Решение министра обороны России Сергея Шойгу назначить генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Войну надо вести по-настоящему или её совсем не вести. Середины тут быть не может», процитировал Владимира Ленина Егор Л.

Некоторые комментаторы долгое время ждали появления такой должности. Граждане рады, что командующим Объединёнными силами назначен не кто иной, как генерал армии Суровкин, который зарекомендовал себя в качестве руководителя группировки российских войск в Сирии с 2017 по 2019 годы. Тогда Суровкин возглавлял Воздушно-космические силы, теперь же его реальный боевой опыт должен помочь российской армии одолеть нацистские полчища, которые вгрызлись в русскую землю и не думают с неё уходить.

«Новый человек, который лично отвечает за специальную военную операцию России. Давно надо было так сделать», — считает Арина С.

«Суровый мужчина. Может быть, Суровикин станет новым Суворовым», — пишет Евгений С.

Министерство обороны Российской Федерации Генерал армии Сергей Суровикин

«Ждем отличной работы!» — написал пользователь «Честь Имею».

Часть людей полагает, что с приходом такого человека в управление ходом спецоперации кардинальным образом должен изменить стиль ведения военных действий. Граждане ждут радикального ужесточения ударов по нацистам со стороны России.

«Надо начать с ковровых бомбардировок заданной части [территории бывш. УССР]», — советует Олег П.

«Далее должно быть так: удары пусками крылатых ракет «Калибр» из подводного положения подлодок в Балтийском, Средиземном, Чёрном, Азовском и Каспийском морях: в Верховную раду, в офис президента, в Генштаб, в главное управление СБУ, по вышкам интернета и связи, по спутникам, по пунктам передачи оружия с Запада, по ж/д и мостам, аэродромам, по электростанциям, по военным объектам (объекты ВПК, склады, базы и т.д.)», — написал Дмитрий Ф.

Ряд пользователей сомневается, что один лишь человек, хоть и поставленный даже на такой высокий пост, сумеет побороть выстроенную десятилетиями систему. Граждане считают, что вслед за Суровикиным к непосредственному управлению войсками должны быть привлечены такие же опытные и суровые руководители.

«От перемены мест генералов ничего не меняется. Видимо, это ещё не до всех дошло», — поделился своим мнением Александр И.

«А изменилась ли таким образом военная система нашей страны? Назначили одного, убрали другого, а вся остальная публика осталась на прежних местах. Не так происходят кардинальные изменения в армии», — считает Никита Ф.

Нашлись и те, кто уверен, что командующий спецоперацией должен иметь право устранять любые преграды, стоящие между Россией и её победой.

«Во-первых, Суровикин будет командовать всей спецоперацией. Во-вторых, он будет давать втык всем, кто ставит палки в колёса спецоперации, в том числе и руководству Минобороны, если оно будет готово повторить роковые ошибки», — указывает Геннадий О.

Напомним, 8 октября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало материал, согласно которому министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.