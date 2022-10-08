Интернет-пользователи активно обсуждают подрыв Крымского моста, который произошёл утром 8 октября. Дискуссии идут в том числе на Урале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), на посту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов уже заверил, что повреждения будут оперативно устранены. А пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства поручил создать комиссию для выяснения причин ЧП.

В соцсетях тем временем вопрошают, чем же ответит Россия. Общественник Сергей Колясников напомнил о том, что 21 апреля заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев высказался по поводу предложений одного из киевских начальников нанести удар по Крымскому мосту. «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал тогда Медведев.

«Дмитрий Анатольевич, что же будет ответной целью?» — спросил Колясников уже утром 8 октября после подрыва моста.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» ЧП на Крымском мосту

Другие интернет-пользователи тоже задаются таким вопросом. «На самом деле краснее линий не бывает», — написал некий Master Yodazelyonki. «Ну что там, линии покраснели или нет???)))», — вторит ему Алексей. «Ну это же не красная линия, правда? Утрёмся», — добавил Евгений К. .

Также граждан интересует и другое. «Интересно, как долго мост будут восстанавливать?» — спрашивает Оксана А.

Алексей Ч. в свою очередь отметил, что диверсия была вопросом времени. «В начале сентября ездил в Крым. Каких-то проверок особых не заметил. По каким критериям тормозят машины, тоже непонятно», — сказал гражданин.

«Главное, что не уронили судоходный пролёт — остальное лечится», — добавил гражданин.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Правда, по какой статье, не уточнил. А военкор Евгений Поддубный отмечает: «Теракт на Крымском мосту — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге». С ним согласен и Сергей Колясников. Он напомнил, что сегодня же киевские террористы били по ж/д узлу в Иловайске. «Это отрезание от снабжения нашей южной группировки. Плюс накал гуманитарной обстановки в Крыму», — написал Колясников в своём блоге.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» ЧП на Крымском мосту

Ответ на очередной киевский теракт должен быть суровым. Также важно усилить безопасность на самом Крымском мосту. Если на нём оказалась начинённая взрывчаткой грузовая машина, то, видимо, с охраной там не всё хорошо. Впрочем, расследование проводится. Уже скоро компетентные органы огласят свои выводы.