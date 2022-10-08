По сведениям НАК, «на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». Два автомобильных пролёта моста разрушены, сообщает ведомство, арка над судоходной частью не повреждена.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Дай Бог, всё восстановят и наладят движение в сжатые сроки, надеются люди в социальных сетях. «Мост продолжит работу назло супостату!». Но более в виртуальной паутине рассуждают о причинах случившегося, требуют заметить красные линии и, безусловно, найти и наказать виновных.

«Досмотра на автодорогу по мосту давно нет. Был только в самом начале СВО. Все спокойно едут, как и поезда. Очень похоже на диверсию с автомобилем, ибо ПВО летом отлично отрабатывала в районе Керчи. Сама слышала, с квартиры мост виден, и с моря там очень охраняют, при попытке приблизится к мосту подъезжает погранкатер, а вот машины не проверяют», — пишет крымчанка Наталия С.

«В начале сентября ездил в Крым. Каких-то проверок особых не заметил. По каким критериям тормозят машины, тоже непонятно. Главное, что не уронили судоходный пролёт — остальное лечится. Всем орущим про «красные линии» и «гнать хохлов до Львова» хочу сказать — у вас есть возможность поучаствовать лично. Замечено, что чем диван мягче и стоит дальше от линии соприкосновения, тем вопли с него громче и грознее», — отметил Алексей Ч.

Объективное большинство комментаторов события понимает, что инфраструктура Крыма с мостом не рухнет. Будет сложнее логистика, транспортировка, но ещё «не конец света, воды и газа». Однако многие хотели бы «жёсткой ответки».

Цитата из видео: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» Теракт на Крымском мосту

«Пока в Москве не поймут, что нужно действовать быстро и смело, будет очень плохо. США будут гадить. Нужно выключить на [территории бывш. УССР.] всё электричество, газ, мосты отрубить, Киев, особенно Банковую, СБУ, посольство США, как Донецк, бомбить. Тогда поймут, с кем связались!» — считает Николай Д.

«Если сегодня не долбанут по центрам принятия решений, я вообще перестану верить нашей власти», — заявляет Дмитрий К.

«Охранители, как дела? Всё по плану? В Министерстве обороны не дураки сидят? Каждый день ситуация всё хуже, так они ещё свои ошибки не признают и не исправляют. Это уже просто край!» — возмущается Егор К.

Горячие головы предлагают кардинальные меры, вплоть до ядерных ударов по центрам принятия решений. Однако в этом моменте диалоги превращаются в словесные ристания — жители России в большинстве своём считают применение ядерного оружия самоуничтожением. Тем временем критики нерешительности в ответе на «красные линии» предостаточно.

«Мирные люди гибнут под обстрелами, людей взрывают в центре страны, как Дашу Дугину, а война так до сих пор обзывается «СВО», даже после мобилизации. Такой подход, враньё из каждого утюга, достигнет только одного эффекта — народ не «сплотится», а начнёт ненавидеть власть по-настоящему. То есть произойдёт то, чего так долго добивались на Западе», — констатировал Сергей Л.

«Против нас воюют настоящим образом, а мы почему-то восьмой месяц занимаемся телячьими нежностями. Они перешли все мыслимые и немыслимые красные линии — их диверсанты бегают по всем нашим приграничным регионам, а мы не можем уничтожить их стратегическую инфраструктуру. Почему так? Ответа до сих пор нет. Идёт не спецоперация, а настоящая война против нас руками близких по менталитету людей, что может быть хуже и страшнее? Красный цвет имеет много оттенков. Видимо, тот оттенок, который нужен, ещё не пересекли. Сколько ещё оттенков красного нужно пересечь этим ублюдкам?» — задаётся ставшим уже риторическим вопросом Алексей В.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил его пресс-секретарь Песков. Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Отметим, что первая реакция — эмоциональная, и зачастую не самая верная. Но и в то, что будут найдены те, кто признает свою «вину, меру, степень, глубину», люди после ряда других печальных событий в ходе спецоперации слабо верят. Есть такое.