Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал к немедленным переговорам для прекращения конфликта на территории бывш. УССР, иначе он выльется в третью мировую войну. Соответствующее заявление Трамп сделал 9 октября, выступая перед сторонниками в штате Невада.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик отметил, что конфликт происходит между Российской Федерацией и Киевом.

«Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придём к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

Заявление бывшего президента США обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не согласились с Трампом в том, что нужно добиваться переговоров между киевским режимом и Россией, — переговоры нужны между РФ и США, так как последним Киев подчиняется. Иные призвали Штаты перестать поставлять киевскому режиму оружие и финансировать Киев — и тогда закончатся военные действия.

«Изберется и по-другому закукарекает», — отреагировала Ма. Ri. Nа.

«[Киевский режим] — страна-наемница, а твоя страна, Трамп, — заказчик», — подчеркнула Ольга К.

«Перестаньте оружие поставлять, и без вас все закончится», — призвала Наира.

«Если бы он переизбирался, то также яростно говорил бы сейчас то, что говорит Байден. А Байден бы занял его позицию. Это довольно удобно: создавать видимость свободы и демократии на словах и при этом всегда делать то, что выгодно на деле. У них уже 150 лет это продолжается. И отлично работает, надо сказать», — написал Max.

«Нам плевать на внутриполитические игрища в США. Мы неуклонно будем добиваться достижения всех поставленных целей спецоперации», — подчеркнул Виктор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Ну, допустим, переговоры надо вести России с американцами. Причем здесь [киевский режим]? Это американцы воюют с нами. Трамп, как всегда, наводит тень на плетень», — написал Стась В.

«Да запросто, на условиях России», — с сарказмом отреагировал «Патриот».

«Достаточно перестать поставлять вооружения!» — пишет Танюша.

«Ни капли доверия нет к этим упырям. Он ничем не лучше Байдена», — добавил Евгений.

«Зачем переговоры? Пусть Запад убирается [с территории бывш. УССР] и забирает своих наёмников, перестаёт поставлять технику, разведданные, топливо и т.д., и конфликт завершится сам собой и очень быстро», — прокомментировал «Белый Лис».

«Причём переговоры только об одном — полный уход американцев… и натовцев… в границы до 1990 года, снятие всех санкций с России и невмешательство в [дела] европейских стран! Если нет — никаких переговоров! Хватит уже «переговариваться» только в пользу сволочных штатов Америки и получать потом очередные подлости! Их на переговоры тянет только тогда, когда они начинают проигрывать! А как после заключения мира чуть оклемаются, так снова за своё!» — добавила Татьяна Х.

«Ой ли, между Россией и [киевским режимом]? Сначала перестаньте поставлять оружие и давать деньги», — призвала Ольга.

«Сами там своей собачке намордник наденьте, и никакой войны не будет. Они воюют вашими деньгами, оружием и разведданными, а так же вы им планируете операции», — отреагировала Ольга.

«Вначале развязывают войны, а потом говорят о мирных переговорах», — возмутился Кирилл Евгеньевич.

«[Киевский режим] управляется США, и ничего сам не решает, о каких переговорах может идти речь?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Какие переговоры с бешеной собакой? Хозяин захочет, всё остановится. Но хозяин не захочет, планы другие», — подытожил Митяй.