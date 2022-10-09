Сеть: «Опять обманут» — Турция готовит переговоры между Россией и Западом
Статья колумниста газеты Milliyet Озайя Шендира о том, что Турция предложила Соединённым Штатам Америки организовать диалог стран Запада с Российской Федерацией, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».
Шендир считает, что Анкара ждёт участия в этих переговоров Франции, Германии и Великобритании. Колумнист утверждает, что эти планы уже были обсуждены с американской стороной, которая одобрила эту инициативу. Но остаётся под вопросом, решится ли сесть за стол переговоров Москва и кто станет представителем России на такой встрече.
«Наконец-то! Встреча не с нацистами, а с их непосредственными хозяевами», — указывает Валентин С.
Многие пользователи пришли к выводу, что Россия не может сесть за стол переговоров с киевским неонацистским режимом, поскольку тот не желает за него сесть, а также потому, что его реальным хозяином является Запад. Вот с этим самым Западом и готовится встреча.
«В кои-то веки стало доходить, что переговоры должны быть между Россией и Западом, а не между Россией и табаки Киевом», — отметил Святослав С.
«Турция — единственная страна из НАТО, причем которая пытается предотвратить третью мировую войну переговорами», — поделился своим мнением Александр П.
Некоторые комментаторы отмечают, что Турция стремится к мирному урегулированию кризиса на территории бывшей УССР. Но нашлись и те, кто уверен, что переговорный процесс является ядом для России, после которого её положение только ухудшается раз за разом.
«Эрдоган почувствовал, что теряет свои позиции посредника, вот и старается с утроенной силой. Пусть сначала перестанет «Байрактары» нацистам поставлять», — требует Марк К.
«Помните, чем закончились последние переговоры России и Запада в Стамбуле 29 марта? Выходом из трёх областей [на территории бывш. УССР] и потерей завоеванных населённых пунктов. Вы думаете, сейчас будет как-то иначе?» — спрашивает Алекс И.
Часть людей напоминает, что Турция уже способствовала осуществлению зерновой сделки, которая обернулась для России актом обмана со стороны западных стран.
«Зерновая сделка тоже была благим намерением», — подметила Ева А.
«После того как в Стамбуле договорились вывозить зерно с [территории бывш. УССР], Запад нас кинул. Даже Путин заявил, что нас обманули. И что теперь, опять готовы договориться? Мне кажется, что кто-то очень рад обманываться», — пишет Никита У.
Ряд пользователей указывает на то, что России сейчас не о чем разговаривать ни с киевским режимом, ни с его западными хозяевами.
«А оно нам надо? О чём разговаривать-то? О том, как наши газопроводы и мосты взрывают?» — спрашивает Алексей С.
«Вот только обсуждать особо сейчас и нечего», — считает Дмитрий Г.
«После их диверсии на Крымском мосту никаких с ними переговоров. Киев и его хозяин — Запад должны понести наказание. Так и надо заявить, что с террористами мы переговоров не ведём», — написал Дмитрий И.
Напомним, 8 октября в газете Milliyet была опубликована статья колумниста Озайя Шендира о том, что Турция предложила Соединённым Штатам Америки организовать диалог стран Запада с Российской Федерацией.