Заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что страны Североатлантического альянса должны поставлять киевскому неонацистскому режиму всю военную помощь из имеющихся запасов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению главы литовского внешнеполитического ведомства, страны НАТО, включая и саму Литву, должны дать Киеву «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов вроде «мы просто даем «Джавелины» и «Стингеры» и, может, еще что-то». Ландсбергис подчеркнул, что именно натовское вооружение позволяет киевскому режиму добиваться успехов на поле боя.

«Самодемилитаризация», — отметила Ева А.

Многие пользователи удивлены, что такое предложение поступило со стороны Литвы, у которой и до российской спецоперации не было никакого вразумительного вооружения, а уж после того, как помогли киевскому неонацистскому режиму, они вовсе оказались наги в военном плане.

«А что такое у Литвы есть? Военная резиновая лодка и военный велосипед?» — интересуется пользователь «Честь Имею».

Некоторые комментаторы смеются над тем, что Литве, по сути, нечего предложить Киеву, поэтому подсобить с вооружением она просит страны НАТО.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

«Лопаты что ли предлагают?» — задаётся вопросом Пётр П.

«Боевые палки-копалки пошли в дело», — шутит Gofar D.

«Обе две берданки отдадут. Какая щедрость», — написала Алёна И.

«Аркебузы с арбалетами не забудьте нацикам передать», — издевается Валентин А.

Часть людей полагает, что страны НАТО, за исключением США, не обладают таким уж большим запасом вооружения, чтобы передать его Киеву, но при этом сохранить свою обороноспособность.

«Они скоро по такому принципу «всё, что есть» своих людей без последних штанов оставят», — предупреждает Виктор З.

«Всё что есть? Ха-ха. Да скоро уже, походу, этого самого и не будет. А Киев тем временем, не забываем, большую часть сливает на чёрный рынок!» — напоминает Константин Ф.

«После выхода из СССР они стали нищими. Что с них взять? НАТО они нужны только для противостояния России», — считает Людмила Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что если НАТО обескровит свою армию и передаст вооружение Киеву, то у Москвы появится исторический шанс единомоментно захватить всю территорию Европы.

«Отличное решение, учитывая, что они следующие в очереди», — подметил Иван И.

«Хороший момент, чтобы завоевать Литву. Они фактически нам войну объявить хотят. Я бы взял», — пишет Ра А.

Нашлись и те, кто отмечает, что поставки вооружения из западных стран делают страны НАТО соучастниками преступлений киевского неонацистского режима.

«Всё, как обычно: вся Европа против нас. Закончим войну в Брюсселе, в Берлине и Париже, где мы уже были, только вот Прибалтику мы уже освобождать не будем, просто на танках разровняем там всё к чёртовой матери», — написал Леонид Ч.

Напомним, 8 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью изданию «Укринформ» о том, что страны Североатлантического альянса должны поставлять киевскому неонацистскому режиму всю военную помощь из имеющихся запасов.