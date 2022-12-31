Президент США Джо Байден помиловал тысячи людей, осужденных в рамках федерального закона за хранение марихуаны. Его администрация также планирует убрать вышеупомянутой наркотик из одной правовой категории с более сильными наркотиками. Данная новость шокировала многих американцев, которые негодуют из-за того, что президент, кажется, готов пойти на что угодно, лишь бы задобрить избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Уильям Хогарт. Подкуп голосов. 1755

Помилование коснется людей, осужденных за простое хранение марихуаны с тех пор, как это стало считаться преступлением в 1970-х годах. И хотя полных данных нет, отмечается, что только в период с 1992 по 2021 год за простое хранение было осуждено около 6500 человек.

Американские интернет-пользователи обсудили и раскритиковали действие президента под соответствующей публикацией The New York Times, указав, что данный шаг знаменует собой принципиальный сдвиг в борьбе Америки с наркотиками.

«Ну конечно, нам же не нужны правила и ограничения. Мы должны иметь возможность принимать любые наркотики по своему выбору после того, как нам исполнится 18 лет, верно? Это был сарказм… Белые люди любят на мыльницу проповедовать о морали и справедливости. Если бы их действительно волновал этот вопрос, они бы стояли на переднем крае борьбы за каждого афроамериканца, попавшего в тюрьму за любые преступления, связанные с наркотиками», — пишет worldsgreatest.

«Что угодно, лишь бы получить больше голосов. Байден просто пытается получить голоса», — считает Bear.

«Не обращайте внимания, но Байден продолжает нарушать демократические нормы, действуя как диктатор, за которого прогрессисты выдавали Трампа», — указывает Devon Archer Biden.

«За месяц до промежуточных выборов. Немного очевидно…» — отмечает Barry Moyer.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напролом

«Конечно, мы здесь хотим разрешить наркотики, которые влияют на разум, в то время как азиатские дети учатся, усердно работают и забирают все наши высококвалифицированные рабочие места. Так держать. Теперь даже противовесов, которые могли бы стать сдерживающим фактором для нашей молодежи, держащейся подальше от этой дряни, больше нет», — негодует JY.

«Воспитайте ребенка на марихуане, и вы станете свидетелем разрушения. Я знаю случай, когда ребенок начал курить в 14 лет, перешел на алкоголь и умер от проблем с печенью в 50 лет», — предупреждает paul.

«Я согласна, мой бывший начал в 16 лет, и это сильно влияет на его настроение, а иногда с ним просто кошмарно иметь дело, так как у нас есть ребенок», — отвечает Lucy.

«Отлично, наш президент сосредоточил свои ослабленные умственные способности на попытке купить голоса людей нашей страны путем прощения кредитов и помилования наркоманов. Такого рода «лидерство» вместе с его невероятно неумелым управлением энергетической ситуацией в стране очень пугает», — злится PBK Harvard.

«Итак, либералы теперь решают, какие законы можно нарушать, а какие нет. Они считают, что законы о наркотиках можно нарушать до тех пор, пока наркотик им нравится. Нелегальный въезд в страну с южной границы разрешен, а с северной — нет. Мелкая кража — это нормально, если стоимость украденного не превышает 700 долларов. Сносить национальные памятники — это нормально, хотя это преступление. Просто напишите, какие преступления можно совершать, а какие нет. Это значительно упростит жизнь всем нам», — иронизирует John.

«Круто, демократы решили добавить наркоманов в свою базу избирателей, чтобы купить выборы», — осуждает sh.

«А где награда для тех людей, которые следовали правилам, почему мы постоянно награждаем людей, которые не подчиняются закону?» — недоумевает EAH.