Почему все пленарные заседания Госдумы и Совета Федерации в последнее время переполнены дискуссиями и обсуждениями, среди которых тема консолидированного и федерального бюджетов всё еще на задворках? Думают, что сумеют все дообсудить в отведенное Бюджетным кодексом время? Подзабыли, в какое время принимался тот кодекс? В самой малой степени, чем когда бы то ни было, готовы к синтетической оценке проекта бюджета страны на 2023–25 гг. и финансовые аналитики. Именно — к синтетической, поскольку разобрать проект бюджета на составные части, т.е. проанализировать — это одно, а синтезировать новое знание, не очевидное на старте анализа, — это совсем другое. Сейчас многое кажется трудно прогнозируемым или даже вообще непредсказуемым. Не добавили ясности парламентские слушания, прошедшие в начале октября в Совете Федерации в абсолютно традиционной манере: «заблаговременно» направили более 70 предложений по проекту будущего бюджета, спасибо правительству, что учли, но есть еще некоторые пожелания, которые надо бы учесть…

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Придется ждать завершения работы над аналитикой в Счетной палате, в которой ни много, ни мало — 1200 сотрудников, прямо и косвенно обеспечивающих аудиторов синтетическим взглядом на бюджет 23-25 гг. Окончательный вариант заключения на проект федерального бюджета Счетная палата обещает представить 14 октября. Но и того, что уже сообщила на парламентских слушаниях зампред палаты Г. Изотова, достаточно, чтобы депутаты Госдумы и сенаторы, медиаинституты озаботились, как никогда, и, как никогда ранее, ускорили обсуждение бюджетных проектировок, что называется, на полях бюджетного процесса. Так, Г. Изотова сообщила, что, согласно прогнозу социально-экономического развития, основным драйвером экономического роста в среднесрочном периоде должен стать потребительский спрос. Это — центральный вопрос. Нужно уточнить его формулу, потому что в ходе большой пресс-конференции 23 декабря прошлого года президент В. Путин говорил о другом. Тут важна точность, поэтому цитируем:

«Смотрите, мы уже много раз говорили об этих драйверах роста для нашей страны исходя из конкретной ситуации, сложившейся за достаточно длительный период времени, даже можно брать с послевоенного периода, с 1945 года. Какие у нас вызовы и какие, соответственно, драйверы? Я сейчас говорил о снижении, к сожалению, продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами, — в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народонаселение страны, — 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно, и с экономической точки зрения: у нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьёзно увеличить это к 2024-му, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю — ещё раз хочу это подчеркнуть — про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится и является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста… Второе. Какие драйверы роста? Это инфраструктура, развитие инфраструктуры… И, конечно, третий драйвер роста — это повышение производительности труда, но здесь целый набор: начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением — целый набор программ. Они у нас практически все свёрстаны, мы знаем, что надо делать… Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение этих задач рубля».

Цитата из видео: «Большая пресс-конференция Владимира Путина». kremlin.ru Большая пресс-конференция Владимира Путина. 23.12.2021

Последнюю фразу цитируемого текста выделили специально, так как, кажется, это и есть «драйвер драйверов». Тем более что на реализацию госпрограмм в законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20,6 трлн руб. в 2023 году. Это на 6,6% больше, чем было утверждено действующим федеральным законом на 2023 год. А дефицит консолидированных бюджетов регионов прогнозируется в 2023 году в объеме 77,4 млрд руб., в 2024 году — 71,1 млрд руб. и в 2025 году — почти 48 млрд руб. Стоит отметить, что госдолг регионов на 1 сентября 2022 г. увеличился по сравнению с началом года на 186 млрд руб. и составил 2 трлн 660 млрд рублей. Рост произошел в 75 субъектах РФ.

В стране 48 государственных программ, в том числе 9 — комплексных. Этот инструмент госрегулирования существует 11 лет, но многолетняя «апробация» так и не избавила программы от просчетов и недочетов в их разработке. Еще в 2016 году было обнаружено, что из 1877 целевых показателей государственных программ Российской Федерации выполнено только 948 — по данным самоотчетов ведомств. И сейчас Счетная палата продолжает констатировать: в программах преобладают технические показатели, не отражающие конечные результаты социально-экономического развития. 40,8 процента плановых значений показателей в госпрограммах так и остаются без динамики, с застывшими по годам данными или даже с отрицательной динамикой (12,3%). Фактический прогресс, по сути, не отражается в отчетной информации. Состав показателей и индикаторов программ нестабилен, как и утвержденные методики расчета показателей. По 6 программам внесенные изменения в сводную бюджетную роспись превысили 60 процентов от имеющихся. По ним же сложилось низкое кассовое исполнение расходов. Продолжается практика внесения изменений в состав и значения показателей в конце финансового года. Иначе говоря, денег тратится столько, сколько выделено, а делается меньше, чем обещали. И никакой административной ответственности за то, что «правят» показатели до окончания отчетного года.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Это в общем плане. Если более конкретно, то остановимся на первом драйвере, который выделил В. Путин и который находится в сфере демографии. Это весьма сложный процесс с таким количеством переменных, как в шахматах. Там в самом начале партии игрок имеет 20 вариантов для первого хода. Его партнеру предстоит выбор уже из 400 вариантов первого же, но уже ответного хода. Дальше и в конечном счете дойдет до триллионов и квадриллионов. Поэтому совершенно неправильно в этой сфере, оценивая деятельность органов публичной власти и медицинских учреждений, сводить все оценки к показателям рождаемости и смертности. Во-первых, в отличие от счастливых событий, к которым относится рождение ребенка, уход людей из жизни во все времена воспринимался и будет восприниматься с печалью и горечью. Стоит семь раз отмерить перед тем, как публично жонглировать статистическими данными о смертности в стране. Ни в доковидные времена, ни в их период, ни после них. В принципе. Статистика эмоционально напрягает из-за своей непредотвратимой безысходности. С другой стороны, известно, что «повышение качества статистических данных о смертности является одной из самых актуальных задач российского здравоохранения». Это — мягко говоря. Особо раздражает привычка использовать цифры смертности как «целевой показатель для оценки результативности деятельности медицинских организаций, органов государственной власти и управления». Перед органами власти можно и нужно ставить задачи по борьбе с факторами, которые ускоряют, а не тормозят процесс естественного завершения человеческой жизни, но оцифровывать показатели решения этих задач контрпродуктивно. Но цифры «динамики смертности» как показатели медучреждений и регионов — это в конечном счете про очковтирательство.

