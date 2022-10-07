7 октября 2022 года Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 70 лет. Цифра знаковая. Много слов праздничных, торжественных уже прозвучало в адрес президента. Более чем заслуженно. На мой скромный взгляд, очень точные слова произнёс Модест Колеров в своей статье «Семь главных заслуг Владимира Путина перед Россией».

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин

Я же хочу сказать вот о чём. Сказать, как житель Севастополя, города-героя, военно-морского форпоста и точки сборки русской цивилизации. Так получилось, что город этот — русский город, возможно, самый русский на свете — волею предателей в 1991 году был отдан б. УССР. И это было безумие, сюрреализм, не иначе.

Сразу оговорюсь: нет, я не относился к тем, кто проклинал всё относящееся к б. УССР. Отнюдь. Но мне было дико слышать Севастополь в каком-то другом — не русском и не российском — контексте. Это как вообще? Кто так распорядился? Что за нелепица?

Помню год 2000-й. В кинотеатре «Дружба», под который коммунисты переделали бывший католический костёл, мы смотрели с товарищами «Брат-2», культовый фильм Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. Но на экране тогда был не он, а Виктор Сухоруков, произносящий знаменитую фразу: «Вы у меня, гады, ещё за Севастополь ответите!». И зал аплодировал.

Цитата из к/ф «Брат-2». реж Алексей Балабанов. 2000. Россия «Вы у меня, гады, ещё за Севастополь ответите!»

А за год до этого я видел, как с башни Матросского клуба нацболы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбрасывали листовки «Севастополь — русский город». Я учился в школе тогда, но всё понимал. И вытирал слёзы. Не один я, правда? Многие из тех, кто боролся тогда за русский Севастополь, не дошли до победы. Светлая им память.

Однако потом как-то всё чуть скуксилось. Вдруг начало казаться, что утратили важное, свернули не туда. И кто-то, в общем-то, уже смирился. Куда пропало «Севастополь — русский город»? Слышали ли мы этот клич?

Однако после был год 2014-й, и всё перевернулось. Тридцать тысяч человек вышли на площадь Нахимова с российскими флагами и Андреевскими стягами. Люди пылали и скандировали «Рос-си-я! Рос-си-я!» — мощь клокотала в их словесах, и лица их озарялись светом. Точно сдвинулись тектонические плиты истории, и мы стали свидетелями — нет, участниками! — великого, эпохального разворота.

Я излишне патетичен? Да нет, наоборот, слишком сух. Ведь то, что мы чувствовали тогда 23 февраля 2014 года, а после 18 марта, невозможно повторить, изобразить — в принципе невозможно пережить снова. Такое бывает раз в жизни. И всё — ты в истории.

Важно сказать: то был выбор не в пику, а выбор за, благодаря — выбор за Россию и выбор России. Вот что первично! Об этом никогда нельзя забывать. Люди сделали свой цивилизационный выбор в пользу России, устремились к ней.

«А где твоя Родина, сынок?» — вопрошал голосом Юрия Стоянова таксист из того же «Брата-2». Мы так долго задавались тем же вопросом, и лишь тогда, весной 2014-го, наконец-то получили ответ. Внятный, ясный, безапелляционный. Когда было явлено чудо бескровного воссоединения.

Цитата из к/ф «Брат-2». реж Алексей Балабанов. 2000. Россия «А где твоя Родина, сынок?»

Владимир Путин услышал голос народный. И я уверен, что только этот человек, только этот президент мог откликнуться на такое проявление чувств, воли сотен тысяч людей. Другой мог бы сдрейфить, не отреагировать, сомневаясь, терзаясь. Владимир Путин принял историческое решение. Проявил волю, решимость. Волю настоящего лидера своего Отечества. Он сделал это аккурат тогда, когда нужно было сделать.

Владимир Путин ответил на главный вызов в новейшей истории России. И уже этим вписал себя в первый ряд русских правителей.

Да, что-то может измениться. Возможно, даже многое. История пишется, страницы переворачиваются. Но Севастополь, Крым — это Россия. Уже навсегда. Так произошло при Владимире Путине. Только при нём так и могло произойти.