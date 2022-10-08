Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал теракт на Крымском мосту, выразив предположение, что за этим стоит киевский террористический режим, передает его слова Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения спецназначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что представители киевского режима давно называли мост целью для удара.

Реакцию главы внешнеполитического ведомства Эстонии обсудили в мессенджере Тelegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Эстония открыто поддерживает терроризм.

«А мы им за это электричество даём!» — написала Наталия.

«Пока мы не станем спрашивать за недружественные действия и высказывания в наш адрес, нам будут продолжать гадить на голову. Почему бы не объявить МИД Эстонии структурой, которая поддерживает терроризм?» — задался вопросом Danil K.

«Отключите Эстонию от БРЭЛЛ», — призвала Донна Роза Д.

«МИД! Как особь, позволяющая себе такие слова, вообще могла быть допущена к дипломатии!» — не понимает Алена.

EU2017EE Estonian Presidency Урмас Рейнсалу

«Чему они радуются? Ведь страдают от этого обычные люди. Получается, им плевать на людей», — задумалась Екатерина С.

«Разрушение гражданской инфраструктуры — это терроризм! т.е. он официально признал [киевский режим] террористическим государством, а также показал свою лояльность к этому государству», — отметила Olga Z.

«Пособник терроризма, теперь официально», — написал Игорь П.

«Они больные люди… Как можно радоваться такому?..» — не понимает Галина.

«То есть убийство гражданских лиц приветствуется официальными лицами. Что ж, дипломатии больше не существует», — пишет Mariya Z.

«Интересно, если у этого *удака в его стране что-то существенное взлетит на воздух, он тоже будет кого-то приветствовать?» — не понимает troyka1975.

«Надеюсь, в Москве сделают выводы. Весь коллективный Запад — это террористы. А мы им газ прем», — отреагировал Евгенич.

«У всех лимитрофов радость. Кто-то ждал чего-то другого?» — задался вопросом Фома Фомич.

«У прибалтов от ненависти совсем крышу снесло!» — отреагировал Галина С.

«Мир сошёл с ума!» — добавила Алла.

«Смеется тот, кто смеётся последним…» — написала «Пресс-дружба».

«Сволочи! Вот и такие упыри правят Европой, у власти сидят», — не выдержала lulu75.

«Что стало с теми людьми, которые, проезжая по мосту, попали в эпицентр взрыва… Боже ж мой! Политик ТАКОГО ранга поздравляет с убийством мирных людей!» — пишет Dimav777.

«Мелкая шавка всегда громче всех тявкает…» — прокомментировал Алексей Л.

«Это какой-то сюрреализм… официальные лица стран поддерживают террористический акт?!» — не может поверить Иван.

«Им кто-то подсказал поздравить. Слишком быстрая реакция для эстонцев», — шутит Елена С.

«Прибалтийские Вымираты в своем, шпротном, репертуаре!» — с сарказмом подытожил Jorhe D.