Полезнее для психологического и общественного здоровья радоваться статистике о пополнении россиян. Можно рассуждать о связи появления детей на свет с поощрением их семей со стороны органов власти, но с весьма относительной долей «плановости» в процессе. Ценнее каждый отдельный акт внимания государства в этой сфере. Президент РФ В. Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», которым вводится новое высшее звание — «Мать-героиня». В исходной редакции положения о звании «Мать-героиня» оно присваивалось матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Условием было достижение последним ребенком возраста одного года и наличие в живых остальных детей этой матери. Учитывались также дети, погибшие или пропавшие без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В послевоенное время обладателям звания «Мать-героиня» в первоочередном порядке передавалось жилье, предоставлялся бесплатный проезд на общественном транспорте и др. В 1980 году «Мать-героиня» вместо почетного звания стало высшей степенью отличия — званием. Всего звание «Мать-героиня» получили в СССР около 430 тыс. женщин. После распада СССР звание было утрачено. В 2008 году был введен орден «Родительская слава» для воспитавших четверых и более детей. 1 июня 2022 года на встрече с многодетными семьями Путин поддержал идею возродить существовавшее в Советском Союзе звание «Мать-героиня» и установить единовременную выплату его получательницам в размере 1 млн рублей. Теперь «Мать-героиня» — высшее звание государства, чуть впереди которого только звания «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Короче говоря, это тот самый книксен государства перед людьми, который можно только приветствовать.

Эмиль Бернар. Мать и дитя

В госпрограмме есть показатели работы медучреждений, которые требуют больших бюджетных затрат, но которые надо считать как несвойственные и как не реализуемые функции. Например, ответственность системы здравоохранения за здоровый образ жизни граждан. Три года назад утверждена Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Ее утвердила своим приказом бывший министр здравоохранения Скворцова, известная своими в высшей степени бравурными докладами о положении дел в здравоохранении страны. Если бы стратегию утвердило правительство и назначило одного из вице-премьеров руководить межведомственной деятельностью в интересах ЗОЖа, то это было бы хотя бы понятно, хотя и трудно реализуемо. Здесь же «мобилизацию» в целях ЗОЖа органов государственной власти, общественных организаций, включая профессиональные союзы, объединения работодателей, организации науки и образования, министр Скворцова возложила на Межведомственный совет по общественному здоровью при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Приход нового министра, назначенного на место Скворцовой, не внес никаких изменений. Отчеты о ходе реализации стратегии — беспардонная ложь, поскольку требуют ответа только на один вопрос — об увеличении доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

У системы здравоохранения есть задачи поважнее, которые должны быть выделены во всех «социальных» государственных программах. Вот пример. По информации федерального Фонда обязательного медицинского страхования в январе–июне 2022 года всего по Российской Федерации количество пациентов по профилю «Онкология» с впервые установленным диагнозом «Злокачественное новообразование» составило 596 217 человек с распределением по стадиям. Но у 42,7% пациентов выявленные злокачественные новообразования (ЗНО) классифицированы без стадии. Выросло число субъектов Российской Федерации, в которых доля пациентов с впервые выявленным ЗНО без стадии превышает 50% от общего числа пациентов с впервые выявленным ЗНО. Наибольшая доля пациентов без стадии ЗНО зафиксирована в г. Москве (91,41%) и Брянской области (83,54%), наименьшая — в Еврейской автономной области (6,39%) и Мурманской области (5,17%). Без деления рака на стадии невозможно спланировать лечение, определить прогноз для больного, наступление ремиссии и возможность рецидивов в будущем, контролировать течение заболевания и эффективность применяемой терапии, обеспечить преемственность в оказании помощи онкологами. Констатация «ЗНО без стадии» заводит ситуацию в тупик. В целом по Российской Федерации за 6 месяцев 2022 года фактическое исполнение показателей по количеству проведенных молекулярно‐генетических исследований и финансовому обеспечению их проведения составляет около 60,0% плановых показателей. В 18 субъектах Российской Федерации молекулярно‐генетические исследования в целях выявления онкологических заболеваний не проводились вовсе, хотя имелись плановые значения на 2022 год. В Республике Дагестан на отчетную дату было проведено 1 молекулярно‐генетическое исследование.

Габриель Метсю. Больная и врач. 1660-е

Эта кривда диссонирует со статистикой по гораздо более значимому показателю, которую представляет ФОМС. За первое полугодие 2022 года численность лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, составляет только 24,4 млн человек, или 16,8% численности населения Российской Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации — менее 10,0% населения. Целевой показатель по проценту охвата граждан профилактическими осмотрами, утвержденный в национальном проекте «Здравоохранение», — 53,5%. Примеры можно продолжать, но дело не в их числе. Формирование бюджета на 2023-25 гг. должно сосредоточить законодателей принципиально по-иному. Думать не о нас, которые выбирают цели, а о целях, которые мы выбираем. Их, к слову, давным-давно сформулировал президент Российской Федерации.