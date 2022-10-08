«Охранители, как дела?» — Сеть бурлит после подрыва Крымского моста
По сведениям НАК, «на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». Два автомобильных пролёта моста разрушены, сообщает ведомство, арка над судоходной частью не повреждена.
Дай Бог, всё восстановят и наладят движение в сжатые сроки, надеются люди в социальных сетях. «Мост продолжит работу назло супостату!». Но более в виртуальной паутине рассуждают о причинах случившегося, требуют заметить красные линии и, безусловно, найти и наказать виновных.
«Досмотра на автодорогу по мосту давно нет. Был только в самом начале СВО. Все спокойно едут, как и поезда. Очень похоже на диверсию с автомобилем, ибо ПВО летом отлично отрабатывала в районе Керчи. Сама слышала, с квартиры мост виден, и с моря там очень охраняют, при попытке приблизится к мосту подъезжает погранкатер, а вот машины не проверяют», — пишет крымчанка Наталия С.
«В начале сентября ездил в Крым. Каких-то проверок особых не заметил. По каким критериям тормозят машины, тоже непонятно. Главное, что не уронили судоходный пролёт — остальное лечится. Всем орущим про «красные линии» и «гнать хохлов до Львова» хочу сказать — у вас есть возможность поучаствовать лично. Замечено, что чем диван мягче и стоит дальше от линии соприкосновения, тем вопли с него громче и грознее», — отметил Алексей Ч.
Объективное большинство комментаторов события понимает, что инфраструктура Крыма с мостом не рухнет. Будет сложнее логистика, транспортировка, но ещё «не конец света, воды и газа». Однако многие хотели бы «жёсткой ответки».
«Пока в Москве не поймут, что нужно действовать быстро и смело, будет очень плохо. США будут гадить. Нужно выключить на [территории бывш. УССР.] всё электричество, газ, мосты отрубить, Киев, особенно Банковую, СБУ, посольство США, как Донецк, бомбить. Тогда поймут, с кем связались!» — считает Николай Д.
«Если сегодня не долбанут по центрам принятия решений, я вообще перестану верить нашей власти», — заявляет Дмитрий К.
«Охранители, как дела? Всё по плану? В Министерстве обороны не дураки сидят? Каждый день ситуация всё хуже, так они ещё свои ошибки не признают и не исправляют. Это уже просто край!» — возмущается Егор К.
Горячие головы предлагают кардинальные меры, вплоть до ядерных ударов по центрам принятия решений. Однако в этом моменте диалоги превращаются в словесные ристания — жители России в большинстве своём считают применение ядерного оружия самоуничтожением. Тем временем критики нерешительности в ответе на «красные линии» предостаточно.
«Мирные люди гибнут под обстрелами, людей взрывают в центре страны, как Дашу Дугину, а война так до сих пор обзывается «СВО», даже после мобилизации. Такой подход, враньё из каждого утюга, достигнет только одного эффекта — народ не «сплотится», а начнёт ненавидеть власть по-настоящему. То есть произойдёт то, чего так долго добивались на Западе», — констатировал Сергей Л.
«Против нас воюют настоящим образом, а мы почему-то восьмой месяц занимаемся телячьими нежностями. Они перешли все мыслимые и немыслимые красные линии — их диверсанты бегают по всем нашим приграничным регионам, а мы не можем уничтожить их стратегическую инфраструктуру. Почему так? Ответа до сих пор нет. Идёт не спецоперация, а настоящая война против нас руками близких по менталитету людей, что может быть хуже и страшнее? Красный цвет имеет много оттенков. Видимо, тот оттенок, который нужен, ещё не пересекли. Сколько ещё оттенков красного нужно пересечь этим ублюдкам?» — задаётся ставшим уже риторическим вопросом Алексей В.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил его пресс-секретарь Песков. Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Отметим, что первая реакция — эмоциональная, и зачастую не самая верная. Но и в то, что будут найдены те, кто признает свою «вину, меру, степень, глубину», люди после ряда других печальных событий в ходе спецоперации слабо верят. Есть такое.