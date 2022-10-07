Кажется, мы начинаем подходить к Рубикону. Призыв Зеленского к НАТО нанести по России «превентивный» удар не прокомментировал только ленивый, включая французских психиатров. Но не все так просто. Есть нюансы, которые следует рассмотреть. И иметь в виду. Причем, несмотря на то, что Киев уже попытался отыграть назад, принявшись оправдываться, что его «не так поняли». Дескать, «не говорил он о том, что превентивные удары должны быть ядерными», а о ядерном оружии вспомнил только в контексте ядерной угрозы, якобы исходящей от России. Но дураков кругом нет. Поняли все и всё. Слово не воробей, вылетело — отвечай за базар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

Во-первых, Зеленский уже угрожал России ядерным оружием, сделав соответствующее заявление в феврале, на Мюнхенской конференции по безопасности. Сборище это специфическое; если более известный давосский ВЭФ — междусобойчик, на котором олигархи покупают политиков и других олигархов, то Мюнхен — такой же междусобойчик, на котором проговариваются и выносятся в публичную сферу будущие концептуальные решения, принятые в центрах, тесно связанных с «глубинным государством». Владимир Путин отнюдь не случайно именно Мюнхен избрал местом выступления со знаменитой речью в феврале 2007 года; благодаря этому все, кого это касалось, услышали всё, так сказать, в очном режиме, то есть вживую.

У Мюнхена есть и свой давосский Клаус Шваб, которого зовут Вольфганг Ишингер, и если первый фонтанирует политическими концепциями будущего «конца истории», как он видится западным элитам, то с деятельностью второго связывается, если угодно, силовое обеспечение этих планов. И то, что западные лидеры, собравшиеся в Мюнхене, благосклонно выслушали бред Зеленского, предложившего упразднить Будапештский меморандум и вернуть Киеву ядерный статус в целях противостояния России, о многом говорит. В частности о том, что он получил на это отмашку. Вряд ли ему действительно собирались дать атомную бомбу; это был троллинг России с одновременным задиранием ставок.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Эксперты, однако, называют и третий вариант, который, сразу отметим, объясняет многое, что происходило и происходит ныне вокруг Запорожской АЭС. На станции, на которой топливные стержни российского производства заменены продукцией американской компании Westinghouse, на этой «отработанной» базе проводились эксперименты по созданию грязной бомбы. Ядерной, но без цепной реакции, с мощным радиоактивным заражением местности; именно это в тогдашнее заявление Зеленского, видимо, и упаковывалось. Но в любом случае киевские маневры вокруг ядерной темы оказались едва ли не главной точкой невозврата, после которой начало СВО было неизбежным. Сегодня, когда ЗАЭС находится под российским контролем, этот проект закрыт, и именно поэтому Киевом при поддержке Запада предпринимаются все новые и новые попытки вернуть ее под свой контроль; с потерями не считаются, включая гибель ряда высокопоставленных офицеров британской разведки.

Во-вторых, Зеленский не вполне понимает, о чем он говорит. Даже если принять версию Банковой о том, что он «не имел в виду» ядерные удары НАТО по России, а говорил только о конвенциональных средствах, то и это, как говорится, полное отсутствие всякого присутствия. И оно отражает представления «недофюрера» о глобальной политике в ключевой сфере безопасности на уровне семейных драчек в известных «Сватах». Ему если и подкладывали на стол на всякий пожарный случай российскую военную доктрину, то он ее либо не читал (слишком «многа букаф»), либо «смотрел в книгу, а видел фигу». С «творческими» личностями, не обремененными излишними познаниями «банальной и скучной матчасти», такое случается. Иначе был бы в курсе, что ядерное применение с российской стороны влечет за собой любое, в том числе конвенциональное нападение на Россию. В особенности со стороны НАТО, у которой в конвенциональных средствах имеется серьезное преимущество. И сам факт такого нападения будет прописанной в документе угрозой существованию России, купировать которую возможно только ядерным ответом.

