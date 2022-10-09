Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны вооружать киевский режим, исходя из принципа «всё, что имеется» в запасах НАТО, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что [киевскому режиму] нужно «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов вроде «мы просто даем «Джавелины» и «Стингеры» и, может, еще что-то», — сказал он 8 октября в интервью информационному агентству «Укринформ».

Глава министерства иностранных дел Литвы также считает неактуальными аргументы относительно технологической сложности вооружения и вероятности его потери или уничтожения, так как, по его мнению, киевский режим «добивается успехов», применяя натовское вооружение.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что вооружать киевский режим призывает Литва, которой, скорее всего, дать Киеву нечего. Встречались и те, кто предположил, что слова литовского дипломата могут указывать на то, что НАТО не горит желанием вооружать киевский режим. Другие добавили, что посредством вооружения киевского режима происходит демилитаризация стран НАТО.

«А у самой Литвы что-то есть?» — задалась вопросом Елена.

«Аппендициту Евросоюза слова не давали», — иронизирует Роман.

European People's Party Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

«Всё плохо так? Если всё, что есть. Кольчуги и мечи», — с сарказмом пишет Владимир.

«По принципу «сначала будем тратить ваше, а потом каждый своё», — пошутил Юрий.

«Ну так им-то что терять? Свои три пикапа, четыре автомата и моторную лодку с тягачом уже отдали, а больше и отдавать нечего, теперь можно от других требовать», — смеется Sergei.

«Хорошо всех призывать отдать всё, что есть, когда у самого ничего нет…» — прокомментировал Дмитрий.

«Подскажите, где там на карте эта Литва находится и почему она так громко [говорит]», — шутит O. L.

«Литва, Эстония у меня стали ассоциироваться с маленькими злыми собачками, тявкают громче всех, чуть под зад дашь, съёжившись, трясясь и скуля, убегают быстрее всех, оглядываясь, чтоб не догнали», — не без юмора добавила Мария.

«Так страны Прибалтики такими вот маленькими собачками и являются. Только из себя слонов пытаются корчить», — ответила Марии Anastasija D.

«С прибалтами всё понятно. Непонятно, когда кончатся красные линии, которыми грозятся, но кроме отодвигания никаких серьёзных ответов. Чтобы раз и навсегда уяснили: нельзя трогать Россию, нельзя ей угрожать и тем более по ней бить», — написала Uliana A.

«Демилитаризация Европы», — добавила Елена.

«Хороший знак. Значит, никто уже не хочет оружие поставлять, мотивируя тем, что самим не хватает», — подытожил Evgeny T.

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