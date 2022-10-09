Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022, которые должны были начаться 10 октябре в республике, сообщают СМИ. Официально причина отказа не сообщается.

Odkb-csto.org Миротворцы ОДКБ

Вслед за новостью о решении Бишкека в прессе и соцсетях последовали комментарии, сводящиеся к тезису: «Киргизия решила разорвать отношения с ОДКБ, Россия теряет влияние в регионе». Припомнили комментаторы и недавний отказ Садыра Жапарова ехать на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, который проходил в день 70-летия Владимира Путина.

Причина отказа

Реальная причина отказа властей Киргизии от проведения учений ОДКБ на своей территории гораздо проще. Дело в весьма напряженных отношениях между Бишкеком и Душанбе. Власти Киргизии выдвинули требование: таджикских военных на учения не допускать. Это вопрос политический — менее месяца назад (с 14 по 18 сентября 2022 года) между Киргизией и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, погибло более 60 человек, более 200 получили ранения.

При этом, по мнению российских военных, командно-штабные учения предполагали обязательное участие в них таджикских офицеров. Их присутствие было необходимо для отработки взаимодействия по обороне региона в случае обострения на таджикско-афганской границе.

Переговоры между сторонами шли до последнего момента, к компромиссу прийти не удалось, мероприятие отменили.

Отмечу, что отказ Киргизии от учений не означает намерения выходить из ОДКБ. У Бишкека нет таких планов. Власти Киргизии хотят добиться от военного союза большей гибкости, скорости реакции и в конечном счете пользы для себя.

Оdkb-csto.org Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на встрече лидеров государств-членов ОДКБ

Конфликт с Таджикистаном не погашен, столкновения на границе могут повториться в любой момент, причем в большем масштабе, чем ранее. Киргизия ощущает себя уязвимой, ей нужна помощь и желательно гарантии безопасности. Гарантии ей нужны от крупного игрока, того, который реально вмешается, если ситуация вновь обострится.

Хочет ли Москва брать на себя риски в отношениях Киргизии и Таджикистана, которым пока не удается самостоятельно решить пограничный вопрос миром? Станет ли гарантом Россия и нужно ли это ей? Что готова и может дать взамен Киргизия? Готов ли эту проблему взять на себя Китай? Каждый из этих вопросов сложен и требует отдельного обсуждения.

К слову, нет планов по выходу из ОДКБ и у соседнего Казахстана. Заявления отдельных местных политиков и экспертов в данном случае являются проявлением популизма и отработкой грантовых средств — не более.

Почему Садыр Жапаров не поехал на саммит к Путину?

Что касается саммита и отказа Садыра Жапарова от участия — причина та же, конфликт с Таджикистаном. Для Жапарова крайне нежелательно публично встречаться на праздничном мероприятии с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, особенно на фоне вызвавшего острое раздражение Бишкека награждения Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством». Для местных оппозиционеров, резко активизировавшихся этой осенью, подобное событие стало бы подарком небес и позволило бы обвинить главу государства в предательстве интересов нации.

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

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Особенности восприятия отношений Киргизия — Россия

Противники присутствия России в регионе считают происходящее признаком угасания ее влияния. Живя внутри региона, поверить в это несложно.

Распространением тезиса о «слабеющей России» занято несколько профессиональных медийных команд, получающих финансирование по линии США, Великобритании, ЕС. Задействованы сотни людей, в том числе «лидеры мнений, политики, молодые блогеры». Куплены главы нескольких местных крупных «независимых СМИ». Пропаганда ведется на нескольких уровнях — начиная с обработки школ и университетов и заканчивая СМИ, религиозными лидерами, депутатами и администрацией президента.

В результате этой деятельности в региональном сегменте Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к примеру, сложилась альтернативная реальность, в которой «СВО Россией проиграно вдрызг, армия восстала, в столице идут массовые аресты, переходящие в расстрелы, а те россияне, что не сбежали из страны, доедают последнего ежа».

То, что с реальностью это не совпадает, людей не волнует.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Альтернативные мнения блокируются. Контрпропаганда ведется слабо, не получая должного охвата и порой подменяясь текстами истерического характера. Вещание крупных российских СМИ заблокировано в соцсетях, ряд пророссийских площадок закрыт после анализа их эффективности в Москве.

Впрочем, реального влияния на принятие решений обитатели соцсетей практически не имеют. Гораздо важнее взгляды тех, кто соцсетями не пользуется, но при этом обладает влиянием, деньгами и возможностью мобилизовать людей в регионах. Это и просто уважаемые люди, и бизнесмены, и религиозные лидеры, и криминалитет. Эти группы людей влияние западной пропаганды на себе, без сомнения, испытывают, но, находясь ближе к жизни, более трезво оценивают ситуацию и ее возможные последствия.

Что касается ОДКБ. Есть серьезная вероятность, что число и интенсивность конфликтов в мире (и на постсоветском пространстве) в ближайшие годы будут расти. Ответом на вызов должен стать пересмотр подходов к деятельности организации: реформы и большая активность либо просто закрытие. За ненадобностью.