В НАТО, в отличие от Киева, военную доктрину России знают наизусть; поэтому вкладывая своему подопечному на подкорку эти ядерные «заходы», вряд ли собираются их реализовывать на практике. На самом деле, США здесь «убивают двух зайцев» — провоцируют Россию на применение ТЯО, вдохнув тем самым новую жизнь в идею несостоявшейся «изоляции» нашей страны, и заодно дискредитируют самого Зеленского. Не является секретом, и утечки идут повсюду, что Вашингтон мечтает заменить его главкомом ВСУ Залужным, с которым у Зеленского поэтому, мягко говоря, натянутые отношения. До определенного времени существовал раздрай между Вашингтоном и Лондоном, который Зеленского отстаивал как свой проект, который обеспечивал Туманному Альбиону продвижение собственных интересов в Европе, не вполне совпадающих с американскими. После того, как «англичанку» «нагнули» торгами вокруг взятых в Мариуполе (и не только) «сотрудников плаща и кинжала», которых пришлось выменивать на очень серьезные политические уступки, в том числе в санкционной сфере, возможности «гадить» ограничились. И Лондон притих. Это видно по поведению Элизабет Трасс. Перенеся разрушительную активность с внешних дел на британскую экономику, она немало преуспела в ее разрушении. И США получили возможность «развернуться».

Сложим два и два. На днях Зеленскому (явно) дают команду «Фас!» на отказ от переговоров с Путиным («лакмусовая бумажка» американского происхождения этой «инициативы» — ее поддержка Польшей, Чехией и Прибалтикой). Одновременно побуждают запросить членство в НАТО по «экстренной» процедуре — сам бы он ни за что не выступил, хотя Запад это лицемерно отрицает. После этого Зеленского цинично кидают, давая понять, что НАТО ему не светит, пока он находится в военном конфликте. «Попутно» сливают его ответственность за теракт с убийством Дарьи Дугиной, намекая общественности, что «недофюрер», зайдя в экстаз, вышел из-под контроля (и заодно угрожая нам внутрироссийской террористической дестабилизацией). То есть создают Зеленскому цугцванг, вгоняя его в истерику, ибо под задницей начинает дымиться, а пути выхода из конфликта уже отрублены. За этим и следует умопомрачение в виде призыва к «превентивным» ударам по России.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский перед генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Обратим внимание на реакцию в США. Джо Байден (и не только он) говорит о «серьезности» путинских предупреждений, с которыми шутить (как это делают всякие The Sun) не следует, и заявляет о готовности к встрече с российским президентом в Индонезии, на саммите «двадцатки» в середине ноября. Наблюдатели связывают это с решением ОПЕК+ о снижении нефтедобычи, которая бьет по США, осложняя положение Байдена перед промежуточными выборами. Но саммит пройдет уже после этих выборов, а следующая встреча ОПЕК+ — только в декабре; к выборам ничего поменяться не успеет, и Байден это понимает. Следовательно, главным является не этот мотив, а другой. Какой? Вот тут-то «утрата рассудка» Зеленским и приходит на ум. Байден хочет обсудить с Путиным, что происходит в Киеве, провентилировать вопрос об устранении Зеленского и взять на себя определенные обязательства? Косвенный признак: вслед за Байденом якобы «подготовку» России к применению ТЯО на территории бывш. УССР отрицает Пентагон, который тем самым опровергает измышления не только Зеленского, но и американских же «военных экспертов» о том, что Россия будто бы «подтягивает» ТЯО к ЛБС — линии боевого соприкосновения. Получается, что Зеленского «развели, как кролика»?

Опять все сложнее. Судьба Зеленского никого не интересует; это лишь ступенька в дьявольских планах Вашингтона. Наступили, оттолкнулись и пошли дальше. Не исключено, что Байден, точнее стоящие за ним «глубинные» элиты, играют в другую игру — таким образом «выманивают» российского лидера из страны на территорию, где имеют если не контроль, то доступ. Для чего? В СМИ мелькали два варианта. Если очередной «наступ» ВСУ, особенно на юге, развернется по «балаклейскому» варианту, на что Запад особенно рассчитывает, то:

Путина в кулуарах «двадцатки» постараются склонить к миру на западных условиях, то есть навязать фактическую капитуляцию, прикрытую фиговым листком красивых слов (ибо надо понимать, что ценой вопроса здесь станут Донбасс и Крым);

Зеленского же без вариантов разменяют на «хероя» Залужного, в результате чего Вашингтон рассчитывает получить именно ту конфигурацию, которой добивается (закончит свой путь «недофюрер», по остроумному выражению одного из блогеров, судьбой кота Скрипалей, которого британцы обнаружили истощенным и усыпили, чтобы не лечить оставшееся без надзора животное).

Если же Залужный с «наступом» провалится, то, как проболтался еще весной один из судей гаагского Международного суда, ордер на арест кого угодно может быть выписан секретным решением и без огласки. Хорошо понимая, что Вашингтон привык загребать жар исключительно чужими руками, данную угрозу нам ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Ибо у США нет иной возможности нанести России военное поражение, избежав собственного физического уничтожения, кроме как реализовать сценарий смены власти в нашей стране, причем неважно каким способом — конституционным или нет, внутренним или внешним. Для них важен лишь результат.

В-третьих, возвращаясь к ядерной теме «Мюнхена-2022», необходимо отметить взаимозаменяемость функций Шваба и Ишингера. Не получается у одного, в игру вступает второй (опять-таки не забываем, что и тот, и другой не концептуалы, а «говорящие головы», голосовыми связками которых управляют «глубинные» кукловоды). У Шваба явно не получилось. Начало СВО развернуло мировую повестку, закрыв прокачивавшийся Давосом с помощью ковида проект «великой перезагрузки». Шваба с авансцены убрали, вытолкнув на нее Ишингера. И здесь следует обратить внимание на промелькнувшее по ТГ-каналам сообщение о якобы предложении папы Римского Франциска, которое он сделал Байдену.

World Economic Forum Клаус Шваб

А именно: вернуться к давосской повестке «устойчивого развития» и «борьбы с изменениями климата, голодом и прочему» в обмен на отставки первых лиц — свою и действующих лидеров США, России и Китая. Предположение, что это не фейк, на наш взгляд, не лишено оснований. Ибо оно совпало с подтверждением намерений Байдена баллотироваться на второй срок, что может косвенно служить отрицательным ответом. Еще раньше, в середине сентября, в канун саммита ШОС, Франциск «пересекся» в Астане, участвуя в саммите мировых религий, с Си Цзиньпином и предложил китайскому лидеру встречу, от которой тот по понятным причинам отказался. Результат, получается, аналогичный, что и с Байденом.

Теперь вот «подкоп» под нашего лидера с прицелом на Бали, причем с совершенно неясной, непроявленной целью. Очень похоже, что в маневрах Ватикана и Вашингтона мы наблюдаем конвульсии проекта «великой перезагрузки», главой которого папа и является в ранге председателя Совета по инклюзивному капитализму и его связки с топами англосаксонского глобального капитала. На смену ему идет ядерная тема, которую раскручивают вокруг конфликта в бывш. УССР, центром которой в «глубинном государстве» рассчитывают сделать отнюдь не альянс папы с олигархами. А нечто другое, не исключено, что завязанное на ВПК, который управляется альянсом компаний по управлению активами во главе с Vanguard, тесно связанной с ЦРУ. (Вспомним позабытое предупреждение Дуайта Эйзенхауэра еще из 1961 г., когда он, покидая Белый дом, заявил о превращении ВПК в самостоятельную, экстерриториальную силу, претендующую на власть, — через год тогда грянул Карибский кризис). Собственно, это те же олигархи, но «перегруппированные» уже под другой проект, с выдвижением вперед военных корпораций взамен тех, что завязаны на сферу услуг. Идеологическое и, что особенно важно, метафизическое наполнение у этого проекта уже другое, не католическое. Случайно ли российский лидер в речи от 30 сентября употребил применительно к западным элитам термин «сатанизм»?

Что в сухом остатке? Две вещи. Первое. Запад меняет декорации, переобуваясь в воздухе, отказываясь от гуманитарной, правозащитной и «зеленой» риторики в пользу откровенного фашизма, густо замешанного на военной экспансии, включая ядерную. Это и есть Рубикон, к которому мы все приближаемся. И второе. Инициатива, несмотря на временные военные проблемы, остается у России, которая, владея ей, становится перед выбором. Или рисковать исходом этого лобового, «неокарибского» противостояния с ядерным оттенком, рискуя «перегруппироваться» до утраты этой инициативы со всеми вытекающими. Или, сменив формат и способы ведения СВО, нанести противнику решительное поражение, лишив его шансов «спустить» глобальное развитие с Рубикона в нужную ему сторону. Или — или. Третьего не дано!