Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с предложением поделить российские активы, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями Европейского союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Захватчик

Глава польского правительства предложил так поступить в ходе неформального саммита Европейского союза, на котором рассматривался вопрос об источниках финансирования нового фонда. Политик счел таким «лёгким источником» замороженные российские активы.

«Эти активы огромны, составляют около €350 млрд», — заметил он, добавив, что указанные средства можно направить также на помощь киевскому режиму. Также российские активы можно было бы направить на нужды жителей Европейского союза, и в частности — жителей Польши.

Предложение Моравецкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Польша напрашивается на то, чтоб ее «поделили». Иные добавили, что уже всё, скорее всего, присвоено Соединенными Штатами, с Европой никто делиться не будет.

«Всё-таки они братья — [жители бывш. УССР] и поляки! Неуемная страсть к халяве!» — иронизирует Юлия.

«Мне нравится, что в одном предложении есть слова «Польша» и «поделить», — с сарказмом добавила Дарья.

«Харя не треснет?» — не выдержала Lera.

«У них харя треснет, когда дрыном по этой харе прилетит», — ответил ей Владимир.

«Не Европа, а шакальё какое-то…» — возмутился Коваль.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Польша не теряет надежды подзаработать хоть как-то», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Предлагаю поделить Польшу между Россией и Белоруссией», — с сарказмом призвал Турист.

«Потом с процентами вернут! Скриньте», — прокомментировал Янь Инь.

«Заметьте, первыми поделить предложили не мы», — смеется Danil K.

«Эх, опять Польша предлагает поделить что-то. А в итоге опять её поделят», — шутит Evgendolf.

«Польша — это современный Шариков», — заметил Ortp Hankalenok.

«Вот Польше не судьба делить что-либо. А вот делить Польшу русским не привыкать, они часто так делали», — добавила Алина А.

«Умойся, гиена. Там уже всё поделено, твои заокеанские господа решили взять себе все. Ишь придумали, поделиться…» — пишет Sergey.

«Раздел российских активов может традиционно обернуться разделом Польши», — написал Andrey K.

«У поляков ничего нет своего, всё, что они имеют, всё подачки за русофобию или выклянчено. Нынешняя история [киевского режима] — это история Польши, только в сжатой форме», — отреагировал Юрий.

«Америка не для того заморозило ЗВР, чтобы с кем-то делиться, какие наивные европейские партнёры», — отметил Vfk S.

«Гиена Европы. Чего вы ещё от неё хотели?» — не понимает Cptn.

«ОПГ Евросоюз. Делят награбленное», — пишет Екатерина.

«Воры они и есть. Вся эта воровская шайка давно растоптала демократические принципы. Демократия для них — это фиговый листок, которым они прикрывают свой позор», — подытожила Natalia V.