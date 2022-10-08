В Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях стала давать сбои система спутниковой связи Starlink, которую используют ВСУ. Об этом, ссылаясь на представителей киевского режима, сообщает британская газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр. ВСУ

Утверждается, что в частях ВСУ запаниковали из-за «катастрофических» потерь качества спутниковой связи на указанных территориях. Представители Киева предполагают, что это связано с целенаправленными действиями компании SpaceX, владеющей спутниками Starlink.

Сообщение Financial Times обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что, возможно, ухудшение связи произошло после того, как на Илона Маска «набросились» жители бывш. УССР в «Твиттере» после его записи, в которой он изложил свой план разрешения конфликта на территории б. УССР. Иные предположили, что причиной может быть действия российской стороны, в частности испытание системы РЭБ «Тирада».

«Дай Бог, чтобы было правдой! Работайте, капитан Маск», — смеется Mina.

«Пусть дальше Маска в «Твиттере» посылают», — добавила Svetlana.

«[Представители киевского режима] привыкли жить на халяву, а Маск привык зарабатывать, вот в этом и нестыковочка, — спутники взяли, а заплатить за связь им их высокородное положение не позволяет, вот он их и отключил», — предположила Амина.

«Сейчас на Илона всех собак навешают и назовут «рукой Кремля», который долго маскировался. У [киевского режима] есть суперспособность-умение — рано или поздно разо*раться со всеми союзниками и помощниками. Вот увидите, настанет то время, когда они будут посылать Вашингтон», — написала Alexandrina B.

«Маск больше делает для СВО, чем те, кто должен был давно спутники отправить в плотные слои атмосферы», — отметил Сергей.

«Противоспутниковая система РФ в действии, а не Маск!» — отреагировал Sw.

«Поскорей бы Маск на них как следует обозлился и вырубил им связь», — прокомментировала Lana.

«Мне кажется, что Илон Маск просто выполняет санкции в полном объёме, ну нельзя же ж с нами делится высокими технологиями, вот он и приостанавливает работу «старлинков» на нашей территории», — с сарказмом добавила Татьяна Г.

Trevor cokley Илон Маск

«Говорили, что РФ провела испытания. Вообще, у нас есть на вооружении комплекс «Тирада» … Он глушит космическую связь. Но почему раньше не включили?..» — задумалась Елена.

«Есть мнение, что Маск тупо прикинул, сколько он денег потерял на этой глобальной суете и как в итоге на него погнали в «Твиттере», после чего счёл помощь [киевскому режиму] нерентабельной, даже по меркам филантропии и альтруизма», — пишет Roman.

«1. Наши сообщают о начале испытаний с вражескими спутниками .

2. Маск практически одновременно влезает со своим троллингом [жителей б. УССР].

3. Проблемы со спутниковой связью «Старлинк».

И что, [пункты] 1 и 2 — просто такое удивительное совпадение, да?» — подытожила AlyOna.

Читайте также: Маск не стал отвечать на вопрос о сбоях Startlink над зоной СВО