Указ президента России Владимира Путина «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации» стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Выходит, что заявления Киева о готовности взорвать Крымский мост никто в Москве не воспринял всерьёз?» — спрашивает Ринат А.

Многие пользователи отметили, что после совершённого нацистами теракта на Крымском мосту народ России ожидал несколько других решений со стороны руководства нашей страны.

«Кто там хотел ответки за Крымский мост? Вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Нацисты наказаны, им теперь нельзя второй раз мост взрывать», — написал Андрей В.

«А указ про удар по транспортной инфраструктуре киевского неонацистского режима Путин подписать не забыл? Или опять не до этого?» — задаётся вопросом Андрей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные указы не вносят никаких радикальных корректив, а лишь затыкают самые очевидные дыры в безопасности Керченского пролива.

«А что изменит этот указ? Что кардинально изменится в охране моста? Всё уже должно было быть сделано с момента его постройки. Если этот взрыв профукали, то и следующий также пропустят. Таким указом врага не испугаешь», — считает Никита В.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

«Президент только и делает, что указы строчит как из пулемёта. Неужели он действительно не понимает, что его указы не доходят до исполнителей?» — пишет Дмитрий Ф.

Часть людей полагает, что за халатность, послужившую нацистам возможностью осуществить свой теракт, кто из руководства Российской Федерации должен понести справедливое публичное наказание.

«Мне, собственно, непонятно, кто всё-таки виноват в произошедшем. Ведь у него должна быть фамилия и должность, верно? Я искренне надеюсь, что содействие террористам в нашей стране ещё считается преступлением, за которое люди несут ответственность. Взрыв Крымского моста — это не халатность, а игра на стороне врага», — уверен Макс М.

Нашлись и те, кто уверены, что лишь успехи российской армии на фронте специальной военной операции, а также удары по центрам принятия решений киевского неонацистского режима позволят исключить повторные атаки на Крымский мост.

«Лучший способ обезопасить Крымский мост от террористических актов Киева — это уничтожить киевский неонацистский режим. Но такой указ почему-то Путин решил не подписывать», — отметил Василий Т.

«Теперь, я надеюсь, ответственные лица будут головой отвечать. Иначе опять случится беда, а им всё с рук сойдёт. Мне кажется, что уже не боятся нацпредатели указов Путина», — поделился своим мнением Евгений К.

Напомним, 8 октября на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации».