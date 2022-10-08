Антироссийские настроения, а именно манипуляции в датской прессе, я лично увидела в 2012 году. Но были и звоночки, которых я не замечала и ранее.

План «Ост». Обсуждение проектов новых немецких поселений

Эта война, целью которой является ослабление Европы, как мы можем видеть сейчас, после взрывов веток «Северного потока», была задумана и планировалась давно. Планировалась далеко не «коллективной Европой», которая является не чем иным, как вассалом и жертвой англо-саксонского мира, а планировалась Америкой и ее историческим союзником — Британией.

Недавно я нашла в Сети интересное исследование.

Выводы автора подтверждают мою позицию — происходящее сейчас не прихоть руководства Российской Федерации или лично Владимира Путина, как это часто представляют на Западе. Это давно разработанный план по геноциду проживающего на территории бывшей УССР населения. В первую очередь — русскоязычного. Это зловещий план, в который насильно втянули Россию, не оставив ей иного выбора, как необходимость защищаться от комплекса угроз, исходящих от марионеточного киевского режима.

В свете этого исследования становятся понятными и даже логичными ситуации, когда [киевские боевики] бросаются на верную смерть.

Выпестовав на территории б. УССР нацизм и русофобию, зачинщики конфликта подготовили внутри нации вирус самоубийц как себя, так и всего народа, населяющего эти земли. Потому что, будучи русским, желать смерти всему русскому — это значит в первую очередь желать смерти себе, искать ее и идти на нее практически сознательно, вовлекая в процесс всё больше и больше людей для выполнения разрушительного плана, записанного при помощи современных методов воздействия на подкорку головного мозга.

Рассматривая исследование взаимосвязи планов III-го Рейха и демографической ситуации на подчинённой Киеву территории, можно сделать только один логический вывод: пока существует [киевский режим] — послушный вассал своих хозяев, истребление жителей этих территорий не прекратится. А теперь конкретнее про исследование.

Евгения Гринберг

Генеральный план «Ост» — план правительства Третьего рейха по управлению территориями после победы над СССР

В музеях Европы и США сохранились официальные документы, касающиеся разработанного нацистами «Плана Ост». Из этих документов следует, что предусматривалось освобождение территории восточной Европы, в том числе УССР, от населения для «арийских хозяев». Процесс освобождения был рассчитан на 30 лет.

Согласно этому плану, в Восточной Европе могло остаться около 14 млн местных жителей для обслуживания германских колонистов. Для достижения этих целей 30 млн славян подлежали переселению, а остальных предполагалось уничтожить, в основном «естественными» путями.

Сопоставим же предложенные нацистами методы с официальными данными по территории б. УССР за прошедшие 30 лет «независимости» в период до 31.12.2021 г. из источников, которые никак не могут быть заподозрены в «пророссийских» симпатиях.

1) Физическое истребление.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, до 31 июня 2021 года жертвами конфликта в Донбассе стали порядка 44 000 человек, из которых примерно 13 400 умерли или были убиты. Это число включает 3375 гражданских лиц. Однако реальные цифры могут быть намного выше, так как есть масса неучтённых смертей и лиц, пропавших без вести как во время боевых действий, при попытках эвакуации, так и в процессе сокрытия потерь киевским режимом.

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22

Странно читать сейчас, что война на территории б. УССР идёт столько-то дней или месяцев. Война в Донбассе идёт уже восемь лет, и там постоянно гибли как военные, так и мирные жители, в то время когда Донбасс считался территорией б. УССР! Фактом остаётся то, что многие жители других регионов были к этим жертвам безразличны до тех пор, пока эта война не пришла в их дом.

2) Сокращение населения путем преднамеренной организации голода.

Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на июль 2021 года на территории бывш. УССР постоянно недоедали почти 10 миллионов человек, это примерно четверть населения, основная причина недоедания — бедность.

3) Уменьшение населения в результате организованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания.

