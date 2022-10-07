Сделать Тайвань автономией Китая наподобие Гонконга предложил американский миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Маск указал на то, что мала вероятность того, что этот вариант устроит всех, он также заявил о необходимости решать проблему Тайваня.

«Мне кажется, вполне вероятно, что они (Китай и Тайвань — А. Ц.) смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», — отметил он.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что американский миллиардер в последнее время заметно «разошелся». Встречались и те, кто добавил, что американские элиты могут не простить миллиардеру таких «выходок». В целом многие усмотрели в словах Маска повод для сарказма, дескать, он является «российскими агентом».

«Засланный казачок оказался», — иронизирует A. U.

«Он понял, что троллить — это весело!..» — пишет один из участников обсуждения.

«Осталось ему сказать, что Косово — это Сербия», — комментирует Лёша.

«Он маркетолог… Основные клиенты против США… Вот он для них и выступает», — выдвинул свою версию Victor N.

«Так этого Маска уже объявили агентом Кремля», — смеется Светлана.

«Мужик просто развлекается…» — иронизирует Надежда Л.

«Да Маск нарывается…» — с юмором отреагировал Андрей Е.

«Скоро агента Максимку забанят в Твиттере», — шутит Анжелика.

«Все равно не забудем, он обеспечивает связью наших врагов…» — напомнила Ольга.

«Илон бизнесмен, а хороший бизнесмен имеет хорошую чуйку, вот вовремя и меняет сторону», — написал Турал Ш.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Маск переобувается, потому что сейчас поддерживает республиканцев, а они осуждают всё, что одобряют демократы», — пишет А.

«Да он посмотрел на Эдварда Сноудена, да и подумал, а чем не вариант? На Марс не дадут сдриснуть, а в Москву вполне рабочий вариант, когда совсем припечет», — с сарказмом добавил Dan S.

«Ой, не простит ему это закулиса…» — считает Роман.

«Ещё никогда русский разведчик Илон Маск, он же полковник Максим Исаев, не был так близок к провалу…» — пошутил Вадим.

«Мне кажется или он их по-жёсткому троллит?» — смеется Олеся Б.

«Подозрение, что Илон Маск в президенты собрался!» — добавила Marina L.

«Маск не родился в США и по конституции президентом стать не может. Это тем, кто пишет, что его в президенты готовят», — написал Arcvest.

«Маск — наш агент», — смеется Ми Н.

«Маск решил миротворцем заделаться? Сейчас ему элиты американские быстро объяснят, как не надо делать…» — подытожил Алексей.