.

«Угрозу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сохраняется сегодня, можно сдержать, не подвергая опасности силы США. Американские военные должны продолжать атаковать высокопоставленных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью беспилотников и авиации, а также проводить целенаправленные рейды, чтобы поддерживать постоянное контртеррористическое давление на то, что осталось от группировки. Эта модель уже доказала свою эффективность в районах Сирии, где американские войска физически не присутствовали в течение последних нескольких лет», — отметил он.

По словам Альхури, в рамках этого подхода также очень важно обеспечить взаимоприемлемый уход, при котором Вашингтон сохранит отношения со своими сирийскими партнерами. Это нужно для того, чтобы Соединенные Штаты могли и впредь получать разведывательную информацию и иметь доступ к сирийскому воздушному пространству. Несмотря на текущую геополитическую напряженность, уход США, слабо скоординированный с Россией, — единственный способ достичь этих целей.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США в Сирии

Если вывод американских сил будет осуществляться нескоординированным образом, такое развитие событий с большой долей вероятности спровоцирует наступление Турции для достижения объявленных турецким президентом Реджепом Эрдоганом целей — интервенцию, которая, скорее всего, приведет к перемещению сотен тысяч сирийцев и нанесет непоправимый ущерб отношениям США с Сирийскими демократическими силами (СДС). Между тем режим Асада в военном отношении не в состоянии занять всю территорию, которая в настоящее время находится под контролем СДС.

«Если американские войска уйдут завтра в результате переговоров с Россией, наиболее вероятным исходом будет номинальное присутствие режима, а не полномасштабная оккупация районов, которые когда-то контролировались Соединенными Штатами. Но даже это по-прежнему будет представлять серьезную опасность для оставшихся партнеров США, поскольку режим Асада может задержать или убить видных членов СДС, чтобы ослабить влияние США в районах, которые затем будут находиться под сирийским контролем», — указал он, призвав начать оказывать дипломатическое и экономическое давление на Дамаск.

Он также отметил, что скоординированный уход США значительно повысит вероятность достижения дипломатического соглашения о доступе к сирийскому воздушному пространству, а Соединенные Штаты сохранят «неотъемлемое право на самооборону в случае угрозы со стороны сил режима при нанесении ударов по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Спустя почти семь лет после того, как первые американские ботинки ступили на землю в Сирии, Вашингтону пора вывести свои войска», — подчеркнул Альхури.

«Военное присутствие США в Сирии больше не является стратегическим активом; оно уязвимость», — заключил он.