По состоянию на декабрь 2021 г., по прогнозам ООН, население, живущее на территории б. УССР, из-за низкой рождаемости, высокой смертности и трудовой миграции до 2050 года могло бы уменьшиться до 35 млн человек.

Уже на 2021 год при количественной оценке населения б. УССР рекомендовалось оперировать данными порядка 38 млн. До конца же 21 века Институт НАНУ прогнозировал только 22 млн человек. Основная причина, ведущая к снижению рождаемости — бедность.

Относительно медицинского и санитарного обслуживания Харьковская правозащитная группа указала сокращение медицинских учреждений, количества медицинского персонала, плохое финансирование и прочее с подробным описанием еще в 2016 г.

2016 год был назван годом тотального геноцида медицинской сферы и собственного народа на территории б. УССР.

В медицинской реформе Ульяной Супрун были допущены глобальные ошибки, под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Mykola Swarnyk Ульяна Супрун

Процент больных туберкулёзом на территории б. УССР намного превышает данные по другим странам, однако множество тубдиспансеров были закрыты и совершенно непонятно, какую помощь теперь получают больные и получают ли ее вообще?

Заслуживает внимания и построенное в 2015–2021 годах Централизованное хранилище отходов отработанного ядерного топлива по технологиям американской компании Holtec International.

Строительство было начато в связи с необходимостью хранить ОЯТ компании «Вестингауз» (Westinghouse Nuclear, США), период эксплуатации хранилища составляет 100 лет и затронет периоды жизни наших детей и внуков. Радиации все равно, какой Вы национальности, языка, веры или политических взглядов!

4) Истребление интеллигенции — носителя и продолжателя научно-технических знаний и навыков, культурных традиций каждого народа.

В течение десятилетий общество существовало как УССР в составе СССР, и множество произведений искусства, литературы, музыки и кинематографа, которые удовлетворяли вкусы существенной части населения, особенно старшего возраста, были созданы именно в этот период. Сейчас прекратилась даже трансляция советских мультфильмов, в которых не было ни советской символики, ни советской власти, и которые, в отличие от «Губки Боба» и «Свинки Пеппы», были нацелены на воспитание доброго, порядочного, нравственного человека.

Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм» Веселая карусель

Однако известный учёный-антрополог Конрад Лоренц считает отказ от традиций гибельным для устойчивости сознания даже в том случае, если этот отказ полностью оправдан. Он отмечает: «Радикальный отказ от отцовской культуры — даже если он полностью оправдан — может повлечь за собой гибельное последствие, сделав презревшего напутствие юношу жертвой самых бессовестных шарлатанов. (…)».

В 2015 году в законодательном органе киевского режима глава Института национальной памяти Владимир Вятрович презентовал четыре закона о декоммунизации, которые тогда были приняты.

Закон № 317-VIII (проект № 2558) запрещает любое воспроизведение и распространение любой советской символики, в том числе сувенирной, и любые произведения культуры «оправдывающие тоталитарный советский режим» (детально в статье Харьковской правозащитной группы и в законе). Фактически после этого ветеранов Второй мировой/Великой отечественной войны лишили возможности полноценно отметить свой праздник, любая символика УССР/СССР стала запрещена под страхом уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В то же время для нацистской символики такой детализации в законе нет.

«Сторонники декоммунизационных законов часто подчеркивают, что в них коммунистический и нацистский режимы объявляются тождественными. На самом деле, это не соответствует действительности. Нацистам сделано немало поблажек. (При этом автор не является приверженцем рестриктивных мер и не призывает к их усилению, а лишь показывает несоответствие таких заявлений содержанию законов).

Закон №2558 запрещает гимны СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик или их фрагменты, но не запрещает гимны нацистской Германии и нацистской партии («Песнь Хорста Весселя»).

Под запрет подпадают не только герб СССР и союзных республик, но и изображения и атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота; серпа, молота и пятиконечной звезды; плуга, молота и пятиконечной звезды. Также под запрет подпадает эмблема Организации ветеранов [бывш. УССР]. В то же время отсутствует перечень символики НСДАП и вообще не упомянута свастика. Речь идет также о запрете неонацизма и его символов: стилизованных форм свастики, «Черного Солнца», «коловрата», «Волчьего крюка» (Wolfsangel), удвоенной руны «зиг», закодированного нацистского лозунга «1488» и т.д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг СССР

Не может не вызвать тревогу изъятие из Уголовного кодекса статьи, запрещающей «отрицание или оправдание» преступлений фашизма, Ваффен-СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тех, кто сотрудничал с оккупантами. Словом не упоминаются в законе № 2558 организации, признанные преступными по приговору Нюрнбергского трибунала, — СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), СД, гестапо и их символика».

По судебному иску к Институту национальной памяти и его директору Владимиру Вятровичу, поданному главой еврейского комитета на территории б. УССР Эдуардом Долинским, с требованием «Признать противоправными действия Института национальной памяти и главы этого института о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на [территории б. УССР] запрещено», суд обязал институт национальной памяти на территории б. УССР и его должностных лиц воздерживаться от распространения данного вывода. Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд постановил отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения иска, было принято новое решение об отказе в удовлетворении иска. Постановление апелляционного суда вступило в силу с момента оглашения.

Википедия содержит следующую общедоступную информацию: 14-я доброво́льческая пехо́тная дивизия СС «Гали́ция» (нем. 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), укр. 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина»), более известна как «Дивизия СС «Галичина́» — тактическое соединение войск СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацистской Германии, набранное из добровольцев-коллаборационистов с территории б. УССР и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах. (…) Достоверно неизвестно об участии дивизии в целом в военных преступлениях. Но отдельные её военнослужащие (особенно из 4-го и 5-го полков СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период до их официального зачисления в состав «Галичины») причастны к преступлениям против мирного населения; войска СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в состав которых она входила, признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует дивизию СС «Галичина». 1944

8 Мая стало Днём Победы над нацизмом в Европе в 2015 г. Днем памяти и примирения. Предусмотрено было два праздника — 8 и 9 Мая. Однако историк, нардеп и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в мае 2022 г. в эфире львовского телеканала «NTA» заявил, что настал момент для полного запрета Дня Победы: «Когда я стал руководителем института национальной памяти в 2014-м году, 73% [жителей б. УССР] считали праздник День Победы для себя важным днём. В 2018-м году таких было 56%. Сейчас таких 15%. Поэтому сейчас самое лучшее время наконец поставить точку в этом процессе. Да, то, что мы делали до сегодняшнего дня, было подготовкой этого окончательного перехода».

Есть и статья Вятровича в «УП» от 27.04.22 «про Дєнь пабєди, 9 травня», в которой он отрицает данный праздник в принципе и заканчивает статью тем, что «наш день победы еще впереди». Наш — это чей? Для скорби и памяти у нас есть 22 июня. Для скорби о жертвах советских репрессий можно учредить отдельный день. Кто может скорбеть о победе над нацизмом? Кроме того, победителями Второй мировой войны считаются три страны: СССР, США и Великобритания. Если мы сами отказываемся от победы наших дедов, кто будет ее праздновать — США и Великобритания? Вопрос празднования Дня Победы над нацизмом вообще не должен быть предметом обсуждения. Но тем не менее он им стал. В обществе на территории б. УССР существует скрытый и даже не до конца осознаваемый конфликт по этому вопросу между теми, кто хочет праздновать 9 Мая, 8 и 9 Мая, и только 8 Мая.

Кроме советских кино и мультфильмов, Национальный совет киевского режима по вопросам телевидения и радиовещания и Совет национальной безопасности и обороны в Киеве с 2014 года (задолго до начала СВО) постепенно запрещали воспроизведение практически любых российских и русскоязычных произведений искусства и кинематографа, в том числе УССР. Помимо 74 российских были запрещены десятки чисто национальных каналов, которые иногда транслировали передачи или кинофильмы периода УССР, или просто говорили на русском языке, или имели критическую позицию по отношению к властям. Например, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 02.02.2021 о закрытии каналов «112», NewsOne, ZIK без какого-либо решения суда, 11.02.2022 года был запрещён канал «Наш». Механизмы принятия этих решений и их основания так и остались не выяснены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

Политики, юристы, деятели культуры, журналисты, писатели, преподаватели, госслужащие, предприниматели и другие представители интеллигенции, не поддержавшие такие изменения, в лучшем случае лишились работы и бизнеса, а в худшем — жизни. Тому примеры — убийства Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины (явно пророссийский журналист) и Павла Шеремета (независимый журналист «УП» — явно не «пророссийского» ресурса), которые так и остались безнаказанными, как впрочем и убийства на Майдане, поджог Дома профсоюзов в Одессе и множество других не расследованных и безнаказанных преступлений.

Самым кровавым по статистике преступлений по статьям «умышленное убийство» и другим стал 2014 год — 12 639 зарегистрированных дел, для сравнения: в 2012 их было 2100.

Страх заставил несогласных молчать. Поэтому ни в одном серьезном СМИ на территории б. УССР нет и не будет разговоров на темы: на что были израсходованы 130 млрд долларов внешнего долга по кредитам, взятым до декабря 2021 г. Почему тарифы за коммунальные услуги для населения за восемь лет выросли приблизительно в 10 раз и как это влияет на жизнь простых граждан? Если согласно главному закону б. УССР земля, ее недра, вода и другие ресурсы — это собственность народа, живущего на территории б. УССР, то куда уходят оплаченные за пользование коммуналкой деньги?

5) Разобщение, дробление отдельных народов на мелкие этнические группы.

Закон о насильственной дерусификации принятый в 2019 году, ввёл обязательное использование «мовы» не только в органах власти, но и во всех публичных сферах общественной жизни (трудовые отношения, образование, наука, реклама, транспорт, средства массовой информации, спорт, телевидение и радиовещание, здравоохранение и другие).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Не нужно быть юристом или экспертом, чтобы понимать, что наличие такого закона вызвало отторжение русскоговорящих жителей Крыма и Донбасса, является неприемлемым для них и еще больше отдалило их от территорий подконтрольных киевскому режиму. Ведь все люди хотят говорить и жить на родном языке. И жители Востока б. УССР были до недавнего времени такими же гражданами этого государства, как жители Запада. Или нет?! Почему их права и желания никто больше не учитывает, они же не люди «второго сорта»? В конце концов на русском языке говорит много жителей не только востока, но и юга, центра б. УССР, столицы. Принимая такой закон, парламент удобрил почву разобщения людей, раздувания внутреннего конфликта, который может быть выгоден только врагам народа и государственности, действующим по принципу «разделяй и властвуй».

Помимо насильственной дерусификации, по наблюдениям автора исследования, радикально настроенные личности используют не литературный язык, а т. н. «новояз», умышленно искажают слова «мовы»: «про Дєнь пабєдия», «якому це дєду освободітєлю памятник знесли?», «це її треба депортувати до московії, бо серед 4 язіков державною вона не користується» и пр. (из комментариев в ресурсах автора). Это не случайность, а механизм идентификации.

Широкое распространение получили ярлыки типа «ватник», с помощью которых можно неаргументированно отвергнуть и унизить любое чужое мнение просто потому, что оно — другое. Такие ярлыки используются с целью манипулирования людьми и унижения несогласных.

По данной теме С. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием. 21 век» пишет:

«Специалисты почерпнули много знаний и из «языковой программы» фашистов. Муссолини сказал: «Слова имеют огромную колдовскую силу». Фашисты создали и даже формализовали особый магический язык (т. н. Lingua Tertii Imperii — язык Третьего рейха). Приступая к «фанатизации масс», фашисты сделали еще один шаг к разрыву связи между словом и вещью. Они ввели множество неологизмов, изменили смысл привычных слов и понятий. Их программу иногда называют «семантическим терроризмом», который привел к разработке «антиязыка». В этом языке применялась особая, «разрушенная» конструкция фразы с монотонным повторением не связанных между собой утверждений и заклинаний. Этот язык очень сильно отличался от «нормального». Большая работа в области методов «придания ложного смысла бесспорным фактам с помощью лексических средств» была проведена специалистами Геббельса, о чем имеется обширная литература. (…)»

Муссолини и Гитлер

Одним из важных инструментов политического языка являются ярлыки, которые «навешиваются» политическим противникам. Они создаются и вводятся в употребление с целью опорочить или высмеять противника путем воздействия на чувства и подсознание — без приведения рациональных доводов. (…)

Замена слов и понятий политическими эвфемизмами как целая технология приводит к тяжелой болезни общества, которую еще Фукидид назвал коррупцией языка. Будучи свидетелем упадка Афин, он оставил описание коррупции как важнейшего признака этого упадка. Среди прочих видов коррупции он особо выделил именно коррупцию языка — слова начали означать нечто противоположное тому, что они всегда означали. Разные партии стали использовать одно и то же слово в разных смыслах».

Кроме того, незаметно без каких-либо публичных обсуждений было легализировано упразднение отчеств как элемента традиционной для б. УССР культуры: согласно ДСТУ 4163:2020 при оформлении официальной документации подпись должна содержать имя и фамилию большими буквами, а не ФИО или фамилию и инициалы.

Чем были вызваны такие изменения и кому они были нужны? Отчество является элементом уважительного обращения к человеку и исторически используется на территории б. УССР. Это элемент культуры, тогда как холопам отчества не нужны.

6) Переселение масс населения в Сибирь, на Кавказ, в Африку, Южную Америку.

Так планировали нацисты в середине прошлого века. Сейчас эти регионы не так популярны. По данным ООН, киевского госстата и различных экспертов, количество разного рода мигрантов составляет от 2 до 4 млн человек (17 и предыдущие источники). За 10 месяцев 2021 года страну оставили более 600 тысяч работоспособных граждан, что является наивысшим показателем за последние 11 лет.

Экспертам трудно подсчитать точное количество из-за разницы в методологии, и того факта, что далеко не все мигранты становятся на консульский учёт и т.д. Не нужно быть экспертом, чтобы знать, что люди ехали за границу в поисках лучшей жизни. Разговоры об этом были слышны везде. В 2022 году эти цифры увеличились на порядки!

7) Аграризация захваченных славянских территорий и лишение их собственной промышленности.

В статье от 17.05.2017 Александр Юрчак, гендиректор Ассоциации предприятий промышленной автоматизации б. УССР, приводит следующие данные: «Несмотря на все декларации о принадлежности к технологическим странам, доля промышленности в (б. УССР) всё время падает. В 1991 году это было около 50% от ВВП, в 2008 — уже 26%, а в 2016 — 14%. Показательные вещи происходили после 2014 года. Зная, что то же машиностроение (12 млрд долларов в 2012 году) является также одним из главных экспортных сегментов, правительство осталось в стороне и не поддержало собственных производителей в их переориентации из России на другие страны».

Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что на месте заводов, производивших продукцию мирового уровня, открываются выставочные залы сомнительного современного искусства с черепами и голыми попами в экспозициях, торговые центры для продажи одежды и ширпотреба, бизнес-центры, где снимают офисы коллекторы, в то время как тысячи квалифицированных сотрудников этих заводов потеряли свою работу.

Что касается аграрного сектора, 01.01.2021 года вступил в силу закон 552-IX про условия оборота земель сельскохозяйственного назначения, который фактически открывает на б. УССР рынок земли, в том числе и сельскохозяйственной. Несмотря на формальные ограничения права на покупку с/х земли иностранцами, обойти их для опытного юриста не составит никакой сложности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Интересный факт: 18.12.2019 г. на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН путем голосования была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 133 государства, против выступили 2 делегации: США и киевский режим, 52 страны воздержались. Сейчас именно эти страны помогают киевскому режиму оружием, наемниками и санкциями.

ИТОГИ:

Все официальные данные динамики численности населения б. УССР указывают на то, что самым большим — 52 миллиона — население этой территории было в 1992–1993 гг. именно после окончания советского периода. Через 30 лет, по данным Государственной службы статистики в Киеве, оценочная численность населения территорий на 01.01.2022 года составила 41,1 млн человек, а без учёта Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей — 37,3 млн. Отнимем отсюда ещё примерно 4 млн постоянно проживающих за границей мигрантов и получим 33 млн человек ещё до 24.02.22 г.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 22.04.22 до 13.05.22 количество беженцев составило более 6 млн человек, и чем дольше будет продолжаться война, тем больше оно будет расти. Причем из них 785 тысяч уехали в Российскую Федерацию. Киевские и западные пропагандисты утверждают, что люди были вывезены принудительно, но это не может быть правдой! Вывезти принудительно такое количество людей невозможно. Почему они сделали такой выбор? Считаются ли они все еще гражданами б. УССР? Или для кого-то они автоматически стали людьми «второго сорта»? «Орками»?

Всемирный банк еще в апреле 2022 прогнозировал, что в этом году экономика б. УССР сократится примерно на 45%. Киевский министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна может принять болезненные меры, если боевые действия будут идти дольше, чем три-четыре месяца: это и резкое повышение налогов, и сокращение расходов и национализация. О катастрофической ситуации писало и популярное издание «Фокус»: «Около 20% компаний работают в полном объеме, около 40% не работают вовсе, около 30% планируют возобновить деятельность в ближайшее время, все остальные либо ограничили деятельность в отдельных регионах, либо планируют закрытие бизнеса». По прогнозу ООН, в случае продолжения войны 9 из 10 жителей б. УССР окажутся за чертой бедности уже до конца 2022.

Чем будет расплачиваться б. УССР за 130 млрд долларов кредитов взятых до войны, 8 миллиардов уже потраченных на войну и еще более 40 миллиардов обещанных в долг по ленд-лизу после неё? Землей? Недрами? Людьми? Условия контрактов не обнародованы публично.

Урегулирование конфликта дипломатическим путём не рассматривается, и самая воинственная риторика «воевать до последнего жителя б. УССР» звучит из уст тех, кто не подлежит мобилизации. В статье «Война будет продолжаться долго. Почему это хорошо для [б. УССР]» («Украинская правда») народный депутат б. УССР Железняк пишет, что война может длиться «от полугода до двух лет», и «это единственный позитивный сценарий для б. УССР в долгосрочной перспективе». Другой депутат, Гетманцев, заявляет, что «в ближайшие 20 лет мы будем жить в условиях военной угрозы».

Фактически конфликт между славянскими народами, вступивший в новую более кровавую фазу 22.04.22, полностью соответствует планам Рейха. Причем целью Рейха в таком случае очевидно было бы — как можно больше человеческих жертв и разрушений для всех славян.

Возможно, приведённые сравнения являются чудовищным совпадением, но гораздо больше это похоже на злой умысел и реинкарнацию плана III-го Рейха, известного как «План ОСТ».

Плана по уничтожению южнославянских народов Северного Причерноморья и захвату плодородных земель, вод и недр этих территорий.

Учитывая то, что с 40-х годов ХХ века, когда нацисты составляли «План ОСТ», технологии и сельскохозяйственная техника шагнули далеко вперёд и теперь несколько машин могут с легкостью сделать то, на что ранее требовалось тысячи крестьян, то и потребности в наличии миллионов рабов для эксплуатации этих земель нет. Поэтому война — как способ истребления сотен тысяч, и даже миллионов человек — весьма удобный способ для освобождения территорий от неугодных жителей.