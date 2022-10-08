Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что он подписал указ о признании Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Эх как его торкнуло! Что это он такое курит?» — смеётся Юрий Р.

Некоторые пользователи провели Зеленскому краткий исторический ликбез, чтобы напомнить, по какой такой причине вдруг Курильские острова оказались частью сначала Советского Союза, а затем и Российской Федерации.

«Это отвоёванные у союзницы Гитлера территории, оккупацией тут и не пахнет. Зеленский, учи историю! Твой максимум — дешёвое кино типа «Любовь в большом городе», не более», — пишет Вячеслав А.

«Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Раз СССР победил Японию в войне в 1945 году, то получил в награду Курильские острова и остров Сахалин целиком. Россия же является полноправной хозяйкой этих земель», — напоминает Екатерина В.

Некоторые комментаторы попытались применить воспалённую логику Зеленского к другим странам и вдруг обнаружили, что сделай главарь киевского неонацистского режима подобные заявления в сторону каких-нибудь других стран, то он обязательно получил бы жёсткий ответ.

«Зеленский, а ты не признаёшь Техас оккупированной США территорией?» — спрашивает Dimitrios K.

«Пусть не забудет признать, что Аляска — это оккупированная американцами русская земля. Ему США быстро объяснят, кто он такой и где его место», — считает Лана А.

«Видимо, нам надо признать Закарпатье территорией Венгрии, оккупированной киевским режимом», — предлагает Дмитрий В.

«Предлагаю в ответ признать Житомир и Винницу молдавскими территориями, оккупированными нациками. Луцк, Ровно, Львов — оккупированными территориями Польши. Тернополь, Ивано-Франковск — оккупированными территориями Венгрии», — пишет Ким К.

Часть людей полагает, что Зеленский вообще не имеет ничего общего с Курилами и никоим образом его решение не приведёт к фактической передачи этих территорий в руки японцев.

«Кого-то интересует мнение Зеленского по Курилам?» — задаётся вопросом Андрей С.

Интернет-представительство главы киевского террористического режима Владимир Зеленский

«А Зеленский какое отношение имеет к этому вопросу? Или он планирует стать президентом Японии?» — интересуется Марья М.

«Кто о нём и о его указах вспомнит через некоторое время? Он, видимо, от Японии денег хочет, Запад мало стал давать», — подозревает Олег П.

Ряд пользователей подозревает, что Зеленскому спускают сценарии его выступлений прямиком из Вашингтона, чтобы он гнал разношёрстную пургу.

«В стране с миллиардными долгами и «лендлизом», стоя у руля, можно признать даже, что он женского пола. Здесь без вариантов, что барин прикажет», — отметил Александр Г.

Нашлись и те, кто считает, что Зеленский перешёл все разумные границы, поэтому российскому командованию не остаётся ничего иного, кроме как нанести сокрушительные удары по центрам принятия решений.

«Пока не уничтожат всю инфраструктуру киевского режима, это возня будет продолжаться вечно», — уверен Николай Ч.

«Что ещё должен сказать или сделать Зеленский, чтобы получить «Кинжалом» по голове? Вроде как уже всё сделал, что мог, а Минобороны всё ещё не может найти, где центр принятия решений», — подметил Никита П.

Напомним, 8 октября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил в ходе своего видеообращения о том, что подписал указ о признании Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии».