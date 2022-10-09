Статья колумниста газеты Milliyet Озайя Шендира о том, что Турция предложила Соединённым Штатам Америки организовать диалог стран Запада с Российской Федерацией, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Шендир считает, что Анкара ждёт участия в этих переговоров Франции, Германии и Великобритании. Колумнист утверждает, что эти планы уже были обсуждены с американской стороной, которая одобрила эту инициативу. Но остаётся под вопросом, решится ли сесть за стол переговоров Москва и кто станет представителем России на такой встрече.

«Наконец-то! Встреча не с нацистами, а с их непосредственными хозяевами», — указывает Валентин С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия не может сесть за стол переговоров с киевским неонацистским режимом, поскольку тот не желает за него сесть, а также потому, что его реальным хозяином является Запад. Вот с этим самым Западом и готовится встреча.

«В кои-то веки стало доходить, что переговоры должны быть между Россией и Западом, а не между Россией и табаки Киевом», — отметил Святослав С.

«Турция — единственная страна из НАТО, причем которая пытается предотвратить третью мировую войну переговорами», — поделился своим мнением Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция стремится к мирному урегулированию кризиса на территории бывшей УССР. Но нашлись и те, кто уверен, что переговорный процесс является ядом для России, после которого её положение только ухудшается раз за разом.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

«Эрдоган почувствовал, что теряет свои позиции посредника, вот и старается с утроенной силой. Пусть сначала перестанет «Байрактары» нацистам поставлять», — требует Марк К.

«Помните, чем закончились последние переговоры России и Запада в Стамбуле 29 марта? Выходом из трёх областей [на территории бывш. УССР] и потерей завоеванных населённых пунктов. Вы думаете, сейчас будет как-то иначе?» — спрашивает Алекс И.

Часть людей напоминает, что Турция уже способствовала осуществлению зерновой сделки, которая обернулась для России актом обмана со стороны западных стран.

«Зерновая сделка тоже была благим намерением», — подметила Ева А.

«После того как в Стамбуле договорились вывозить зерно с [территории бывш. УССР], Запад нас кинул. Даже Путин заявил, что нас обманули. И что теперь, опять готовы договориться? Мне кажется, что кто-то очень рад обманываться», — пишет Никита У.

Ряд пользователей указывает на то, что России сейчас не о чем разговаривать ни с киевским режимом, ни с его западными хозяевами.

«А оно нам надо? О чём разговаривать-то? О том, как наши газопроводы и мосты взрывают?» — спрашивает Алексей С.

«Вот только обсуждать особо сейчас и нечего», — считает Дмитрий Г.

«После их диверсии на Крымском мосту никаких с ними переговоров. Киев и его хозяин — Запад должны понести наказание. Так и надо заявить, что с террористами мы переговоров не ведём», — написал Дмитрий И.

Напомним, 8 октября в газете Milliyet была опубликована статья колумниста Озайя Шендира о том, что Турция предложила Соединённым Штатам Америки организовать диалог стран Запада с Российской Федерацией.