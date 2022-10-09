В пятницу, 7 октября, в Москве прошел уже четвертый по счету Евразийский деловой форум «Интеграция». Участники мероприятия подвели итоги десятилетней работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обсудили текущие вызовы, такие как санкции против России и Белоруссии, дорогие кредиты, стареющие основные фонды, неразвитость логистических маршрутов, регуляторное давление и предложили пути выхода из кризиса.

Игорь Свирин КОЖОШЕВ Арзыбек Орозбекович, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии

Модератором дискуссии выступил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН Сергей Глазьев. Глазьев доложил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно прошел пандемические испытания и не менее успешно проходит беспрецедентные санкции против России и Белоруссии, по его словам, рост взаимной торговли в 2021 году вырос в 1,5 раза, в текущем году ожидается примерно такой же. По словам министра, союз показывает высокую адаптивную способность ко всякого рода шокам извне. Так в прошлом году страны союза вышли на 4% рост прироста валового продукта, в текущем году ожидается прирост не менее 4-5% ВВП.

Также, несмотря на санкции, уровень внешней торговли сохраняется на уровне 2019–2020 гг. и даже растет. Понимая, что экономический центр смещается в Юго-Восточную Азию, ЕАЭС очень быстро наращивает торговые связи с южными и восточными соседями. С Китаем и Индией темпы товарооборота увеличиваются ежегодно в 1,5 раза.

Игорь Свирин МЯСНИКОВИЧ Михаил Владимирович, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Ложку дегтя внес председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, по словам которого, кредитные ресурсы дорогие и их крайне мало. Основные фонды стареют, новых также мало, и, если не изменить ситуацию, завтра будет еще хуже. Поэтому комиссия подготовила конкретные предложения по мерам поддержки и финансирования кооперационных проектов в ЕАЭС. В первую очередь нужно серьезное субсидирование процентных ставок по кредитам. В ЕЭК предлагают интеграционными проектами считать 3+, то есть представители трех государств как минимум должны участвовать в этих проектах, и направлять на эти цели порядка 10% от взимаемых специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В прошлом году эта сумма составила порядка 200 млн долларов США. Кроме того, необходимо определить приоритетные отрасли и виды деятельности и в первую очередь обратить внимание на микроэлектронику, фармацевтическую промышленность, авиастроение.

Также, чтобы ускорить экономический рост, нужно активнее стимулировать научно-технологическое развитие. И третьим ключевым направлением должно стать формирование Большого Евразийского партнерства и объединение усилий с Шанхайской организацией сотрудничества по развитию транспортно-логистической сферы.

Добавлю, что о недостаточной развитости транспортно-логистических коридоров в той или иной степени говорили почти все выступающие. Справедливо указывая на то, что свободный оборот товаров является одним из столпов экономического роста.

Игорь Свирин ШОХИН Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Выступавший следом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин закономерно сосредоточился на вопросах взаимоотношений бизнеса и власти. Шохин считает, что в сложившихся условиях крайне важно повысить роль бизнеса в принятии стратегических решений, и в реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне. Он также призвал бизнес-сообществу ЕАЭС делегировать больше полномочий. Отметил Шохин и проблемы в кредитно-расчетной сфере, напомнив о том, что банки многих стран остерегаются работать с рублем, опасаясь вторичных санкций. Решить проблему, по мнению главы РСПП, можно за счет оцифровки значительной части платежно-расчетных отношений.

Игорь Свирин КОЖОШЕВ Арзыбек Орозбекович, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев заявил о том, что одним из ключевых составляющих опережающего развития является создание новых и модернизация имеющихся транспортных коридоров. Необходимо обеспечить бесшовность, связанность и мультимодальность инфраструктуры.

Он также напомнил о том, как важно сконцентрироваться на комбинированных транзитных транспортных коридорах «Восток — Запад», в направлении Ближнего Востока, Индии, расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, проработать вопрос использования инфраструктурного потенциала в пределах транспортного коридора «Север — Юг» и Транскаспийского маршрута.

Отметил Кожошев и значимость вопроса о сопряжении имеющихся евразийских транспортных инициатив с китайским проектом «Один пояс, один путь». Представляется в условиях беспрецедентных санкций и в целом противостояния России и Запада, логистические маршруты через Российскую Федерацию, теряют свою привлекательность для Китая. Чем не преминул воспользоваться тонко чувствующий подобные моменты турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тут же предложивший китайским товарищам свою страну в качестве связующего звена с Европой.

Цифровизация из насущной необходимости в некоторых отраслях промышленности и областях экономики давно превратилась в модный тренд. Без обсуждения цифровизации не обходится ни одно мероприятие. Кто же будет спорить с тем, что диджитализация ускорит создание евразийской системы обеспечения качества продукции, не обойтись без нее и при выработке единых мер регулирования экспорта.

Только вот не цифровизироваться или как минимум не говорить об этом — это как лет 35 назад не иметь джинсы варенки и тому подобное. Не обошлось без обсуждения данной темы и в этот раз. В качестве удачного и сверхуспешного стартапа была представлена белорусская компания «ЛВО». Ее директор Олег Кондратенко выступил с темой «Современные эффективные платежи без зависимости от международных платежных систем. Вопросы идентификации плательщиков в цифровых каналах ЕАЭС».

Игорь Свирин КОНДРАТЕНКО Олег Васильевич, Директор ООО «ЛВО» (Белоруссия)

Прекрасная фирма, придумавшая систему платежей, независимую от существующей инфраструктуры. Более того, система так устроена, что с ее помощью можно покупать билеты на транспорт, бронировать места на парковках, делать покупки в магазинах, узнавать, пришел ли ребенок в школу. Для этого всего лишь надо отсканировать штрихкод.

Обаятельный глава компании, интересно рассказывающий об удобствах, которые принесла людям созданная их коллективом технология. Обаяние мигом рассеивается, когда господин Кондратенко заявляет о том, что необходимо договорится на межгосударственном уровне и создать системы идентификации. Где-то, причем совсем недавно, мы это уже проходили, не правда ли?

Безусловно найдется немало людей, согласных променять личную свободу на комфорт. Также очевидно и то, что множество областей человеческой жизнедеятельности требуют внедрения новейших цифровых технологий. Проиграв эту гонку, можно потерять всё. Только вот хотелось бы найти баланс, если он в принципе возможен.

В заключение, хочется отметить, что, несмотря на объективные причины, к которым можно отнести разный потенциал входящих в союз стран, различие интересов, а не редко и субъективные трудности (национальная бюрократия), тем не менее все же удается договариваться. Интеграционные процессы идут, пусть и не так быстро, как нам всем того хотелось бы.