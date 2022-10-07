Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Азербайджанский лидер надеется, что уже «в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года». Алиев подчеркнул, что Баку уже известна позиция Еревана и Совета Европы по этому вопросу. Ни у кого из них «нет вопросов относительно пяти принципов, провозглашенных азербайджанской стороной».

Со своей стороны Баку просит взаимного признания суверенитета, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимного подтверждения отсутствия территориальных претензий; воздержания от угроз безопасности друг другу в межгосударственных отношениях; делимитации и демаркации государственной границы, установления дипломатических отношений; открытия транспорта и коммуникаций и сотрудничества в других областях.

«Будет реально круто, если они соберутся и подпишут мир», — поделилась своим мнением Наталья К.

Многие пользователи очень рады, что в отношениях между Азербайджаном и Арменией наконец-то замаячил мир.

«Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Тут, судя по всему, такая же ситуация», — отметил Денис Д.

«И всё благодаря России, потому что мы способствуем урегулированию этого конфликта», — считает Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что две бывшие республики Советского Союза увидят свет в конце тоннеля благодаря неимоверным усилиям со стороны Российской Федерации, настойчиво требовавшей от них мира.

«Ну там же Путин, кстати, многое что сделал для мира! Он ещё в 2020 году остановил войну между Азербайджаном и Арменией так-то. Путин в этом плане красавчик», — считает Айгуль Ш.

Сайт президента Азербайджана Встреча в Праге

«Для нас братские народы, что Армения, что Азербайджан. Поэтому нужно соблюдать нейтралитет и помогать им вести мирные переговоры», — указывает Сергей И.

«Надо этих товарищей насильно за стол мирных переговоров усаживать, чтобы ни в коем случае у них всё по новой не вспыхло. У России и так от Киева голова болит, а от этих вообще голова взорвётся», — пишет Никита П.

«Может быть, наконец-то как-то решат вопрос по этому Карабаху, хочется там тоже мира», — отметила Эльвира Ф.

Часть людей беспокоится, что процессу мирного урегулирования могут вновь помешать американские агенты, которым нужны войны на протяжении всей границы Российской Федерации.

«Будем надеяться, что у Америки не получилось пробраться глубоко в отношения между Арменией и Азербайджаном, и мирный договор будет всё-таки подписан», — написал Аркадий К.

«Я очень жду прекращения этой тридцатилетней войны. Столько лет враждуют Азербайджан и Армения — два братских народа из общей советской семьи. Надо снять все противоречия раз и навсегда, чтобы у наших врагов не было возможности устроить новый пожар», — указывает Сергей Н.

Напомним, 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после встречи с лидерами Турции и Армении в Праге о том, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года.