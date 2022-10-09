Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российский лидер Владимир Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ, стало поводом для обсуждения. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Владимирович, надеюсь, вы наконец-то скажете, что мы ещё не начинали по-настоящему, а теперь: «Пора начинать!» — пишет Дмитрий С.

Комментаторы, узнав о предстоящем совещании российского президента с членами Совбеза, начали гадать над тем, какие темы будут подняты на этом мероприятии. Часть людей надеется, что Путин наконец-то изменит кардинальным образом ход специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«А что он сделает, раздаст всем красные карандаши и будут вместе рисовать красные линии? Это уже никого не убеждает», — отметил Александр С.

«Путин уже должен навести порядок. Все ведомства твердят, что если красные линии перейдут и прочее. Уже сотни раз наши враги эти линии перешли, но никто не спешит с ответом. Пора!» — считает Лариса Е.

Другие граждане не считают Путина тем лицом, которое ответственно за всё, что происходит с Россией. Граждане хотят увидеть, как президент заставит виновных в неудачах на фронте публично ответить за свои проступки. Кроме того, людей волнует теракт на Крымском мосту, который российское руководство обещало не допустить.

«А что нам Путина слушать? Он же не бог, чтобы за всех всё сказать. Надеюсь, что Герасимов и Шойгу, и кто-то там ещё из генералов выйдут и ответят за тяжёлое положение на фронте, за Балаклею, Изюм, Купянск, за отчётность и показуху вместо конкретных дел», — написал Игорь Б.

«А что по Крымскому мосту? Нам уже успели объяснить, что ничего страшного в этом нет, да и целый по большей части мост остался, но ведь все же понимают, какой это ужасный просчёт наших спецслужб!» — указывает Никита П.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Ряд пользователей указывает на то, что внутренняя возня в России самым серьёзным образом сказывается на ходе спецоперации. Граждане считают, что беспорядок в тылу может стоить России её Победы.

«Нам нужны показательные порки руководства. Не перевод на другие высокооплачиваемые должности врагов народа, а уголовные дела, экспроприация имущества, преследования семей врагов народа. ВСУ наносят России меньший урон, чем вредители внутри российского руководства», — пишет Антон Б.

Нашлись и те, кто не уверен, что Путину вовсе не следует выносить свои разговоры с членами Совбеза в публичное поле, поскольку сказано за последнее время было очень многое, но только реальность, с которой сталкиваются люди, сильно разнится с тем, что народу рисуют власти с телеэкранов. Если глава государства скажет ещё что-нибудь, что не состыкуется с будущими событиями, то это может стать серьёзной проблемой для стабильности нашего государства.

«Может, не надо больше никаких выступлений. Пускай лучше делами займутся», — поделилась своим мнением Анастасия К.

«Я вот не понимаю, что такое «начало рабочей недели». У высшего руководства страны в условиях войны не должно быть выходных! Ах, да, я же забыл, что у нас нет войны…» — написал Андрей М.

Напомним, 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ.