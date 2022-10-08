Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что впервые со времён Холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерный Армагеддон, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению американского президента, вся вина за происходящее висит на плечах российского лидера Владимира Путина. Байден вспомнил про недавнее обращение президента России, в ходе которого тот предупредил Запад, что в ответ на агрессию Москва обязательно ответит всем имеющимся у неё вооружением. Путин подчеркнул тогда, что это предупреждение — не блеф. Байден же решил переврать слова российского лидера, выкрутив их таким образом, будто бы Путин сам угрожает миру ядерными ударами, а не наоборот.

«Здесь он должен был сделать удивлённый глаза и спросить: «А кто это сделал?» — пишет Сергей Г.

Многие пользователи убеждены, что только лишь сама Америка и создаёт угрозу всему миру, проявляя открытую агрессию в сторону России, провоцируя её на применение ядерного арсенала.

«Вот только вашингтонский Альцгеймер забыл уточнить, сколько он лично для этого сделал», — подметила Наталья М.

«Учитывая то, что США — единственная страна, применившая ядерное оружие против населения городов, то ответ на вопрос, кто создают эту угрозу, очевиден», — считает Модест С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден с самого момента прихода на пост президента США планомерно тянет весь мир к ядерному конфликту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден. Апокалиптика

«Байден сам очень активно подталкивает планету к катастрофе. Он-то пожил уже, но других людей ему, очевидно, не жалко», — заметила Надежда С.

«Шанса ядерного Армагеддона не будет, если у Байдена просто отобрать ядерный чемоданчик», — уверен Тарас Х.

«Автор грядущего Армагеддона — обезумевший Байден. Надо исключить его из политики, чтобы не допустить конца человечества», — призывает Максим П.

Часть людей напомнила американскому президенту, что послужило реальной причиной возникновения Карибского кризиса.

«А Байдену вообще известно, что Карибский кризис начался по вине США, разместивших в Турции опасные, на тот момент, ракеты, которые могли спокойно долететь до Москвы? В ответ на это СССР и разместил на Кубе военные части с атомным оружием», — напомнил Сергей Н.

«Причина Карибского кризиса — размещение ядерных ракет США в Турции в 1961 году. Причина нынешнего кризиса — приближение войск НАТО, т.е. тех же США к границам Российской Федерации с установлением в одной из приграничных стран фашистского режима. А виноват, конечно же, Путин… да уж», — написал Олег Д.

Ряд пользователей указывает на то, что угроза ядерной войны, которая нависла над миром, исчезнет, когда Америка откажется от своей радикальной русофобской политики.

«Исключить эту угрозу очень просто — США надо просто убраться с [территории бывш. УССР]. Что они вообще там делают? Их дом за океаном!» — указывает Дмитрий И.

«Победителей не будет в этой ядерной. Все всё прекрасно понимают, кроме одного лишь Байдена, которого одолел маразм», — поделилась своим мнением Вероника С.

Напомним, 7 октября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке о том, что впервые со времён Холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерный Армагеддон.