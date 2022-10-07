«Может, поделить Польшу?» — Варшава предложила поделить российские активы
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с предложением поделить российские активы, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями Европейского союза.
Глава польского правительства предложил так поступить в ходе неформального саммита Европейского союза, на котором рассматривался вопрос об источниках финансирования нового фонда. Политик счел таким «лёгким источником» замороженные российские активы.
«Эти активы огромны, составляют около €350 млрд», — заметил он, добавив, что указанные средства можно направить также на помощь киевскому режиму. Также российские активы можно было бы направить на нужды жителей Европейского союза, и в частности — жителей Польши.
Предложение Моравецкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Польша напрашивается на то, чтоб ее «поделили». Иные добавили, что уже всё, скорее всего, присвоено Соединенными Штатами, с Европой никто делиться не будет.
«Всё-таки они братья — [жители бывш. УССР] и поляки! Неуемная страсть к халяве!» — иронизирует Юлия.
«Мне нравится, что в одном предложении есть слова «Польша» и «поделить», — с сарказмом добавила Дарья.
«Харя не треснет?» — не выдержала Lera.
«У них харя треснет, когда дрыном по этой харе прилетит», — ответил ей Владимир.
«Не Европа, а шакальё какое-то…» — возмутился Коваль.
«Польша не теряет надежды подзаработать хоть как-то», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Предлагаю поделить Польшу между Россией и Белоруссией», — с сарказмом призвал Турист.
«Потом с процентами вернут! Скриньте», — прокомментировал Янь Инь.
«Заметьте, первыми поделить предложили не мы», — смеется Danil K.
«Эх, опять Польша предлагает поделить что-то. А в итоге опять её поделят», — шутит Evgendolf.
«Польша — это современный Шариков», — заметил Ortp Hankalenok.
«Вот Польше не судьба делить что-либо. А вот делить Польшу русским не привыкать, они часто так делали», — добавила Алина А.
«Умойся, гиена. Там уже всё поделено, твои заокеанские господа решили взять себе все. Ишь придумали, поделиться…» — пишет Sergey.
«Раздел российских активов может традиционно обернуться разделом Польши», — написал Andrey K.
«У поляков ничего нет своего, всё, что они имеют, всё подачки за русофобию или выклянчено. Нынешняя история [киевского режима] — это история Польши, только в сжатой форме», — отреагировал Юрий.
«Америка не для того заморозило ЗВР, чтобы с кем-то делиться, какие наивные европейские партнёры», — отметил Vfk S.
«Гиена Европы. Чего вы ещё от неё хотели?» — не понимает Cptn.
«ОПГ Евросоюз. Делят награбленное», — пишет Екатерина.
«Воры они и есть. Вся эта воровская шайка давно растоптала демократические принципы. Демократия для них — это фиговый листок, которым они прикрывают свой позор», — подытожила Natalia V.