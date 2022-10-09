Сейчас, когда первая и неизбежная для нашего общества эмоциональная реакция после диверсии на Крымскому мосту слегка поутихла, время сфокусироваться на главном: на необходимости решительной, но системной реакции на действия врага. Именно этот общественный запрос сегодня лежит в основе той ярости, с которой ведутся все обсуждения ситуации.

Отряд СМЕРШ

Причем, подчеркну отдельно, наши действия должны носить не сиюминутный, а системный характер. Эмоциональные шаги легко просчитать, и наш враг использует это, чтобы манипулировать нашими решениями, навязывать их нам в ситуации узкого коридора выбора.

Напомню, что совсем недавно рядом с Москвой, под самым сердцем центров принятия наших решений, произошел другой хорошо спланированный теракт — убийство Дарьи Дугиной, исполнители которого успешно скрылись. Теперь цепь этих терактов приросла новым звеном — взрывом на Крымском мосту. Промахи в нашей разведывательной и контртеррористической деятельности стали слишком очевидны.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

Разумеется, не нужно слагать о нашем противнике какие-то особенные легенды. Обращает на себя внимание то, что его террористическая тактика банальна, такая же зачастую используется ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако эта прямая и примитивная тактика, как видим, отлично работает. Особенно в ситуации, когда царят расслабленность и некомпетентность. Там, где люди, принимающие решения, не желают понимать, что мы давно не ведём мирную жизнь. Общество, кстати, поняло это намного быстрее и психологически перестроилось. А ответственные чиновники, как видим, нет.

Самое лежащее на поверхности системное решение, о чем говорят многие, вспоминая опыт ГКО времен Великой Отечественной войны, — это оперативно поменять сложившуюся систему управления, сконцентрировав координацию действий в руках специального органа во главе с Верховным главнокомандующим.

Что необходимо как для принятия стратегических решений, так и, главное, для обеспечения их безусловного и неукоснительного исполнения. Конечно, такая реорганизация займет время. А вот то, что нужно делать срочно, буквально «ещё вчера», — это создавать эффективную систему контрразведки. И здесь важно вспомнить опыт, восходящий к событиям Великой Отечественной войны.

Речь идет о деятельности контрразведки СМЕРШ, созданной 19 апреля 1943 года. Символично, что толчком к принятию этого решения стало неожиданное поражение советских войск в битве за Харьков в марте 1943 года. Сегодня мало кто помнит, но между Сталинградом и Курской дугой ситуация на фронтах не раз была настолько критической, что враг имел все основания надеяться на победу. В том числе и используя десятки тысяч профессионально подготовленных диверсантов.

Советские автоматчики ведут уличные бои в Харькове. 1943

После отступления из Харькова в марте 1943 года к советскому руководству пришло понимание того, что нейтрализация этой угрозы требует наличия отдельного высокоспециализированного органа.

О деятельности СМЕРШ распространено много мифов, часто её сводят к примитивной «ловле шпионов» или путают с заградотрядами.

В реальности же СМЕРШ был, с одной стороны, полноценной системой антитеррора, блокировавшей диверсионно-разведывательную активность врага, а с другой — высокоэффективным механизмом информации и контроля, позволявшим Ставке Верховного главнокомандующего иметь полную картину происходящего.

И эта функция СМЕРШ была, пожалуй, не менее важна, чем борьба с диверсиями и террором. Структуры СМЕРШ стали «ушами и глазами» Верховного, помогая бороться с дезинформацией, как исходившей от врага, так и идущей с мест. В последнем случае часто неосознанной, продиктованной стремлением ряда командиров подчеркнуть собственные достижения или преувеличить мощь противника, а также прикрыть свои ошибки и просчеты.

Цитата из фильма «В августе 44-го». Михаил Пташук. 2000 г. СМЕРШ

Напомню, что борьба шла не только с саботажем и пораженчеством, но и с неуместным триумфализмом. Используя данные от СМЕРШ, карьеристов, принимающих из личной выгоды непродуманные и неподготовленные решения, мгновенно ставили на место.

Нынешняя активность диверсионно-террористической деятельности показывает, что сегодня этот опыт крайне востребован. Явно недостаточно только создания правительственной комиссии, которая расследует диверсию на Крымском мосту. Очевидно, что западные кураторы Киева, в первую очередь Лондон, используют применительно к сегодняшней России опыт Абвера в организации разведывательно-диверсионной деятельности на территории СССР в период Великой Отечественной войны. И сейчас, как и тогда, совершаются диверсионно-террористические акты, убийства активистов, распространяется дезинформация, имеющая своей целью посеять панику.

Вот почему создание полноценной, эффективной системы контрразведки — аналога СМЕРШ — это вопрос сегодняшнего дня, и его срочное решение — уже перезревшая необходимость.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